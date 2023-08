La crítica de Charlize Theron a los cambios físicos en el cine: “Nunca ganaré de nuevo 18 kilos para una película”

Charlize Theron en 'Tully'

Si algo ha demostrado a lo largo de los años Charlize Theron es que es una actriz capaz de reciclarse ya adaptarse a todo tipo de papeles. A la sudafricana se la ha visto en comedias románticas, películas de acción o grandes dramas, y en todas ellas no solo ha salido airosa sino que muchas veces ha sido la más destacada. Hace ya 20 años que recibió su único Oscar hasta la fecha, el de Monster, y es por eso que la intérprete ha echado la vista atrás sobre una carrera llena de todo tipo de personajes.

A sus 48 años recién cumplidos, Theron se ha sometido a todo tipo de cambios físicos para adaptarse a sus papeles, que la han llevado a engordar y adelgazar sucesivamente en películas como Tully o la propia Monster, por la que ganó el Oscar pero por la que también tuvo que ganar 15 kilos de peso y llevar una prótesis en la cara para hacer mucho más convincente su parecido con la asesina Aileen Wuornos.

“Nunca, nunca jamás volveré a ganar 18 kilos de nuevo para hacer una película. Nunca lo volveré a hacer porque luego no te los puedes quitar. “Cuando tenía 27 años, hice Monster. Perdí 10 kilos de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal”, desvela Theron en una reciente entrevista. La actriz también recordaba su experiencia tras rodar Tully, por la que cuenta que le llevó más de un año recuperar su peso de siempre y que incluso llegó a llamar a un médico para averigurar por qué no podía.”Él me dijo ‘Tienes más de 40, tranquilízate, tu metabolismo ya no es el mismo’. Nadie quiere escuchar eso”, añade la sudafricana.

La actriz Charlize Theron asiste al estreno mundial de la película "FAST X" en Roma, Italia, el 12 de mayo de 2023 (REUTERS)

Envejecer en Hollywood y su nueva faceta como productora

Charlize Theron ha aparecido recientemente en Fast X, la última entrega de la serie Fast and Furious en la que da vida a la hacker Cipher, y en los últimos años ha cosechado grandes éxitos en otras películas de acción como La vieja guardia o Atómica, para la que ya prepara su segunda parte. “Lo que realmente me fastidia es que ahora hago películas de acción y si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía veinte años. Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo de hace 25 años, que puedo lanzar contra la pared y ni siquiera me duele mañana. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo andar”, explica la actriz.

Además, en los últimos años Theron ha comenzado a desarrollarse también como productora ejecutiva, para abarcar su papel en Hollywood mucho más allá de la actuación. La actriz ha ejercido como productora en Bombshell: El escándalo, Casi imposible o La vieja guardia, y tiene planes para seguir produciendo las películas en las que participe. “Lo que quiero decir es que antes era como si quisieras tener algo de esta fama para poder hacer la mierda que realmente quieres hacer. Pero ahora me paso el día proponiendo ideas y la gente me dice: ‘No, gracias’. Y yo digo: ‘Supongo que ya no hay dinero en el banco’. Y eso es bueno. Es bueno que estés haciendo las cosas por el mérito de lo buenas que son frente a esta idea de, como, ‘Oh, eres esta cosa, y queremos estar en el negocio con esa cosa’”, reflexionaba Theron.

