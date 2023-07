El oasis de España en la ola de calor: esta fue la comunidad más fresca con una temperatura mínima de 9,7ºC

Un hombre paseando (Eduardo Parra / Europa Press)

En lo que va de verano, ya se han producido varias olas de calor en España, llegando, en algunos puntos, a batir récord de altas temperaturas que superan los 45ºC . En especial, al sur de la península es donde peor lo están pesando debido a los datos que están registrado los termómetros. En esta olla ardiente en que se ha convertido España este verano, con noches sofocantes en las que resulta complicado hasta conciliar el sueño. Sin embargo, hay un punto del territorio español, que durante la última ola de calor registró una temperatura mínima de 9,7ºC: Asturias, un oasis para refugiarse y huir de las altas temperaturas.

Durante la semana del 10 de julio, España estaba inmersa en una ola de calor, con 45ºC en muchos puntos, mientras que en Asturias registraban la mitad de esos datos, con una temperatura máxima de 26ºC, según los datos de la Aemet. Por ejemplo, Tineo, un pequeño municipio del suroccidente asturiano marcó ese miércoles la máxima de toda la comunidad autónoma, 25,6ºC. Mientras que en la capital, Oviedo, así como en Gijón, la ciudad más poblada del Principado, los termómetros se situaron en torno a los 23 de máxima. Estos fueron los territorios más calurosos durante dicha semana.

Y es que, hay varias zonas que registraron temperaturas mucho más bajas. En la zona del aeropuerto, cerca de Avilés, la máxima se situó en 21,2ºC y en Castropol, rondaba los 20 grados. Sin embargo, la zona más fresca fue Pajares, donde ni siquiera llegaron a rebasar los 16ºC. Y no solo eso, sino que además registró una mínima de 9,7 grados, la más baja de la comunidad y una de las más bajas de todo el país.

Cabe destacar que la sensación térmica durante esos días era aún más baja de esos valores, principalmente durante las primeras horas de la tarde, ya que coincidió con lo que en Asturias se conoce como el orbuyu, que es una llovizna fina. Unas gotas que se produjeron sobre todo en la zona de occidente, llegando incluso a recogerse casi 13 litros por metro cuadrado en Castropol.

El resto del norte de España

En el resto de territorios del norte, las temperaturas durante dicha semana no fueron mucho más altas. En Galicia llegaron a alcanza los 31,8ºC en Ribadavia (Ourense). Sin embargo, el resto de ciudades gallegas no superó los 30 grados. En Pontevedra registraron 26,4 grados de máxima, en Lugo 26 y en Vigo 22,8. Además, en A Coruña se quedaron en los 21,6 en una jornada en la en Finisterre no pasaron de los 19.

Respecto a Cantabria la máxima se ubicó en 27,1 grados y se registró en Ramales de la Victoria, aunque en Santander no pasaron de los 23,5; de los 24,8 en Torrelavega y Castro Urdiales o de los 21,6 en Reinosa. Por su parte, en el País Vasco notificaron una temperatura máxima de 27,5 grados, mientras que la mínima fue de 11,5 en Vitoria-Gasteiz, donde el mercurio no apenas sobrepasó los 25 grados, mientras que en el aeropuerto de Bilbao no subieron de los 26,4, cuatro décimas más de las alcanzadas en San Sebastián.

