La joya de la naturaleza en el corazón de Teruel: rodeada de pueblos medievales a 200 metros de altura

Órganos de Montoro, en Teruel. (Teo Romera/Flickr)

Oculta entre las estribaciones del Sistema Ibérico oriental, la monumental formación de los Órganos de Montoro se alza entre los municipios de Ejulve y Villarluengo, en la provincia de Teruel. Este enclave, destacado por la verticalidad y peculiaridad de sus paredes calcáreas, debe su nombre a la similitud de su perfil con los tubos de un órgano musical y constituye un referente natural y geológico del Maestrazgo turolense.

Con más de 200 metros de altura, esta estructura se sitúa entre los paisajes más singulares de Aragón, rodeada de pueblos con historia y rutas señalizadas que facilitan la visita y la observación del entorno. Declarada Monumento Natural en 2010, combina valor geológico, biodiversidad protegida y su proximidad a pueblos medievales, convirtiéndola en una de las joyas naturales más emblemáticas de Aragón.

El origen de los Órganos de Montoro se remonta al Cretácico superior, hace más de 66 millones de años, cuando limos calcáreos se depositaron en el mar preexistente. Ya en el Terciario, la orogenia alpina deformó estos materiales, originando un sinclinal muy apretado del que emergen las paredes verticales características de la formación. A lo largo de millones de años, la erosión por agua, viento y hielo, especialmente siguiendo fracturas y diaclasas, ha esculpido la roca hasta individualizar los característicos tubos. El río Guadalope, que bordea el monumento por el sur, ha jugado un papel fundamental al evacuar los materiales más blandos del anticlinal, dejando expuestas las calizas más resistentes. Así, la actual silueta evoca la imagen de un gigantesco instrumento musical, un símil también recogido en las leyendas locales. La leyenda describe el enclave como el fruto de una lucha entre dioses, tras la cual el vencedor esculpió un enorme órgano en piedra y un valle sagrado, para el que se compusieron siete sinfonías.

Fauna y flora que destacan en el entorno del monumento natural

La biodiversidad de los Órganos de Montoro ilustra la riqueza ecológica de la media montaña mediterránea. La vegetación predominante comprende carrascas, sabina negra, pino laricio y pino carrasco, junto a un matorral esclerófilo adaptado al clima continental-montañoso, donde destacan especies como rabos de gato, hierbas de Santa Rosa, tomillares de Thymus godayanus y acebo. En las paredes rocosas subsisten especies endémicas en grietas y fisuras, resaltando el valor ecológico de estas comunidades por su adaptación a condiciones extremas.

Entre la fauna sobresalen dos especies emblemáticas: el buitre leonado, protagonista de los cielos, y la cabra montés o cabra pirenaica, habitual en los escarpes del terreno. Además, la abundancia de aves rupícolas ha motivado la designación del enclave como Zona de Especial Protección para las Aves.

La villa es una de las paradas del mundial de MotoGP, a lo que se le suma su patrimonio histórico y cultural. Esto la convierte en uno de los pueblos más especiales de España

Las rutas y accesos en torno a los Órganos de Montoro facilitan la observación y el disfrute del entorno para visitantes de diferentes edades. Desde la carretera A-1702, el mirador de Casa Mazuelos proporciona una vista panorámica del conjunto. Caminos como el sendero SL-TE 29 Barranco de Cueva Muñoz proponen un recorrido de 6,8 kilómetros entre la Masía de los Barrancos (Ejulve) y el Guadalope (Villarluengo), atravesando parajes de interés geológico y paisajístico.

Otros puntos de interés en el entorno incluyen las pinturas rupestres del Cantalar y la ermita de San Pedro de la Roqueta, tradicional destino de romerías de Villarluengo, Pitarque y Montoro, así como la villa de Aliaga, con su iglesia de San Juan Bautista y ejemplos de patrimonio industrial como los barrios de Santa Bárbara y La Aldehuela, ligados al desarrollo minero y la central térmica. El embalse, actualmente, es refugio de aves acuáticas que encuentran en los carrizales de las orillas un hábitat idóneo.