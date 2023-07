La OCU alerta del fraude en la factura del móvil: así hacen pagos sin tu permiso

Una chica con un móvil (Getty)

Cada vez son más frecuentes los fraudes en la factura del móvil o eso es lo que dicen los datos, ya que las reclamaciones de este tipo de delitos se han disparado. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada vez se registran más reclamaciones de personas que se encuentran cobros inesperados de servicios prestados por empresas ajenas en sus facturas de móvil. En concreto, los usuarios encuentran pagos a terceros a través de sus compañía telefónica.

Los fraudes relacionados con los teléfonos móviles han ido evolucionando, primero fueron a través de los mensajes de texto para descargar música o juegos. Tras ello, llegaron los SMS premium a través de los cuales el usuario se suscribía a contenido que nunca recibe y sin saberlo. Posteriormente, fueron los números de tarificación adicional, es decir, los 902, 806... cuyo precio de llamada por minuto era muy elevado. Y, ahora, son los pagos a terceros la nueva estafa a través de las facturas de teléfono. Además, hay varias características en las que todos estos negocios coinciden: formas de pagos complejas, vacíos legales, sistemas engañosos y falta de información.

Los pagos a terceros consisten en que móvil se convierte en un medio de pago de servicios prestados a terceros y todo ellos gestionado a través de la compañía telefónica. En la mayoría de casos, este tipo de pagos se activan sin permiso del usuario, el cual no recibe ningún tipo de documento al respecto. Las altas se llevan a cabo a través de la navegación, lo único que se necesita es un clic en un anuncio para que se realice la contratación. El primer cobro se produce de inmediato y luego los cargos se van produciendo de forma sistemática cada cierto tiempo. En algunos casos, es la propia compañía de teléfono la que alerta al cliente a través de un mensaje donde le avisa de que ha contratado un servicio. Sin embargo, en la mayoría de los casos es a través de la factura del móvil cuando el usuario se da cuenta.

Este tipo de cargos suelen aparecer en el recibo en la categoría de “varios”, ya que se trata de servicios ajenos que no se incluyen en los prestados por la propia operadora. Para evitar estos cobros se pueden aplicar una serie de medidas. En primer lugar, llamar al operador y pedirle que desactiven la facturación a terceros, así como los mensajes premium. Por otra parte, también es conveniente revisar la factura todos los meses, ya que esta será la única forma de que el usuario se entere de que se están produciendo unos recargos no deseados. También es conveniente extremar la precaución cuando se presta el móvil a un mejor, debido a que pueden darse de alta en estos servicios a través de juegos o ventanas emergentes.

Además, si se accede al área de cliente de la web de la operadora y se desactivan las opciones de envío de este tipo de mensajes, donde también se podrá comprobar que no hay suscripciones activas. Por último, no introducir el número de teléfono en webs que no sean seguras. En caso de hacer es conveniente leer las condiciones que se están aceptando.

