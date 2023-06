Jessica Vall: "En Fukuoka mi gran objetivo es sacar mi mejor 100%"

Víctor Duaso

Andorra La Vella, 19 jun. Jessica Vall (Barcelona, 1988) igualará en Fukuoka el récord de Mundiales de la natación española y disputará su sexta máxima competición a sus 34 años para empatar el tope de Erika Villaecija y Mireia Belmonte. La nadadora del Club Natació Sant Andreu disputará la prueba de relevos del 4x100 estilos femeninos. En una entrevista para la Agencia EFE en el Pas de la Casa, donde se encuentra entrenando en altura con su compañera de equipo África Zamorano, habló sobre este récord, también de lo cerca que ve ya al final de la carrera deportiva y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pregunta (P): ¿Porqué elige el Pas de la Casa y también Andorra la Vella para realizar estás concentraciones de cara a la preparación de citas importantes como el Mundial de Fukuoka?

Respuesta (R): A Jordi Jou, nuestro entrenador, le gusta hacer concentraciones en altura porque aumentamos el hematocrito y también es una manera de concentrarnos y de estar preparadas en los entrenamientos y así poder controlar más aspectos que puede que a casa no los podamos controlar tanto. Escogemos el Principado porque está cerca de Barcelona. Entrenamos a 2.100 al Pas de la Casa. Por tanto, hay una adaptación y este año el entrenador ha querido introducir los entrenamientos más de aeróbico a 2.100 y los de más intensidad a 1.100 en la piscina del Serradells a Andorra la Vella para poder apretar un poco más. Se trata de una prueba ya que cuando veníamos aquí sólo hacíamos piscina en el Pas y creo que sacaremos cosas muy positivas de este cambio.

Pregunta (P): ¿Y cómo está llevando estos entrenamientos en altura?

Respuesta (R): Bien. Es difícil, sobre todo, los primeros días porque cuesta adaptarse. Falta oxígeno. En natación la respiración tiene mucho que ver. La sensación de agobio y de ahogo está ahí, pero estamos muy controladas. Llevamos pulsómetros que nos miran por la mañana la saturación, lo llevamos también durante el entrenamiento para controlar el pulso. Intentamos también utilizar notas para evaluar cómo de cansadas estamos y además en este hotel estamos muy bien ya que comemos muy bien que es muy importante, sobre todo, para recuperar. Un menú totalmente hecho para deportistas.

Pregunta (P): Ya es una habitual en los entrenamientos de aquí en altura...

Respuesta (P): Está es la cuarta vez que venimos. Es como nuestra casa. Bajamos a veces en pijama [sonríe]...

Pregunta (P): A nivel deportivo... A principios de años se fracturó el pie. ¿Cómo se encuentra?

Respuesta (R): Bien. Ahora casi el 99% de la preparación la hago igual que antes. Si que es cierto que una parte de la preparación anterior a la fractura corría, hacía saltos y ahora aún no me dejan porque hasta que no se solidifique bien la fractura puedo correr el riesgo de sufrir una fractura por estrés. Tenemos que estar cuidando este aspecto y ahora soy como una abuela porque cuando cambia el tiempo parezco una estación meteorológica y me hace un poco daño el pie. A parte de esto todo está perfecto, pero yo puedo decir que estoy ya al 100%. Mientras compito no notó dolor y es una lesión olvidada.

Pregunta (P): ¿Preparada para afrontar su sexto Mundial?

Respuesta (R): [Sonríe]. Sí. Contenta por conseguir un objetivo como este. Cuando vas a tu primer Mundial ni te lo planteas. Estoy muy contenta y con muchas ganas de ir.

Pregunta (P): Empatará con Erika Villaecija y Mireia Belmonte. ¿Qué significa este hito para usted?

Respuesta (R): Yo esto no lo tenía en la cabeza, pero cuando salió la noticia me hizo gracia ya que para mí la Erika y la Mireia son unas grandes referentes y unas grandes nadadoras a nivel internacional. Entrar dentro de este grupito me da la sensación que muchas veces no valoro todo lo que voy consiguiendo y está es una manera de valorarlo.

Pregunta (P): Barcelona 2013, Kazan 2015, Budapest 2017, Gwangju 2019, Budapest 2022 y ahora llegará Fukuoka 2023... ¿Con cuál se queda?

Respuesta (R): Con Barcelona 2013. Fue el primero, se hizo en casa y porque me abrió las puertas, un poco, a lo que era la natación internacional que yo aún no lo había vivido hasta entonces. Fue mi primera competición que me permitió soñar con medallas, con finales y con juegos olímpicos.

Pregunta (P): ¿Y cómo llega al de Fukuoka?

Respuesta (R): Llego diferente a otras veces. Puede que la edad te dé otras perspectivas de ver las competiciones y desde los Juegos Olímpicos de Tokio he intentado preparar de manera mentalmente diferente las competiciones. Necesitaba un cambio y eso mismo me ha dado otras herramientas y otras maneras de ver como puedo sacar mi 100%. Llego con ganas de sacar mi 100%, con ganas de sacar todo el jugo a la preparación que he hecho y ver que puede resultar de todo esto.

Pregunta (P): A los 34 años cuando llega una cita de estás características... ¿Siente presión o esto ya no existe?

Respuesta (R): Ya no hay presión. Es diferente ahora. La carrera deportiva ya viene de altos y bajos, pero yo ya se que estoy en mi parte final de mi carrera deportiva y se que no soy el eje central de la selección. No diría un satélite, pero si alguien que puede aportar cosas positivas. Eso sí, no requieren de mi responsabilidad o de mis resultados porque ahora estoy en otro momento. Eso sí, creo que aún puedo dar cosas muy positivas a la RFEN.

Pregunta (P): ¿Qué objetivos se marca?

Respuesta (R): Mi gran objetivo es sacar mi 100%. Hasta ahora no lo he podido hacer y este es mi gran objetivo en Fukuoka. Yo me he clasificado para los relevos buscaré aportar lo máximo posible para poder estar lo más arriba posible.

Pregunta (P): ¿Continúa disfrutando o sus metas ya han cambiado?

Respuesta (R): Disfruto muchísimo de la natación porque es una de las cosas que pensaba, es decir, que en el momento que dejara de disfrutar lo dejaría. No hay duda que ahora lo disfruto de una manera diferente. Me gusta competir, me gusta vivir la competición, pero a veces estar más de 20 días fuera de casa, a veces, pesa un poco. Lo que es competir, entrenar y mi día a día me gusta mucho.

Pregunta (P): En agosto de 2022 dijo que necesitaba un año de tranquilidad y un poco de paz... ¿Como está a nivel mental?

Respuesta (R): Ahora mismo preparada para conseguir y para afrontar lo que me toca. Creo que me ha ido bien descansar previamente y ahora me siento con la mente preparada para enfocar un último esprint.

Pregunta (P): ¿Si le habló de París 2024, se le iluminan los ojos o se agobia?

Respuesta (R): Agobiarme nunca. Yo creo que es algo muy bonito poder trabajar para clasificarte para unos Juegos Olímpicos, te quedes a las puertas o lo consigas. En mi caso he tenido la oportunidad de poderme clasificar dos veces. Sé lo que requiere un año olímpico, sé lo bonito que es prepararlo y entonces lo intentaremos.

Pregunta (P): ¿No la quiero retirar aún, pero podrían ser especiales los Juegos Olímpicos de París?

Respuesta (R): Si voy a los Juegos Olímpicos de París ya te digo yo que serán los últimos. Lo dije en Tokio y si voy a París, seguramente, serán los últimos. No he fijado fecha aún para mi retirada, pero en mi cabeza está y tengo claro cuando me retiraré.

Pregunta (P): ¿Se ve allí compitiendo?

Respuesta R): Sí. ¿Por que, no? Soñar también he soñado con medallas olímpicas y tampoco las he ganado. Por verse se puede ver todo el mundo.

Pregunta (P): ¿Y después de decidirlo ha pensado que pasará los días siguientes?

Respuesta (R): ¿Qué haré? Ahora estoy compaginando la natación con un trabajo. Soy manager de España de una marca de suplementación belga y me dedico a todo el plan de márketing, intentar coordinar todos los comerciales, intentar que aumentan las ventas aquí en España y esto a la vez lo compagino con mi deporte. Me da está seguridad de que cuando lo deje tengo esto. Así no lo alagaré más de la cuenta porque no tienes nada. Así que todo lo contrario, lo dejaré cuando realmente lo sienta.

Pregunta (P): Aquí está entrenando con África Zamorano. ¿Cómo se lleva con ella?

Respuesta (R): Fatal [Sonríe]. Llevamos más de 10 años juntas y somos como hermanas. No nos miramos como si hubiera diferencia de edad. Hablamos de nuestras cosas y las dos sabemos los problemas de cada una. Es más una relación de hermanas que no de compañeras de entrenamiento.

Pregunta (P): ¿Como esta la natación española actualmente?

Respuesta (R): Están saliendo nadadores jóvenes y fuertes, pero me gustaría que no se focalizará en diferentes nombres sino para mí el sueño que tengo para la natación española es que cuando salgan en prensa salga que el equipo español ha ganado tantas medallas o ha hecho tantas finales y que no sea un nombre el cuál destaca. Esto nos haría grandes como país y querrá decir que hay una masa muy grande y que todos tienen opciones para estar allí. Creo que van saliendo pequeñas pinceladas, pero nos falta que haya un grupo grande y luego habrá que trabajar para que crean que puedan estar en grandes competiciones. Se tiene que intentar fomentar el deporte a nivel federado. Se tendría que intentar mirar como ayudar a los clubs y a los nadadores que aún estudian. Los clubs son el pulmón de la natación. EFE

1011857

vds/and/jag