Carrera del GP de Azerbaiyán de F1, en directo: Alonso y Sainz buscan el podio en Bakú

Sainz no acaba de carburar

“Cuando lo pueda analizar con más calma lo explicaré, cuando vea con mis ingenieros qué ha podido pasar o qué está pasando. No puedo probar cosas distintas. Se podrían haber hecho progresos con más entrenamientos libres, pero sin libres y con parque cerrado no se puede progresar ni cambiar cosas del coche. Son 23 carreras este año, una mala y con mal ritmo se puede tener, pero no estoy contento y es algo que analizaré después”, reconoció el madrileño a AS hace unas horas.