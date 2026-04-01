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Jane Fonda protagonizará La corresponsal: “Estoy encantada”, afirmó la autora Virginia Evans

La escritora compartió con Infobae detalles sobre la próxima película y destacó el valor especial de esta experiencia. Sensaciones y expectativas por la llegada de su relato a una nueva audiencia mundial

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Jane Fonda lidera la adaptación de “La corresponsal”, la exitosa novela de Virginia Evans que conquistó a lectores en 2025 y vendió más de un millón de ejemplares - REUTERS/Mario Anzuoni
Jane Fonda lidera la adaptación de “La corresponsal”, la exitosa novela de Virginia Evans que conquistó a lectores en 2025 y vendió más de un millón de ejemplares - REUTERS/Mario Anzuoni

Jane Fonda encabezará la adaptación cinematográfica de la novela “La corresponsal” de Virginia Evans, que produjo un fenómeno literario en 2025 y ahora será llevada al cine por Lionsgate tras una reñida competencia por los derechos.

La actriz asumirá el rol principal y la producción de una historia marcada por cartas, secretos y segundas oportunidades, en un proyecto que reúne a un equipo creativo predominantemente femenino. Según reportó Deadline, Lionsgate obtuvo los derechos de la novela debut de Evans tras imponerse ante otros seis estudios. "Estoy encantada, de principio a fin", aseguró la autora en diálogo con Infobae.

Todd Lieberman, al frente de Hidden Pictures, acompaña a Fonda como productor, mientras que Cat Vasko desarrolla el guion y se suma como productora ejecutiva junto a la autora. La dimensión estratégica de la participación de Fonda, respaldada por un historial de éxitos en adaptaciones literarias y dos premios Óscar.

Lionsgate adquirió los derechos de “La corresponsal” tras una dura competencia con otros seis estudios de Hollywood, apostando al éxito literario y taquillero de la obra - (Gentileza de V&R Editoras)
Lionsgate adquirió los derechos de “La corresponsal” tras una dura competencia con otros seis estudios de Hollywood, apostando al éxito literario y taquillero de la obra - (Gentileza de V&R Editoras)

“La corresponsal” narra la vida de Sybil Van Antwerp, una abogada retirada que dedica años a escribir cartas para ordenar su mundo y comprenderse a sí misma. La trama se centra en la aparición de una carta nunca enviada, que obliga a Sybil a confrontar un duelo y una culpa del pasado.

La novela, publicada en 2025, vendió más de un millón de ejemplares y permaneció diecinueve semanas en la lista de los más vendidos. Tras conocerse la noticia, Infobae dialogó con Virginia Evans, quien analizó el poder transformador del formato epistolar y la profundidad psicológica de su protagonista.

Hay una cierta paciencia y reflexión en escribir una carta, una paciencia que no se exige ni se respeta al hablar, enviar mensajes o correos electrónicos. En una carta, como dice Sybil, puedes tomarte el tiempo de decir lo que realmente piensas y, cuando la envías, se vuelve permanente”, compartió la autora con Infobae. La inspiración para la novela surgió tras la lectura de “84, Charing Cross Road” de Helene Hanff, lo que motivó a Evans a explorar la memoria, el duelo y la esperanza a través de cartas escritas y no enviadas.

La historia de Sybil Van Antwerp, una abogada retirada que explora su pasado a través de cartas y secretos guardados, será llevada al cine con Fonda en el papel principal - (Gentileza de V&R Editoras)
La historia de Sybil Van Antwerp, una abogada retirada que explora su pasado a través de cartas y secretos guardados, será llevada al cine con Fonda en el papel principal - (Gentileza de V&R Editoras)

La estructura epistolar de la novela, explicó Evans, facilita una experiencia de lectura singular: “Disfruto de los espacios en blanco, los saltos de página y la variedad que posibilita este tipo de narración”.

La autora afirmó que conocía a Sybil con profundidad desde el inicio del proceso creativo, lo que le permitió construir una voz íntima y compleja. “Tuve que asegurarme de que cada frase escrita en las cartas fuera algo que ese personaje realmente diría”, precisó Evans.

Participan además Carly Kleinbart Elter y Aydan Cohen por Hidden Pictures, mientras que Chelsea Kujawa y Pavan Kalidindi supervisan desde Lionsgate. La presencia de mujeres en puestos clave refuerza el compromiso con el talento femenino en la adaptación, según detalla Deadline.

El éxito internacional de la adaptación previa de Hidden Pictures y Lionsgate con “La empleada” impulsa expectativas altas para la película basada en “La corresponsal” - REUTERS/Mario Anzuoni
El éxito internacional de la adaptación previa de Hidden Pictures y Lionsgate con “La empleada” impulsa expectativas altas para la película basada en “La corresponsal” - REUTERS/Mario Anzuoni

La carrera de Fonda incluye dos premios Óscar y siete nominaciones, además de la producción de títulos reconocidos como “9 a 5” y “En la laguna dorada”. Lieberman y su equipo, junto a Lionsgate, destacaron por la adaptación previa de “La empleada”, un caso de éxito internacional.

El éxito literario de “La corresponsal” se tradujo en una batalla entre siete estudios de Hollywood, lo que para Deadline anticipa un potencial de taquilla elevado. La anterior colaboración entre Hidden Pictures y Lionsgate en la adaptación de “La empleada” recaudó más de 395 millones de dólares a nivel mundial y generó una secuela.

La estructura narrativa de “La corresponsal” permite explorar temas como el duelo, la memoria y las segundas oportunidades a través de cartas escritas y no enviadas - (Gentileza de V&R Editoras)
La estructura narrativa de “La corresponsal” permite explorar temas como el duelo, la memoria y las segundas oportunidades a través de cartas escritas y no enviadas - (Gentileza de V&R Editoras)

Erin Westerman, presidenta de Lionsgate Motion Picture Group, declaró a Deadline que la historia de Sybil y el compromiso del equipo creativo representan una oportunidad excepcional. Todo el grupo de producción, incluidos Fonda y Lieberman, apunta a replicar la fuerza emocional del libro en su paso al cine.

Desde la publicación de la novela, Evans revivió respuestas de lectores que se sintieron identificados con la experiencia de Sybil, lo que definió como un acontecimiento inesperado y estimulante.

Al consultar nuevamente a la autora mediante emails tras el anuncio del proyecto cinematográfico, Evans compartió con Infobae: “¿No es emocionante la noticia del cine? Estoy encantada, de principio a fin, con cada detalle. Jane Fonda, Cat Vasko, Lionsgate... ¡va a ser divertidísimo!”

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