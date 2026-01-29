Sharon Stone afirma que tiene una conexión paranormal con los espíritus que inspiran sus pinturas: “Escucho que me hablan”

Entretenimiento

Lejos de los sets de filmación que la convirtieron en un ícono del cine de los años 90, Sharon Stone ahora disfruta de su faceta como pintora. Sin embargo, en este hobby, la actriz encontró una insólita conexión que guía los trazos de sus retratos.

Según contó en una entrevista exclusiva con Extra, Stone afirma que canaliza espíritus y escucha una “conciencia superior” que le habla mientras pinta.

Esta semana, la estrella de Bajos instintos y Casino abrió las puertas de su estudio en su casa de Beverly Hills al equipo de Extra y mostró parte de su trabajo en las artes plásticas. Allí explicó que su vínculo con lo espiritual se intensificó tras una serie de pérdidas familiares ocurridas en los últimos años.

“Creo que este canal realmente se abrió porque muchos miembros de mi familia murieron y murieron muy rápidamente en estos últimos quizá tres años y medio”, declaró. Según la actriz, ese duelo acumulado derivó en una sensibilidad distinta que hoy atraviesa su pintura.

Rogues Gallery reúne obras que
Rogues Gallery reúne obras que Stone describe como retratos de conciencias de distintas épocas (Captura de video/Extra)

Stone no habla de inspiración en un sentido abstracto. La actriz relató que sus cuadros, en su mayoría retratos, no parten de modelos reales que conozca, sino de figuras que, según ella, se le presentan desde otro plano de existencia.

“Genuinamente escucho que esta conciencia superior me habla”, aseguró a Extra. “Cuando estos retratos empezaron a llegar, realmente me hablaban”.

“Creo que es algo muy especial cuando la gente… cuando me permitieron ver su alma”, dijo con la voz entrecortada. “Porque creo en la conciencia universal, sí creo que alguien me ha permitido entrar en su conciencia para poder pintar este retrato de alguien que no conozco. Me siento muy bendecida”.

Estas experiencias dieron origen a Rogues Gallery, su más reciente serie de pinturas, compuesta por retratos que, de acuerdo con un comunicado del proyecto, representan “poderosos y perturbadores retratos de espíritus de personas de diferentes épocas”. La serie ha sido exhibida en galerías de Estados Unidos y Europa.

La pintura Him fue una
La pintura Him fue una de las obras más difíciles de realizar, por la carga emocional del relato que la inspiró.(Instagram/Sharon Stone)

Una de las obras más impactantes de la serie es Him, un cuadro que Stone describe como especialmente difícil de realizar. Según contó a Extra, el espíritu que inspiró la pintura tardó en “abrirse”. “Al final, cuando empezó a hablarme, fue tan traumático, y empezó a decirme que se ahogó en un barco donde estaba encadenado en la bodega de ese barco”, relató. “Cuando lo pinté y experimenté este trauma de estar encadenado y ahogándose, sin poder liberarse de sus cadenas, fue muy perturbador hacer esta pintura”.

Cuando habló sobre el cuadro en una entrevista con Forbes, dijo: “Era una persona esclavizada que se ahogó en el Mar de China Oriental en un barco esclavista. Le costó mucho hablar conmigo, porque como persona esclavizada no se le permitía hablar abierta y libremente. Me hizo experimentar su ahogamiento con él”.

Duelo, infancia y regreso a la pintura

El giro espiritual de Stone también está profundamente ligado a su historia personal. En marzo de 2025 murió su madre, Dorothy, a los 91 años, aunque la actriz hizo pública la noticia recién cuatro meses después. Explicó que necesitaba tiempo para procesar el duelo en privado.

La estrella de Hollywood comenzó
La estrella de Hollywood comenzó a pintar en la infancia, guiada por una tía con formación académica en artes plásticas. (Instagram/Sharon Stone)

Stone ha hablado en varias ocasiones de la compleja relación con su madre, a quien describió como una mujer dura, irónica y poco dada a la ternura. Sin embargo, con el tiempo llegó a valorar esa crianza exigente como una forma de fortaleza. Ese proceso de revisión emocional también atraviesa como catarsis su obra pictórica.

Aunque para muchos esta faceta resulta sorprendente, Stone recordó en una entrevista previa con Forbes que la pintura fue su primera vocación. Comenzó a pintar en la infancia, guiada por una tía con formación académica en arte, y retomó esa práctica de manera intensiva durante la pandemia.

Por otro lado, en su charla con Extra, Sharon Stone también habló sobre su regreso a la actuación en la tercera temporada de Euphoria.

“Ya crecieron. Ya no están en el instituto, así que se trata de lo que están haciendo años después… No todo es tan dramático”, comentó. Sin entrar en detalles sobre su personaje, lo definió como “algo hilarante” y confesó: “No recuerdo cuándo fue la última vez que me divertí tanto en el trabajo”.

