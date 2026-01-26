Sydney Sweeney podría ser acusada de vandalismo tras colgar sostenes en el icónico cartel de Hollywood

Sydney Sweeney acudió al lugar en la noche para colgar sostenes. (Créditos: REUTERS. Captura de video)

Sydney Sweeney protagonizó una acción llamativa en Los Ángeles que, según revelaron varios medios estadounidenses, podría traerle consecuencias legales.

Hace algunos días, la actriz ascendió de noche hasta el icónico cartel de Hollywood y colocó varios sujetadores sobre una de sus letras, todo mientras un equipo de producción registraba la escena en video.

Las imágenes, obtenidas por TMZ, muestran a la protagonista de Euphoria escalando lo que parece ser la letra “H” del famoso letrero y se la ve avanzar por la ladera de la montaña bajo la oscuridad, equipada con una cámara corporal, mientras miembros de su equipo la acompañan.

Sydney Sweeney escaló la estrucura de Hollywood para promocionar su marca de lencería (Captura de video)

Una vez en la cima, la estrella de Hollywood y el grupo colocaron una especie de tendedero con varios sujetadores colgados sobre las letras del cartel. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, la intervención formaba parte de un video promocional para el lanzamiento de la nueva línea de lencería de la actriz.

El proyecto, que comenzó a trascender públicamente a mediados de 2025, cuenta con el respaldo financiero del empresario Jeff Bezos.

Esa relación comercial también explicaría la presencia de Sweeney en la boda de Bezos y Lauren Sánchez celebrada el verano pasado, un evento que reunió a numerosas figuras del espectáculo y los negocios.

Si bien la producción contaba con un permiso emitido por FilmLA para grabar en las inmediaciones del cartel de Hollywood, dicho permiso no autorizaba a tocar ni escalar la estructura. Además, incluía restricciones específicas sobre el uso de la imagen del letrero.

Sydney Sweeney n tenía autorización para trepar la estructura ni colocalr los sotenes. (Captura de video)

Según informó TMZ, estas condiciones fueron comunicadas previamente a la productora responsable del rodaje. La situación se complicó aún más cuando el medio obtuvo un correo electrónico del Hollywood Chamber of Commerce, la entidad que es propietaria del cartel.

En ese mensaje, la organización señaló que no se otorgó autorización para que Sydney Sweeney ni su equipo interactuaran con el letrero ni para que utilizaran imágenes del mismo sin una aprobación previa y expresa.

“No se concedió ningún permiso para hacer esto, como es obligatorio”, indicó el presidente de la Cámara al ser consultado.

El ascenso al cartel y la colocación de los sujetadores podrían encuadrarse, según especialistas citados por la prensa, dentro de figuras legales como allanamiento y vandalismo.

Sydney Sweeney podría enfrentar cargos por vandalismo tras realizar estos actos sin autorización. (Captura de video)

Consultada sobre la posibilidad de presentar una denuncia formal, la Cámara de Comercio de Hollywood no emitió una respuesta concluyente. Por el momento, tampoco se informó sobre la apertura de una investigación policial relacionada con el hecho.

Tras la filmación, la mayoría de los sujetadores fueron retirados del cartel. Sin embargo, según TMZ, entre cuatro y cinco quedaron en el lugar una vez finalizado el rodaje.

Ni la actriz ni sus representantes realizaron comentarios públicos inmediatos sobre el incidente. Tampoco hubo declaraciones oficiales por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles al cierre de esta información.

Hasta el momento no hay una investigación oficial en contra de Sydney Sweeney. (Reuters)

El lanzamiento de la línea de lencería representa uno de los proyectos empresariales más relevantes de Sydney Sweeney fuera de su carrera actoral.

Según fuentes cercanas citadas anteriormente por Us Weekly, se trata de un emprendimiento en el que la actriz ha trabajado durante más de un año.