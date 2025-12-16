Entretenimiento

Hugh Jackman reveló cómo una reflexión personal lo llevó a volver como Wolverine en “Deadpool 3″

En una entrevista en The Howard Stern Show, el actor australiano relató cómo una situación durante un viaje lo llevó a dejar atrás su retiro y a llamar a Ryan Reynolds para volver a ponerse el traje del emblemático personaje de Marvel

La entrevista en The Howard Stern Show expone detalles inéditos sobre la decisión de Jackman de volver al universo Marvel (YouTube: The Howard Stern Show)

Hugh Jackman sorprendió a la audiencia de YouTube en The Howard Stern Show al revelar el motivo personal y espontáneo que lo impulsó a retomar el papel de Wolverine en la esperada película Deadpool 3, pese a haber anunciado previamente su retiro definitivo del personaje.

Durante la entrevista, el actor compartió detalles inéditos sobre el proceso que lo llevó a regresar a uno de los roles más emblemáticos de su carrera, decisión que generó gran expectación entre los seguidores del cine de superhéroes.

Un giro inesperado tras una reflexión personal

Hugh Jackman revela que una reflexión personal lo motivó a regresar como Wolverine en Deadpool 3 tras su retiro (20th Century Studios/Marvel Studios vía AP)

En el inicio de la conversación, el presentador recordó a Jackman su declaración anterior, en la que aseguraba que no volvería a interpretar a Wolverine. El actor confirmó esa postura inicial: “Eso es cierto”. Sin embargo, explicó que su perspectiva cambió al ver la primera película de Deadpool.

Vi Deadpool, y todo lo que podía pensar era en 48 Horas, Nick Nolte, Eddie Murphy, oh Dios, Wolverine/Deadpool”, relató Jackman. Aunque en ese momento intentó apartar la idea de su mente por haberla descartado públicamente, la inquietud persistía.

La aprobación de Marvel Studios
La aprobación de Marvel Studios fue clave para concretar el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en la nueva película

El momento decisivo llegó durante unas vacaciones, mientras conducía hacia los Hamptons. Jackman describió el instante en que, tras una reflexión personal, se formuló la pregunta decisiva: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres?” La respuesta fue clara: “Quiero interpretar a Wolverine, y quiero hacer Deadpool/Wolverine”, confesó el actor.

Antes de finalizar el viaje, Jackman se detuvo para llamar a Ryan Reynolds, protagonista y coguionista de Deadpool 3. “Le dije: ‘Amigo, no sé en qué andas. Creo que estás a punto de hacer ‘Deadpool 3′, pero si quieres, me apunto. Quiero hacer todos esos años’”, recordó.

La reacción de Ryan Reynolds y la aprobación de Marvel

Ryan Reynolds reaccionó con sorpresa y entusiasmo ante la propuesta de Jackman de sumarse al elenco de Deadpool 3 (20th Century Studios/Marvel Studios)

La reacción de Reynolds estuvo cargada de sorpresa y entusiasmo. “¿Hablas en serio?”, preguntó el actor canadiense, a lo que Jackman respondió con firmeza: “Estoy 100% seguro”.

Reynolds le informó que tendría una reunión con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios en unas horas y que el proyecto de Deadpool 3 no contemplaba hasta entonces la participación de Jackman.

Tenemos una propuesta para ‘Deadpool 3′ en la que tú no estás, pero tengo la sensación de que van a decir que no”, recordó el actor sobre la conversación. A pesar de la incertidumbre, Reynolds insistió: “¿De verdad estás dentro?”. Y Jackman reafirmó: “Estoy completamente dentro”.

Inspiraciones y referencias cinematográficas para la nueva dupla

Durante la charla en The Howard Stern Show, Jackman profundizó en la inspiración cinematográfica que influyó en su decisión. Explicó que la dinámica entre Wolverine y Deadpool le recordaba a las películas clásicas de compañeros, como “48 Horas”.

Jackman se inspiró en películas clásicas de compañeros, como '48 Horas', para imaginar la dinámica entre Wolverine y Deadpool (Disney)

Jackman también compartió detalles sobre la colaboración creativa con Reynolds y cómo ciertas escenas de Deadpool 3 se inspiran directamente en clásicos del cine. “Ryan está obsesionado con Mejor solo que mal acompañado, ¿recuerdas la escena donde Steve Martin pierde la paciencia?”, comentó el actor que volvió a interpretar a Wolverine.

Describió cómo la interacción entre los personajes de Steve Martin y John Candy en esa película inspiró una de las situaciones del nuevo filme. “Esa escena en la furgoneta es totalmente de esa escena en Mejor solo que mal acompañado y Ryan la escribió, sí”, afirmó el actor, destacando la influencia directa de ese tipo de comedia en el guion.

El regreso de Wolverine marca una nueva etapa en la saga de Deadpool, generando gran expectativa entre los fanáticos del cine de superhéroes

Jackman transmitió el entusiasmo y la claridad que experimentó al decidir regresar como Wolverine. Ese instante representó para el actor un momento de satisfacción personal, marcando el inicio de una nueva etapa junto a Deadpool. El público aguarda ahora el estreno de la cinta para descubrir el resultado de esta esperada colaboración.

