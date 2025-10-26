“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

La esperada película de "Chainsaw Man" lleva a Denji a enfrentar su batalla más desafiante, impulsado por una relación inesperada con Reze (MAPPA)

Chainsaw Man continúa expandiendo su universo animado con el estreno de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze, que llegó a salas de cine en todo el mundo.

La producción, desarrollada por el estudio MAPPA y distribuida internacionalmente por Sony, representa la primera incursión de la serie en la pantalla directa y se posiciona como una secuela directa del exitoso anime estrenado en 2022.

El universo creado por Tatsuki Fujimoto ha sido un fenómeno global desde su debut en la televisión japonesa a través de TV Tokyo y su disponibilidad internacional vía Crunchyroll.

La primera temporada del anime adaptó los primeros 38 capítulos del manga, presentando la historia de Denji, un joven empobrecido cuyo vínculo con el demonio-sierra Pochita le otorga la capacidad de convertir su cuerpo en una letal arma de combate.

(Crunchyroll)

El filme adapta el denominado Bomb Girl Arc, en el que se introduce a Reze, una camarera que rápidamente se vuelve un personaje clave en la vida de Denji.

De acuerdo con la sinopsis oficial recogida por Crunchyroll, la película narra “una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos”, y expone al protagonista a su “pelea más mortal hasta ahora, impulsada por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas”.

En una declaración efectuada en la New York Comic Con, el director Tatsuya Yoshihara aseguró a Entertainment Weekly que “con Chainsaw Man, los demonios recuperan su fuerza al consumir sangre”.

Y agregó: “Para el Arco de Reze, cada miembro del equipo de producción ofreció una cantidad enorme de sangre y, como resultado, la película está repleta de energía".

El estudio MAPPA apostó por adaptar el arco de la Bomb Girl en formato largometraje, ampliando el universo de "Chainsaw Man" Crédito: (MAPPA)

El cineasta también señaló que la película supone “el nacimiento de un género completamente nuevo”.

Por su parte, el asistente de dirección Masato Nakazono afirmó que el reto consistió en mantener las fortalezas de la serie original, así como resaltar la esencia del manga y la adaptación animada.

La interpretación de Reze en la pantalla grande amplía la narrativa del anime, ofreciendo una historia contundente que puede ser disfrutada tanto por seguidores de la serie como por nuevos espectadores.

"Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze" fue un éxito en taquilla japonesa y ya tuvo su desembarco en cines de todo el mundo (MAPPA)

Primeras críticas destacan que, aunque es una continuación directa, la estructura argumental de la película permite comprender la trama sin requerir haber visto previamente la serie.

Desde el estreno en Japón, la película ha demostrado ser un éxito comercial al encabezar la taquilla local y sumar miles de millones de yenes en recaudación desde el 19 de septiembre.

El impacto cultural de la obra de Fujimoto se demuestra en múltiples mercados a través de la venta de millones de ejemplares de manga, la realización de novelas derivadas y hasta una adaptación teatral.

El anime, en particular, se consolidó como una de las series más vistas de Crunchyroll.

Críticas tempranas indican que "Arco de Reze" puede disfrutarse incluso para quienes no han seguido previamente el anime o el manga (MAPPA)

En cuanto a los personajes, el elenco principal de la película retoma los roles clave de la primera temporada: Denji, Makima, Aki, Power, Kishibe, Angel Devil y otros miembros de la División de Seguridad Pública.

La historia ahonda en la naturaleza de los contratos entre humanos y demonios, y expone la complejidad moral y emocional que define el atractivo de Chainsaw Man.

El presidente y CEO de MAPPA, Manabu Otsuka, consultado por Screenrant durante la Anime Expo, arrojó ciertas pistas sobre el futuro de la franquicia.

“Tenemos planes para lo que queremos hacer después de la película. No podemos decir mucho. Tenemos claro cuál es la mejor manera de abordar lo que viene, pero no podemos hablar de ello todavía”, declaró.

El director Tatsuya Yoshihara promete que la película introduce una energía renovada y un estilo novedoso a la franquicia (MAPPA)

¿Qué se sabe de la temporada 2 del anime?

A pesar de que la segunda temporada del anime Chainsaw Man no ha recibido un anuncio oficial, la expectativa de renovación es alta.

El estudio MAPPA manifestó que existen proyectos en consideración para continuar la adaptación, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre el formato, los arcos argumentales a tratar ni una fecha estimada de estreno.

Lo más probable es que la segunda temporada abarque desde el capítulo 53 al 97 del manga de Tatsuki Fujimoto. Esto implica la adaptación de los arcos “International Assassins”, “Gun Devil” y “Control Devil”, conocidos por presentar desafíos que ponen a prueba tanto a Denji como al resto de los personajes principales.

Dichos episodios explorarían la creciente notoriedad de Denji, enfrentamientos con asesinos internacionales y el desenlace del conflicto con Makima.

Sin fecha de estreno confirmada para la segunda temporada, los seguidores esperan novedades que definirán el rumbo del anime (MAPPA)

Interpretaciones previas sugieren que, dado el tiempo de producción entre el anuncio y el estreno de la temporada 1, la segunda podría llegar al público alrededor de 2027.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre fechas, reparto nuevo o materiales promocionales como tráilers.

Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze se estrenó en cines de EE.UU. el 24 de octubre y ya tuvo su lanzamiento en Latinoamérica el 23 de octubre.