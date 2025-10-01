Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams

Williams asegura que el trastorno, junto al TDAH, ha influido en su relación con la fama y la música (REUTERS/Toby Melville)

El cantante británico Robbie Williams sorprendió a sus seguidores al afirmar que vive con una forma de síndrome de Tourette, una condición neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El artista de 51 años habló del tema por primera vez en el pódcast I’m ADHD! No You’re Not, presentado por el comediante Paul Whitehouse y la especialista en neurociencia Mine Conkbayir.

Durante la conversación, Williams confesó que su descubrimiento es reciente y explicaría muchas de sus ansiedades: “He caído en la cuenta de que tengo Tourette, pero no se manifiesta. Estaba caminando por la calle el otro día y me di cuenta de que esos pensamientos intrusivos son ‘Tourette’s interno’. Simplemente no salen”, explicó en el programa.

Asimismo, el intérprete de “Angels” explicó que con los años desarrolló una enorme capacidad para disimular su ansiedad y la sensación de agobio que siente cuando está en el escenario.

Robbie Williams representó su lucha contra la ansiedad y el pánico escenico en la película "Better Man" (REUTERS/Mike Segar)

“Enmascaro, soy un atleta olímpico en enmascarar. Puedo parecer lleno de arrogancia, presumido y hacer gestos grandilocuentes, lo cual me ha funcionado porque mi cara termina en los pósters y la gente sigue comprando entradas. Pero en realidad, por dentro siento lo opuesto la mayor parte del tiempo”, confesó.

Williams reconoció además que arrastra un trauma relacionado con sus años en la boyband Take That, las adicciones y con la fama posterior como solista. También fue diagnosticado con TDAH en el pasado. “Podrías pensar que un estadio lleno de personas profesando su amor por ti funcionaría, pero sea lo que sea lo que ocurre dentro de mí, no puede escucharlo”, reconoció.

Cómo se manifiesta el síndrome de Tourette

De acuerdo con el NHS británico y la Tourette Association of America, el síndrome de Tourette es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por movimientos y sonidos involuntarios llamados tics. Estos pueden ser motores, como parpadeo repetitivo, encogimiento de hombros, giros de cabeza, saltos o toques compulsivos; o vocales, como gruñidos, carraspeo, silbidos, chasquidos de lengua o la repetición de palabras.

Aunque popularmente se asocia con insultos o palabras ofensivas, lo que se conoce como coprolalia, este síntoma solo afecta entre el 10 y el 15% de los pacientes.

Aidy Smith, activista británico, advierte que Tourette’s no debe ser motivo de burla ni un estigma social. (Clínica INDISA / Top Doctors)

Además, muchas personas pueden controlar sus tics en ciertos contextos sociales, aunque a costa de un enorme esfuerzo.

Actualmente no existe una cura para el Tourette, pero los tratamientos médicos y psicológicos permiten reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida.

El caso de Robbie Williams se suma al de otras figuras que han hablado abiertamente de esta condición. El cantautor escocés Lewis Capaldi relató en su documental How I’m Feeling Now (Netflix, 2023) cómo los tics, inicialmente leves en su infancia, llegaron a volverse más incontrolables en su adultez.

Lewis Capaldi es uno de los artistas más famosos con síndrome de Tourette (REUTERS/Jaimi Joy)

La cantante Billie Eilish, diagnosticada a los 11 años, habló en 2022 con David Letterman en My Next Guest Needs No Introduction sobre sus tics, que incluyen mover las orejas, arquear las cejas y chasquear la mandíbula. “Son cosas que quizá no notarías si solo estás conversando conmigo, pero para mí son agotadores”, dijo.

En el deporte, el exarquero del Manchester United Tim Howard reconoció que tuvo sus primeros síntomas a los 9 años, pero que encontró en el fútbol un espacio para desarrollarse plenamente. El actor y comediante Seth Rogen también ha compartido su experiencia con la condición.