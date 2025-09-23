Entretenimiento

“La mano que mece la cuna”: Tráiler del remake del clásico de 1992

La cinta es dirigida por la mexicana Michelle Garza Cervera.

Por Marco Antonio González Aguilera

Una ama de casa contrata a una niñera para que le ayude a cuidar a sus hijas, pero se da cuenta que tras la sonrisa de esta mujer hay algo oscuro que la llevará al límite,

Hulu reveló esta semana el tráiler oficial de La mano que mece la cuna, una cinta protagonizada por Mary Elizabeth Winstead en el papel de Claire Morales y Maika Monroe como Polly Murphy.

La película es un remake del clásico thriller con el mismo nombre que se entrenó en 1992. En esta reinterpretación Claire Morales (Winstead) es una ama de casa de clase acomodada, que contrata a una niñera para que le ayude a cuidar a su hija de ocho años Emma (interpretada por la estrella infantil Mileiah Vega) y a la recién nacida Josie.

De esa forma es que Polly Murphy (Maika Monroe) llega a la vida de la familia Morales. Claire descubrirá que Murphy oculta algo oscuro en su pasado y que sus intenciones no son buenas.

Hulu apostó por "La mano que mece la cuna" un inquietante thriller de terror que habla sobre la maternidad moderna (Disney+)

La dirección está bajo la batuta de Michelle Garza Cervera, cineasta mexicana que ganó reconocimiento internacional por su estilo atmosférico y su mirada incisiva en el género de horror.

Garza Cervera debutó con el largometraje, Huesera de 2022, con lo que demostró su capacidad para abordar temáticas de maternidad y terror psicológico.

La cineasta mexicana dijo para la revista Empire que esta cinta realmente no es un remake, más bien lo abordé como una reimaginación".

Michelle Garza Cervera dijo que esta película es una reinterpretación de la anterior (Foto AP/Berenice Bautista)

La cineasta aseguró que quiso respetar la versión de 1992 por lo que decidió “honrar la película” no haciendo una copia exacta.

Además, afirmó que, aunque respeta la trama original, empezar de cero le dio la oportunidad de “construir toda una historia, personajes y temas que se sostienen por si mismos”.

Toda la historia está construida de manera que empuja a Clarie hasta el límite. El personaje de la niñera aparece como el catalizador que lleva al personaje principal al borde del colapso psicológico”. dijo.

Finalmente, Michelle Garza Cervera dijo que esta película hace un guiño al tema de la maternidad moderna vista desde el cine.

Maika Monroe interpreta a una niñera psicótica. (Disney+)

“Una parte de esta exploración está dedicada a examinar cómo las nuevas madres se presionan hacia esa idea de ser perfectas”, agregó.

Asimismo, la mexicana comentó que en tiempos de las madres blogueras e influencers se espera que “hagamos lo correcto todo el tiempo”.

Además el guion es obra de Micah Bloomberg, conocido por su trabajo en la aclamada serie Homecoming, y se basa en la historia original de Amanda Silver.

Mary Elizabeth Winstead protagonizará una nueva película de terror que la llevará al limite para salvar a sus hijas (Disney+)

El elenco se complementa con la participación de Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome y Shannon Cochran.

En el apartado de producción, la película cuenta con un equipo de peso: Michael Schaefer, Mike LaRocca y Ted Field figuran como productores principales, mientras que Michael Napoliello, Maria Frisk y Seth William Meier asumen la producción ejecutiva.

La mano que mece la cuna se estrenará el 22 de octubre por Hulu justo antes de Halloween.

