Los hijos de Robert Redford: muertes, intentos de suicidio y el reto de seguir los pasos de su padre

Robert Redford murió el pasado 16 de septiembre de 2025 en Utah a los 89 años, y dejó atrás una trayectoria llena de reconocimientos y una familia sólida que atravesó tragedias.

El reconocido actor, director y fundador del Sundance Film Festival perdió a dos de sus cuatro hijos, Scott y James, en circunstancias dramáticas. Estas pérdidas definieron de manera permanente su vida personal y profesional.

La muerte de su primogénito

La primera tragedia golpeó a la familia Redford en 1959. Scott Anthony Redford, el primogénito del actor y su entonces esposa Lola Van Wagenen, murió repentinamente a los dos meses y medio de edad víctima del síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS, por sus siglas en inglés).

Nació el 1 de septiembre de 1959 y murió el 19 de noviembre del mismo año. Según explicó Redford en una entrevista con Esquire U.K., él aún era muy joven para entender lo que sucedía.

“Yo tenía solo 21 años; mi esposa tenía 20. Recién empezábamos nuestras vidas; yo acababa de iniciar mi carrera en Nueva York”, señaló.

La muerte de su primogénito Scott Redford en 1959 por síndrome de muerte súbita del lactante fue un golpe devastador para la familia (EFE)

A propósito de este golpe, admitió: “Por supuesto que fue traumático, y cómo eso se va desenvolviendo con el paso del tiempo, no lo sé. Tuvimos que enfrentarlo. Hay que seguir adelante. Llegaron otros hijos. Pero algo así nunca se borra por completo. Se refleja en pequeños detalles de los que ni eres consciente”.

La estrella de cine reveló en la misma entrevista que buscó apoyo profesional para superar la muerte de Scott, aunque el proceso no resultó como esperaba.

“Por supuesto que lo intenté. Pero nunca funcionó. Probé hace tiempo, dos o tres veces. Me encontraba a mí mismo tratando de psicoanalizar al propio analista”, aseguró Redford, quien rara vez habló públicamente de este episodio.

El evento traumático que afectó a su hija

Años después de la tragedia, Redford y Lola Van Wagenen formaron una familia con tres hijos más: Shauna, James y Amy. La vida de Shauna Jean Redford, nacida en 1960, estuvo también marcada por episodios difíciles.

Durante su juventud, Shauna atravesó una crisis tras el asesinato de su novio en Boulder, Colorado. UPI Archives recogió el testimonio de su abuelo, Frank Van Wagnen, quien relató que su nieta sufrió una profunda depresión a raíz de ese crimen.

James Redford, tercer hijo del actor, falleció en 2020 tras luchar contra una enfermedad hepática y cáncer de conductos biliares (Startraks/Shutterstock)

En medio de esa situación, Shauna estuvo cerca de perder la vida tras un accidente automovilístico en marzo de 1984, cuando perdió el control del vehículo y este cayó a un río helado.

Cuatro personas se lanzaron al agua para salvarla. Uno de los rescatistas, Terry Kelly, quien padecía esclerosis múltiple y no sabía nadar, logró abrir la puerta del auto para sacarla a la superficie.

Tras el incidente, la hija del actor expresó gratitud por sus rescatistas, según su abuelo: “Esas personas me salvaron la vida”, dijo la joven en declaraciones recogidas por UPI Archives.

“No solo salvaron su vida, salvaron su felicidad”, señaló Van Wagnen a quienes recibieron la Medalla de Honor del estado de Utah durante una ceremonia liderada por el gobernador Scott Matheson.

Robert Redford y Lola Van Wagenen agradecieron mediante telegramas a las personas que participaron en el rescate.

Shauna Redford, hija de Robert, sobrevivió a un accidente automovilístico y a la pérdida de su novio, episodios que marcaron su juventud (Marion Curtis/Starpix/Netflix/Shutterstock)

La enfermedad que acabó con James Redford

Mientras Shauna reconstruyó su vida estudiando arte en la Universidad de Colorado Boulder y, años más tarde, formando una familia junto al perdiodista Eric Schlosser, el tercer hijo de Redford, James Jamie Redford, enfrentó una situación crítica a nivel médico en su adultez.

Fue diagnosticado con colangitis esclerosante primaria, una enfermedad que afecta al hígado y los conductos biliares. En 1993 recibió dos trasplantes de hígado. Tras superar las cirugías fundó el James Redford Institute for Transplant Awareness, una organización dedicada a concientizar sobre la donación de órganos y tejidos.

James murió en octubre de 2020, a los 58 años, a causa de un cáncer de conductos biliares en el hígado. Su esposa, Kyle Redford, comunicó la noticia a través de una publicación en X (antes Twitter).

“Hoy murió Jamie. Tenemos el corazón roto. Él llevó una vida hermosa y significativa y fue amado por mucha gente. Lo extrañaremos profundamente. Como su esposa durante 32 años, agradezco sobre todo a los dos hijos maravillosos que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos estos últimos dos años”, sostuvo el pronunciamiento.

Kyle explicó a The Salt Lake Tribune que el cáncer fue detectado en noviembre de 2019 mientras James esperaba otro trasplante de hígado. Previamente, en 2016, James admitió para el portal Hollywood Chicago que llevar el apellido Redford tuvo ventajas y desventajas.

Robert Redford aseguró que el mayor orgullo de su vida fueron sus hijos (M. Caulfield/WireImage)

“Por cada vez que me ha ayudado, también me ha supuesto un desafío. Al final del día, como todos, debo probarme a mí mismo a través de mi trabajo”, reconoció.

La conexión entre Robert Redford y su hijo James se fortaleció en 2005 tras la creación de The Redford Center, una organización sin fines de lucro dedicada a la narrativa cinematográfica sobre temas medioambientales y de activismo social.

“Después de años trabajando por la sostenibilidad y la protección de lugares salvajes, mi hijo James y yo vimos el poder de la narración para avanzar en estas cuestiones”, manifestó Robert en una declaración recuperada por People.

El día del deceso de James, un representante del actor comunicó a People que Robert Redford estaba “de duelo junto a su familia en este momento difícil y pedía privacidad”.

“El dolor es inconmensurable ante la pérdida de un hijo. Jamie fue un hijo amoroso, esposo y padre. Su legado sigue vivo a través de sus hijos, su arte, su labor cinematográfica y su pasión por la conservación y el medio ambiente”, agregó la fuente.

Amy Redford, hija del actor, siguió sus pasos en el cine como directora y productora, influenciada por la carrera de su padre (REUTERS/Fred Prouser)

En 1998, Redford destacó a People cómo la paternidad fue central en su vida, incluso por encima de la fama o los logros profesionales.

“La gente piensa que para mí todo ha sido fácil. Eso es difícil de soportar. No es cierto. Lo más duro del mundo es cuando tus hijos tienen problemas. Nuestra familia ha recibido muchos golpes de los que nadie sabe, y prefiero que nadie los conozca, por el bien de mi familia”, confesó.

Y continuó en la entrevista: “Hice películas interesantes y estoy satisfecho con ese trabajo, pero si alguien resumiera todo y me preguntara cuál es mi mayor logro, yo diría: ‘Los hijos. Son lo mejor de mi vida’”, declaró el artista por ese entonces.

Entre los hijos de Redford, Amy Hart Redford también ha desarrollado carrera como directora y productora. Estudió teatro y arte y reconoció a su padre como una de sus primeras influencias.

“Cuando era niña, fui testigo del proceso de mi padre haciendo películas y del grupo de personas extraordinarias que se unía para lograrlo. Sentí fascinación por la vida creativa y nómada que eso significaba”, indicó la realizadora, según recogió People.

Robert Redford murió a los 89 años en Utah, dejando un legado en el cine y una familia marcada por la tragedia (REUTERS/Jim Urquhart)

A pesar de las tragedias, los hijos sobrevivientes de Redford han continuado ligados al mundo del arte y el cine. En declaraciones a The Salt Lake Tribune en 2018, el actor anticipó que la Sundance Institute, la organización que fundó en 1981 y que dirige el Festival de Cine de Sundance, pasaría a estar bajo el liderazgo de sus descendientes.

“He dedicado mucho tiempo a incorporar a mis hijos —Shauna, Amy y Jamie— en la gestión, y ahora están preparados para dirigir la organización. Básicamente, heredarán lo que he creado y lo mantendrán junto a mis nietos”, reveló acerca de las responsabilidades familiares tras su muerte.