Entretenimiento

De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

Apostar por el bienestar y dejar viejos hábitos nocivos fue determinante en el cambio que confesó el actor británico. Las claves de esta nueva etapa de introspección y crecimiento, según el artista

Por Juan Bautista Salaverri

Guardar
Tom Holland cumplió más de
Tom Holland cumplió más de tres años de sobriedad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Holland, conocido mundialmente por ser el rostro de Spider-Man, atraviesa una etapa de transformación personal y profesional de casi tres años y medio. Este proceso, que el actor describe como una “sensación increíble”, ha redefinido tanto su vida cotidiana como su perspectiva de negocios.

El británico cumplió más de 1200 días de sobriedad y lo celebró con el crecimiento de Bero, su nueva marca de cerveza sin alcohol. El actor expresó su satisfacción por el rumbo de la compañía, señalando que “está yendo muy bien” y que siente un profundo orgullo por el trabajo realizado, según afirmó en una entrevista con Esquire.

La emoción de Tom Holland al cumplir más de tres años sobrio

Su camino hacia la sobriedad comenzó en 2022, cuando decidió sumarse al reto de “Enero Seco”, una iniciativa que inicialmente contemplaba solo un mes sin alcohol. Sin embargo, la experiencia se extendió mucho más allá de lo previsto.

Tom Holland experimentó cambios notables
Tom Holland experimentó cambios notables en su bienestar desde que dejó el alcohol (Reuters/Paul Childs)

El actor reconoció que el consumo de alcohol había adquirido un peso considerable en su rutina, especialmente los viernes al finalizar la jornada laboral, cuando solía beber en exceso: “No tuve malas experiencias, pero bebía tanto que me arruinaba el día siguiente”.

En otra entrevista, Holland profundizó en la naturaleza de su relación con el alcohol. Explicó que su dificultad no residía en la frecuencia, sino en la intensidad: “Mi problema era que tomaba una copa y estaba bien, y después simplemente iba demasiado lejos”. El actor recordó que, en ocasiones, le resultaba complicado detenerse y compartió el consejo que recibió de su abogado: “Nunca te despertarás por la mañana después de una noche de fiesta deseando haber tomado una copa”.

Uno de los episodios que lo llevó a reflexionar sobre sus hábitos ocurrió tras una fiesta, cuando le pidió a su hermano menor que condujera de regreso a casa porque sentía que necesitaba beber para divertirse. El intérprete del Hombre Araña subrayó la importancia de contar con personas cercanas que le cuestionaran si realmente estaba seguro de sus decisiones, un apoyo que resultó fundamental en su proceso de cambio.

Durante el rodaje de la serie The Crowded Room en mayo de 2022, Holland enfrentó un entorno especialmente desafiante. El ambiente en el set se caracterizaba por tensiones y discusiones frecuentes, lo que puso a prueba su determinación. En ese contexto, el actor se planteó que retomar el consumo de alcohol solo agravaría la situación: “Pensé: ‘Si vuelvo a beber ahora, con todo esto, va a empeorar, ¿no?’”.

El desafío que atraviesa Tom Holland y su cerveza sin alcohol

Tom Holland lanzó en 2024
Tom Holland lanzó en 2024 su línea de cerveza sin alcohol (Instagram / @tomholland2013)

A diferencia de otras personas que atraviesan procesos similares, el británico encontró apoyo en su entorno familiar, amistades, colegas y en personas que, aunque no conocía previamente, compartían la experiencia de la sobriedad. En los primeros meses de este recorrido, participó en el podcast On Purpose con Jay Shetty, donde calificó su decisión de mantenerse sobrio como “lo mejor que ha hecho en mi vida”.

Desde que dejó el alcohol, ha experimentado cambios notables en su bienestar. El actor ha destacado mejoras en su descanso, una mayor capacidad para afrontar los problemas y una actitud más serena ante las dificultades en el trabajo. Además, ha notado una mayor claridad mental y una sensación de salud y forma física renovada, aspectos que han reforzado su convicción de continuar por este camino.

En este periodo de sobriedad, el actor decidió sacar a luz su lado emprendedor. Fundó su marca de cerveza sin alcohol llamada Bero, la cual crece con el correr del tiempo. El equipo, según detalló, se dedica a innovar constantemente, explorando nuevas ideas y perfeccionando sus productos.

De este modo, adelantó que la compañía prepara lanzamientos para el invierno y el verano próximos, lo que alimenta su entusiasmo por el futuro del proyecto. Para él, este emprendimiento representa un proceso dinámico, siempre en evolución y que va en relación con su idea de continuar por el camino de contención en cuanto a este tipo de bebidas.

Temas Relacionados

Tom HollandSobriedadCerveza sin alcoholSpider ManHombre ArañaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

La modelo volvió a redes sociales y reveló una reciente crisis de salud

Fotos de Bella Hadid en

La advertencia que Ryan Reynolds le hizo a Eva Longoria por la compra del equipo Necaxa

La actriz reveló el consejo más valioso que recibió antes de vincularse al club mexicano

La advertencia que Ryan Reynolds

El cuerpo encontrado en el auto del rapero D4vd es de una adolescente desaparecida, según reportó la policía

De acuerdo con las autoridades, Celeste Rivas fue reportada como desaparecida el año anterior en Lake Elsinore, California.

El cuerpo encontrado en el

La creadora de ‘Crepúsculo’ habló sobre la posibilidad de expandir la saga con nuevos libros

A 17 años de la publicación de “Amanecer”, Stephenie Meyer confesó que le gustaría reescribir los cinco libros que le dieron fama mundial.

La creadora de ‘Crepúsculo’ habló

El corte de cabello que casi le cuesta el papel a Mariska Hargitay en “La ley y el orden”

La actriz recordó cómo un radical corte de cabello en 2002 casi la deja fuera de la serie que la lanzó a la fama internacional.

El corte de cabello que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Al gran teatro argentino, salud:

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

Uno de los ramales del tren Mitre no funcionará por varios días por obras: cuándo se retomará el servicio

De Schwartzman a las Leonas: los 90 años de Hacoaj, un club que forjó grandes atletas

Por el Día Mundial de los Primeros Auxilios, practicarán RCP en el Subte con apoyo de la Cruz Roja

Así se vio la Marcha Federal Universitaria desde el drone de Infobae

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Siria afirmó

El presidente de Siria afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU

Trump y Carlos III intercambiaron elogios en el banquete de Estado que inauguró la visita oficial a Reino Unido

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

TELESHOW
Internaron a la periodista Luciana

Internaron a la periodista Luciana Geuna: “Saliendo de un susto grande”

Cecilia Rossetto recordó la historia desconocida detrás de su personaje en Esperando la carroza: “Jamás cobré nada”

Darío Barassi atravesó por primera vez una situación que afrontan todos los papás: “No hay manera que vaya a pasar”

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”