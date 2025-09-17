De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

Tom Holland cumplió más de tres años de sobriedad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Holland, conocido mundialmente por ser el rostro de Spider-Man, atraviesa una etapa de transformación personal y profesional de casi tres años y medio. Este proceso, que el actor describe como una “sensación increíble”, ha redefinido tanto su vida cotidiana como su perspectiva de negocios.

El británico cumplió más de 1200 días de sobriedad y lo celebró con el crecimiento de Bero, su nueva marca de cerveza sin alcohol. El actor expresó su satisfacción por el rumbo de la compañía, señalando que “está yendo muy bien” y que siente un profundo orgullo por el trabajo realizado, según afirmó en una entrevista con Esquire.

La emoción de Tom Holland al cumplir más de tres años sobrio

Su camino hacia la sobriedad comenzó en 2022, cuando decidió sumarse al reto de “Enero Seco”, una iniciativa que inicialmente contemplaba solo un mes sin alcohol. Sin embargo, la experiencia se extendió mucho más allá de lo previsto.

Tom Holland experimentó cambios notables en su bienestar desde que dejó el alcohol (Reuters/Paul Childs)

El actor reconoció que el consumo de alcohol había adquirido un peso considerable en su rutina, especialmente los viernes al finalizar la jornada laboral, cuando solía beber en exceso: “No tuve malas experiencias, pero bebía tanto que me arruinaba el día siguiente”.

En otra entrevista, Holland profundizó en la naturaleza de su relación con el alcohol. Explicó que su dificultad no residía en la frecuencia, sino en la intensidad: “Mi problema era que tomaba una copa y estaba bien, y después simplemente iba demasiado lejos”. El actor recordó que, en ocasiones, le resultaba complicado detenerse y compartió el consejo que recibió de su abogado: “Nunca te despertarás por la mañana después de una noche de fiesta deseando haber tomado una copa”.

Uno de los episodios que lo llevó a reflexionar sobre sus hábitos ocurrió tras una fiesta, cuando le pidió a su hermano menor que condujera de regreso a casa porque sentía que necesitaba beber para divertirse. El intérprete del Hombre Araña subrayó la importancia de contar con personas cercanas que le cuestionaran si realmente estaba seguro de sus decisiones, un apoyo que resultó fundamental en su proceso de cambio.

Durante el rodaje de la serie The Crowded Room en mayo de 2022, Holland enfrentó un entorno especialmente desafiante. El ambiente en el set se caracterizaba por tensiones y discusiones frecuentes, lo que puso a prueba su determinación. En ese contexto, el actor se planteó que retomar el consumo de alcohol solo agravaría la situación: “Pensé: ‘Si vuelvo a beber ahora, con todo esto, va a empeorar, ¿no?’”.

El desafío que atraviesa Tom Holland y su cerveza sin alcohol

Tom Holland lanzó en 2024 su línea de cerveza sin alcohol (Instagram / @tomholland2013)

A diferencia de otras personas que atraviesan procesos similares, el británico encontró apoyo en su entorno familiar, amistades, colegas y en personas que, aunque no conocía previamente, compartían la experiencia de la sobriedad. En los primeros meses de este recorrido, participó en el podcast On Purpose con Jay Shetty, donde calificó su decisión de mantenerse sobrio como “lo mejor que ha hecho en mi vida”.

Desde que dejó el alcohol, ha experimentado cambios notables en su bienestar. El actor ha destacado mejoras en su descanso, una mayor capacidad para afrontar los problemas y una actitud más serena ante las dificultades en el trabajo. Además, ha notado una mayor claridad mental y una sensación de salud y forma física renovada, aspectos que han reforzado su convicción de continuar por este camino.

En este periodo de sobriedad, el actor decidió sacar a luz su lado emprendedor. Fundó su marca de cerveza sin alcohol llamada Bero, la cual crece con el correr del tiempo. El equipo, según detalló, se dedica a innovar constantemente, explorando nuevas ideas y perfeccionando sus productos.

De este modo, adelantó que la compañía prepara lanzamientos para el invierno y el verano próximos, lo que alimenta su entusiasmo por el futuro del proyecto. Para él, este emprendimiento representa un proceso dinámico, siempre en evolución y que va en relación con su idea de continuar por el camino de contención en cuanto a este tipo de bebidas.