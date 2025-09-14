Entretenimiento

Premios Emmy 2025 EN VIVO: los artistas empiezan a pasar por la alfombra roja

Desde el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, se distinguirá a lo mejor de la televisión estadounidense. Toda la cobertura minuto a minuto

Virginia García

Por Virginia García

La edición 77 de los
La edición 77 de los Emmy Awards se celebra en Los Angeles, California. (REUTERS/David Swanson)

La 77ª edición de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo 14 de septiembre en el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, para reconocer a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.

Los premios Emmy se transmitirán este domingo en la cadena CBS, a las 20:00 horas (hora de la costa este). También podrán verse en streaming con la suscripción de Paramount+. En Latinoamérica podrán seguirse en vivo a través de la señal de TNT y en HBO Max.

La serie que tiene más nominaciones es Severance, de AppleTV+, con 28 postulaciones; seguida de The Penguin (HBO), con 24 nominaciones; y The White Lotus (HBO) y The Studio (AppleTV+), ambas con 23 menciones.

El comediante Nate Bargatze será el presentador de la gala, que se efectuará en el Peacock Theater, de Los Ángeles, California.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

21:37 hsHoy

Scott Evans llegó a los Premios Emmy

Scott Evans arribó a la alfombra roja de los Premios Emmy

Scott Evans se presentó a
Scott Evans se presentó a los Emmy Awards 2025. (REUTERS/Daniel Cole)
21:07 hsHoy

Bronwyn Newport asistió a los Emmy Awards

Bronwyn Newport posó ante los fotógrafos durante la alfombra roja de los Premios Emmy

Bronwyn Newport llegó a la
Bronwyn Newport llegó a la alfombra roja de los Emmy Awards 2025. (REUTERS/Daniel Cole)
21:00 hsHoy

Bresha Webb apareció en la alfombra roja de los Premios Emmy

Bresha Webb arribó a la alfombra roja poco antes de que inicie la ceremonia que premiará a lo mejor de la televisión.

Bresha Webb pasó por la
Bresha Webb pasó por la alfombra roja de los Emmy Awards 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

