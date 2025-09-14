Premios Emmy 2025 EN VIVO: los artistas empiezan a pasar por la alfombra roja

La 77ª edición de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo 14 de septiembre en el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, para reconocer a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.
Los premios Emmy se transmitirán este domingo en la cadena CBS, a las 20:00 horas (hora de la costa este). También podrán verse en streaming con la suscripción de Paramount+. En Latinoamérica podrán seguirse en vivo a través de la señal de TNT y en HBO Max.
La serie que tiene más nominaciones es Severance, de AppleTV+, con 28 postulaciones; seguida de The Penguin (HBO), con 24 nominaciones; y The White Lotus (HBO) y The Studio (AppleTV+), ambas con 23 menciones.
El comediante Nate Bargatze será el presentador de la gala, que se efectuará en el Peacock Theater, de Los Ángeles, California.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Scott Evans arribó a la alfombra roja de los Premios Emmy
Bronwyn Newport posó ante los fotógrafos durante la alfombra roja de los Premios Emmy
Bresha Webb arribó a la alfombra roja poco antes de que inicie la ceremonia que premiará a lo mejor de la televisión.