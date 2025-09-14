Premios Emmy 2025 EN VIVO: los artistas empiezan a pasar por la alfombra roja

La edición 77 de los Emmy Awards se celebra en Los Angeles, California. (REUTERS/David Swanson)

La 77ª edición de los Premios Emmy se lleva a cabo este domingo 14 de septiembre en el Live Peacock Theatre de Los Ángeles, para reconocer a lo más destacado de la televisión estadounidense en la temporada 2024-2025.

Los premios Emmy se transmitirán este domingo en la cadena CBS, a las 20:00 horas (hora de la costa este). También podrán verse en streaming con la suscripción de Paramount+. En Latinoamérica podrán seguirse en vivo a través de la señal de TNT y en HBO Max.

La serie que tiene más nominaciones es Severance, de AppleTV+, con 28 postulaciones; seguida de The Penguin (HBO), con 24 nominaciones; y The White Lotus (HBO) y The Studio (AppleTV+), ambas con 23 menciones.

El comediante Nate Bargatze será el presentador de la gala, que se efectuará en el Peacock Theater, de Los Ángeles, California.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: