Entretenimiento

El secreto detrás de la escena más famosa de “Digan lo que quieran”

Las discusiones entre el director Cameron Crowe y el actor John Cusack dieron lugar a un momento clave del cine adolescente

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
El director de "Digan lo
El director de "Digan lo que quieran" reveló que la icónica escena del radiocasete surgió tras un intenso diálogo creativo con el actor principal y una única grabación (20th Century Fox)

El director de Digan lo que quieran, Cameron Crowe, compartió detalles sobre el proceso que lo llevó a convencer a John Cusack de protagonizar la emblemática escena del radiocasete en alto, que marcó la historia del cine juvenil a finales de los años 80.

La filmación de ese momento clave enfrentó tensiones creativas y un intercambio de opiniones que finalmente definió el tono del largometraje.

Durante una entrevista con The New York Times, Crowe explicó que Cusack tuvo reservas antes de aceptar que su personaje, Lloyd Dobler, sostuviera el radiocasete sobre su cabeza para intentar reconquistar a Diane Court.

“Sentía que era un acto de sumisión: ¿por qué Lloyd debía actuar de manera tan sumisa?”, dijo el realizador al recordar esas conversaciones. La negociación sobre cómo ejecutar la escena se extendió incluso al rodaje.

El cineasta explicó que el director de fotografía, László Kovács, era consciente del debate. Para asegurar la posibilidad de un material alternativo, Kovács grabó una versión con el actor apoyando el aparato sobre el capó del automóvil.

Las discusiones entre Cameron Crowe
Las discusiones entre Cameron Crowe y John Cusack dieron lugar a un momento clave del cine adolescente, cuya espontaneidad se convirtió en símbolo pop (20th Century Fox)

“László se me acercó y susurró: ‘No te preocupes, no hay película en la cámara’”, relató Cameron Crowe para The New York Times en referencia a que esa filmación no se iba a utilizar.

La toma definitiva se realizó casi al final del rodaje de esa jornada. “Cuando caía el sol, Kovács dijo: ‘He encontrado un lugar al otro lado de la calle que sirve, y el coche está aparcado ahí. Intentemos hacerlo’”, describió.

De acuerdo al director, John Cusack aceptó intentarlo una vez más. “Se notaba que no le agradaba demasiado tener que hacerlo otra vez. Esa fue la emoción genuina que buscábamos para la escena”, puntualizó Crowe en la misma entrevista.

La propia experiencia de Cusack sobre ese rodaje fue compartida en una sesión de preguntas y respuestas tras una proyección de Digan lo que quieran en Dallas.

“El personaje me gustaba, pero
“El personaje me gustaba, pero lo veía demasiado blando", explicó Cusack durante un encuentro para celebrar el legado de la película (20th Century Fox)

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly, la estrella de cine comentó: “Al principio no quería hacerlo porque me parecía cursi, y esa tensión acompañó el rodaje”.

“El personaje me gustaba, pero lo veía demasiado blando. Era como una canción de Paul McCartney sin John Lennon”, agregó en esa misma línea.

John Cusack recordó que había sugerido solo colocar el radiocasete sobre el auto. “Cameron me pidió que simplemente lo hiciera una vez. Dije ‘de acuerdo, una vez’. Lo levanté solo una vez y no lo repetimos”, declaró desde su experiencia.

Cameron Crowe reflexionó también sobre el proceso creativo y la transformación profesional de el protagonista durante ese periodo.

“Creo que Cusack creció mucho durante la realización de la película. La primera vez que lo vi, estaba de espaldas en una cafetería de Chicago. Ni siquiera se había dado la vuelta y ya supe que él era Lloyd Dobler”, dijo a The New York Times.

La actuación de Cusack bajo
La actuación de Cusack bajo la dirección de Crowe consolidó la fama de ambos y fijó un nuevo estándar para las películas románticas juveniles (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El director reconoció que desde el primer encuentro el actor manifestó ciertas dudas sobre el personaje. “Me dijo: ‘Nunca voy a hacer este papel porque no quiero ser ese John Cusack otra vez de esa manera’”, relató.

Por consiguiente, Crowe recalcó que esas dudas persistieron durante toda la producción y que la comprensión del enfoque cinematográfico llegó a Cusack solamente durante la posproducción.

Fue entonces cuando el intérprete “vio una de las escenas y dijo: ‘Ahora entiendo lo que querías’”.

Catalogado inicialmente como un galán de Hollywood, John Cusack continuó su carrera con títulos variados y no sólo románticos: Grosse Pointe Blank, High Fidelity, Serendipity y 1408 son algunas de las producciones reconocidas en las que participó.

La actitud renuente de John
La actitud renuente de John Cusack ante la famosa pose terminó reforzando la autenticidad emocional exigida por Cameron Crowe en esa secuencia clave (EFE/Elizabeth Morris/Amazon)

En los últimos años, el actor se refirió a su vida personal al afirmar para Elle que la “sociedad no me dice qué hacer”, consultado sobre su soltería.

Temas Relacionados

John CusackDigan lo que quieranestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Descubren el musical secreto de David Bowie y su selección personal de 15 temas esenciales

Un equipo de archivistas halló una nota manuscrita y materiales inéditos que aportan nuevas perspectivas sobre la creatividad y el legado del Duque Blanco

Descubren el musical secreto de

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

Las estrellas de Hollywood regresan como las hermanas Owens en la anticipada secuela que llegará en 2026

“Practical Magic 2″ terminó su

La lección del FBI que recibió Mark Ruffalo para interpretar a su nuevo personaje

La preparación del actor para la serie “Task” incluyó orientación específica de un asesor del cuerpo federal de EEUU

La lección del FBI que

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

La cantante pop reconstruye lazos con sus hijos, hermana y hermano, mientras mantiene el distanciamiento con su padre y vive un vínculo vulnerable con su madre

Britney Spears y su familia:

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

El creador de contenido más famoso de YouTube aceptó el reto de recibir un puñetazo del excampeón mundial en plena velada de Las Vegas. El video desplazó por un instante la atención del triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez

El golpe de Mike Tyson
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofrecía entradas falsas para un

Ofrecía entradas falsas para un recital de cuarteto en Córdoba y fue detenido por la estafa

Apagón general en Río Gallegos: una camioneta chocó contra un poste de luz y dejó sin energía a toda la ciudad

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires: radiografía del voto en el Conurbano

Una mujer policía mató a un ladrón de 17 años que intentó asaltarla en Moreno

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado aseguró que

María Corina Machado aseguró que Venezuela está ganando la lucha contra la tiranía de Maduro: “Sus cómplices quedarán al desnudo y se hará justicia”

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

TELESHOW
El conmovedor mensaje de las

El conmovedor mensaje de las gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis tras el grave accidente: “Vos podés papá”

Marcela Tinayre agasajó al padre de sus hijos por su cumpleaños con imágenes retro de su vida juntos: “Mi gran amigo”

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez