¿Qué pasó con el elenco de “Xena: La princesa guerrera”? Así lucen a 30 años de su estreno

La serie protagonizada por Lucy Lawless mostraba las aventuras de Xena se transmitió de 1995 a 2001.

Virginia García

Por Virginia García

Hace 30 años, "Xena: La princesa guerrera" llegó a la pantalla chica. (Captura de video)

El 4 de septiembre de 1995 debutó en televisión Xena: La princesa guerrera, una serie de fantasía que rápidamente se convirtió en fenómeno cultural.

La historia seguía a Xena, una guerrera que buscaba redención por sus pecados pasados, interpretada por Lucy Lawless, y a su inseparable amiga Gabrielle, encarnada por Renée O’Connor.

Durante seis temporadas, hasta su final en junio de 2001, ambas enfrentaron enemigos, completaron misiones y forjaron un lazo que marcó a toda una generación.

A tres décadas de su estreno, repasamos dónde están hoy los actores que dieron vida a sus icónicos personajes.

1. Lucy Lawless (Xena)

Lucy Lawless tiene dos hijos con Robert Tapert, el creador de "Xena: La princesa guerrera". (Créditos: Captura de video. Instagram/Lucy Lawless)

Lucy Lawless dio el salto a la fama al interpretar a Xena, tras una primera aparición en Hercules. El éxito fue tal que obtuvo su propio spin-off.

Desde entonces ha mantenido una carrera sólida con papeles en Battlestar Galactica, Spartacus, Parks and Recreation y Ash vs Evil Dead. También protagoniza My Life Is Murder.

En cine, ha aparecido en Spider-Man, EuroTrip y Bedtime Stories. En lo personal, se casó en 1998 con Robert Tapert, creador de la serie, con quien tiene dos hijos. Además, es madre de Daisy, fruto de un matrimonio previo.

2. Renée O’Connor (Gabrielle)

Renée O’Connor fundó su propia productora tras terminar la serie. (Créditos: Captura de video. Instagram/Renée O’Connor)

Renée O’Connor alcanzó notoriedad mundial como Gabrielle. Tras el final de la serie en 2001, fundó su propia compañía, Roc Productions, desde donde ha producido y actuado en películas como Boogeyman 2 y A Question of Faith.

En 2021 se reencontró con Lucy Lawless en My Life Is Murder. “Actuar juntas de nuevo fue incluso mejor de lo que esperaba”, contó sobre su reencuentro con.

Renné está casada con Jed Sura desde 2017 y tiene dos hijos: Iris y Miles, este último también actor.

3. Ted Raimi (Joxer)

Ted Raimi sigue vigente en la industria. (Créditos: Captura de video. Instagram/Ted Raimi )

Hermano del director Sam Raimi, Ted interpretó a Joxer “El poderoso” en las seis temporadas. Luego continuó su carrera en la saga Spider-Man, Evil Dead, Twin Peaks y Creepshow.

Aunque mantiene su vida privada con discreción, suele compartir en redes sociales imágenes de rodajes y estrenos, manteniéndose activo en la industria.

4. Hudson Leick (Callisto)

Hudson Leick se retiró de la actuación en 2018 para ser instructora de yoga. (Créditos: Captura de video. Instagram/Hudson Leick)

Hudson Leick, que dio vida a Callisto, una de las antagonistas más recordadas, había trabajado en Melrose Place antes de unirse a Xena: La princesa gurrera durante cinco temporadas.

Luego actuó en Cold Heart y series como 7th Heaven. Su último proyecto relevante fue Blood Type en 2018, tras lo cual se dedicó a impartir yoga y organizar retiros espirituales a lo largo de Estados Unidos.

Sin embargo, sigue en contacto con algunos ex compañeros de Xena: La princesa guerrera, especialmente Raimi.

5. Karl Urban (Julio César)

Karl Urban actualmente protagoniza "The Boys". (Créditos: Captura de video. REUTERS)

Karl Urban interpretó a Julio César en la serie, y desde entonces su carrera ha sido meteórica. Ha trabajado en The Lord of the Rings, The Bourne Supremacy, Star Trek, Dredd y actualmente brilla en The Boys.

Aunque mantiene un perfil bajo sobre su vida privada, se sabe que tiene dos hijos con su exesposa Natalie Wihongi.

6. Alexandra Tydings (Afrodita )

Alexandra Tydings se dedica a ser coordinadora de intimidad actualmente. (Créditos: Captura de video. Instagram/Alexandra Tydings)

Tydings, quien interpretó a Afrodita entre las temporadas 2 y 6, continuó en la actuación y más tarde exploró la dirección y la escritura. Hoy se desempeña como coordinadora de intimidad en producciones como Poker Face y City on Fire.

Defensora activa de los derechos LGBTQ+, es madre y mantiene una presencia constante en causas sociales.

7. Adrienne Wilkinson (Eve)

Adrienne Wilkinson sigue vigente en la industria. (Créditos: Captura de video. Instagram/Adrienne Wilkinson )

Adrienne Wilkinson dio vida a Eve en las últimas temporadas. Después trabajó en Angel, Charmed, ER y en varios proyectos de Star Trek.

También prestó su voz en videojuegos de Star Wars. Además de actuar, fundó Plan A Media Group, enfocada en asesoría para creativos. En ocasiones comparte en sus redes sociales algunos momentos de su vida profesional y actividades benéficas.

8. Marton Csokas (Borias)

Marton Csokas sigue actuando en películas. (Créditos: Captura de video. Reuters)

Marton Csokas interpretó a Borias y desde entonces ha tenido una carrera prolífica en cine y televisión. Ha actuado en The Lord of the Rings, Kingdom of Heaven, Abraham Lincoln: Vampire Hunter y, más recientemente, en Cuckoo.

Aunque se mantiene alejado de las redes sociales, en 2024 reveló que tiene una hija.

