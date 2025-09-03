Bruce Willis ya no reconoce algunos rostros, afirman amigos de la familia

La enfermedad ha cambiado profundamente la vida del actor y de toda su familia.(Invision/AP/Instagram @buuski)

El estado de salud de Bruce Willis, de 70 años, sigue siendo motivo de preocupación para su familia, amigos y seguidores en todo el mundo. El legendario actor de Duro de Matar fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa sin cura, y de acuerdo con allegados, su condición ha empeorado de manera acelerada en los últimos meses.

En marzo de 2022, la familia del actor anunció que Willis sufría de afasia, un trastorno cerebral que afecta el lenguaje y la capacidad de comunicación.

Sin embargo, en febrero de 2023 se confirmó lo peor: la enfermedad había progresado hasta convertirse en una “demencia frontotemporal clara”, según el comunicado difundido entonces. “No existen tratamientos para esta enfermedad”, lamentaron en aquel momento sus seres queridos.

Desde entonces, su círculo más íntimo ha mantenido un fuerte hermetismo en torno a su estado, aunque fuentes cercanas reconocen que el deterioro es cada vez más evidente. Un informante cercano a la familia declaró al Daily Mail que Willis “va cuesta abajo rápido” y agregó que en ocasiones “ya no reconoce algunos rostros”.

La prioridad de la familia ha sido asegurar un entorno seguro y tranquilo para Willis (Instagram/@demimoore)

Pero, lejos de un escenario sombrío, los Willis insisten en mantener momentos de alegría con el actor.

“Cuando alguien está con él, todos disfrutan del tiempo juntos y no lo convierten en algo triste. Bailan, ven televisión, cenan juntos. Todos están sacando lo mejor de la situación, dadas las circunstancias”, afirmó otra fuente al tabloide.

Incluso en medio de la enfermedad, hay instantes que permiten recordar al Bruce de siempre. “A veces hay destellos de lo que solía ser, ya sea una sonrisa, una risa u otros gestos, y todos valoran mucho esos momentos”, dijo un allegado al medio británico.

Con ese optimismo, el clan atraviesa la etapa más dura de su lucha contra la enfermedad. Esta semana, su esposa Emma Heming Willis reveló en una entrevista especial de ABC con Diane Sawyer que decidieron trasladar al actor a una segunda casa de una planta, equipada con un equipo de cuidados médicos a tiempo completo.

El tema ha generado debate en redes sociales, aunque la familia insiste en que fue lo mejor para todos.

Las hijas menores del actor, Mabel y Evelyn, suelen compartir desayunos y cenas con su padre (Crédito: Disney+)

La madre de Mabel (13) y Evelyn (11), las dos hijas menores del actor, admitió que no fue sencillo tomar esa determinación.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, dijo a Sawyer. “Pero sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas. Querría que estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las suyas”.

“Atender esta enfermedad requiere de un equipo, y creo que muchas personas lo atraviesan solas”, agregó luego Hemming Willis en un podcast citado por Us Weekly.

“A veces tienes que mirar tu casa. Tienes que pensar si es segura para que alguien viva allí. ¿Es segura para mí y es segura para nuestros hijos? Es una decisión muy personal, pero se trata de seguridad. Se trata de tomar la decisión correcta para ti, tu familia y tu persona”.

La primera esposa del actor, Demi Moore, también rompió el silencio recientemente para hablar sobre el impacto de la enfermedad en la personalidad de Willis. En una conversación con Oprah Winfrey, la actriz describió lo difícil que ha sido presenciar los cambios en su exmarido, con quien comparte tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

“Es difícil… ver a alguien que fue tan vibrante, fuerte y con una dirección tan clara transformarse en otra parte de sí mismo”, dijo la protagonista de La sustancia.

Demi Moore destacó la importancia de aceptar al actor en su presente, sin aferrarse al pasado (Instagram/@demimoore)

Aun así, la intérprete subrayó la importancia de aceptar al Bruce actual: “Siempre digo que es muy importante aceptarlos en el lugar en que están. No esperar que sean quienes eran o quienes quieres que sean. Y cuando haces eso, encuentro que hay una dulzura increíble, algo tierno y amoroso. Quizá es más infantil en cierto sentido, por cuánto más cuidado necesitan”.

Pese a las dificultades, la familia de Bruce Willis mantiene un frente unido para acompañarlo en este complejo camino. Sus cinco hijas tratan de pasar el mayor tiempo posible con él, y su entorno asegura que el actor se ilumina al verlas. La fortaleza de Emma, el apoyo de Moore y la dedicación de todos los suyos buscan garantizarle calidad de vida en esta etapa irreversible de su enfermedad.