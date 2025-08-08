Entretenimiento

Liam Neeson besa a Pamela Anderson en una tierna promoción de “The Naked Gun”

Paramount Pictures aprovecha la relación de sus protagonistas para dar un guiño romántico en la campaña de su comedia

Los actores que protagonizan la cinta, también mantienen un romance fuera de la pantalla Créditos: Instagram/ The Naked Gun

La química entre Liam Neeson y Pamela Anderson ha traspasado la pantalla. Un nuevo video promocional de The Naked Gun, publicado en la cuenta oficial de Instagram de la película y de su distribuidora Paramount Pictures, muestra a los dos actores compartiendo una cita muy especial en una sala de cine.

En las imágenes, los artistas aparecen sentados, compartiendo un bote de palomitas. La interacción va más allá de lo habitual: el actor deja caer un grano directamente en la boca de Anderson, quien le devuelve el gesto lanzándole uno. El momento culmina con un dulce beso de Neeson sobre la cabeza de la actriz.

El pie de foto que acompaña el video es breve pero sugerente: “Una pareja que ríe unida, permanece unida. Trae un acompañante para ver #NakedGun en cines”.

Liam Neeson y Pamela Anderson
Liam Neeson y Pamela Anderson se mostraron románticos en un comercial para "The Naked Gun". (Instagram)

De acuerdo con la revista PEOPLE, el famoso de 73 años, y la actriz de 58 años están “en las primeras etapas” de una relación que califican como un “romance en ciernes”. “Es sincero, y está claro que se tienen mucho cariño”, reveló una fuente el pasado 29 de julio.

La conexión entre ambos ha sido evidente durante la gira promocional de la película. Según la misma fuente, los protagonistas han disfrutado de la compañía mutua dentro y fuera del set.

Han intercambiado besos en la mejilla en alfombras rojas y protagonizado gestos cómplices, como cuando Neeson aplicó el bálsamo labial Sonsie de Anderson durante su visita conjunta al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Cabe destacar que no es la primera vez que los actores comparten butacas para ver su trabajo. En julio, durante su aparición en Late Night with Seth Meyers, Anderson confesó que solo había visto la película una vez hasta ese momento, y lo hizo “con Liam, en un cine vacío”.

Pamela Anderson admitió que solo
Pamela Anderson admitió que solo vio la cinta una vez junto a Liam Neeson. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

De hecho, La gira promocional ha sido un escaparate perfecto para que Neeson y Anderson muestren su complicidad. Desde la premiere en Londres, donde se les vio tomados del brazo en Leicester Square, hasta eventos televisivos y proyecciones privadas, los actores parecen disfrutar cada momento compartido.

La cercanía entre ambos también ha llamado la atención de sus colegas. Jamie Lee Curtis, amiga de Pamela Anderson, reaccionó con emoción a la noticia del romance, describiendo a los dos como “seres humanos hermosos” y celebrando su unión.

En The Naked Gun, dirigida por Akiva Schaffer, Liam Neeson interpreta al teniente Frank Drebin Jr., hijo del icónico Frank Drebin que encarnó Leslie Nielsen en la saga original.

Pamela Anderson, por su parte, da vida a Beth, su interés amoroso en la trama. La película combina la comedia absurda y el humor físico característicos de la franquicia con una nueva historia que busca atraer tanto a fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

Liam Neeson y Pamela Anderson
Liam Neeson y Pamela Anderson protagonizan "The Naked Gun". (Captura de video)

El elenco se completa con Paul Walter Hauser, Danny Huston y un puñado de cameos de alto perfil que se han mantenido en secreto para sorprender a los espectadores.

El más reciente adelanto, que mezcla marketing cinematográfico con un toque de vida real, ha generado conversación tanto entre fanáticos como en medios de entretenimiento, reforzando el atractivo de la película y alimentando la curiosidad por esta inesperada pareja. The Naked Gun ya está disponible en cines.

