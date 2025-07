La estrella de OnlyFans que se sometió a una himenoplastia tras ser expulsada de la Iglesia mormona

Holly Jane, expulsada de la Iglesia mormona por su actividad en OnlyFans, busca reconciliar su fe con su vida personal (Instagram/@hollyj_johnston)

Holly Jane, una mujer de 42 años y madre de tres hijos, enfrenta un nuevo capítulo personal tras haber sido expulsada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por su actividad en OnlyFans.

Residenta en Texas y originaria de California, Jane se prepara para someterse a una intervención quirúrgica de restauración de himen, conocida como himenoplastia, con la intención de reconectar con sus raíces religiosas mormonas, según ha declarado a medios británicos y estadounidenses.

La decisión de Jane llega siete años después de la muerte de su esposo, ocurrida en un accidente cuando él tenía 31 años. Tras su fallecimiento, comenzó a utilizar la plataforma de contenido para adultos para obtener ingresos, hecho que ocultó a su comunidad durante varios años.

La exposición de su cuenta en 2022 derivó en su expulsión oficial y en un distanciamiento social significativo.

La excomunión fue acompañada por una carta detallando su exclusión de sacramentos y espacios sagrados, además de un profundo rechazo de quienes antes consideraba parte de su entorno cercano.

En ese sentido, Holly Jane sostiene que su decisión de someterse a una himenoplastia responde a una “directiva divina” surgida durante un momento de oración, lo que, en sus palabras, le hizo sentir que “no era una persona rota” y que debía ser “restaurada”.

Explica que el procedimiento, valorado en unos tres mil dólares, representa para ella una oportunidad de “renacimiento sagrado”. Además, afirma que no busca desestimar ni juzgar a quienes disfrutan de su sexualidad, sino retomar lo que ve como un aspecto fundamental de su fe y libertad individual.

Durante su proceso, Jane asegura haber encontrado una forma de reconciliación interna respecto a las decisiones tomadas tras el fallecimiento de su esposo.

Considera la cirugía un último paso en su proceso de sanación y destaca que, en su convencimiento, su esposo habría apoyado la búsqueda de fortalecer “la fe que ambos compartían”.

En relación a su relación con la Iglesia mormona, Jane expone la presión ejercida sobre los miembros para ajustarse a comportamientos y códigos estrictos, muchos de ellos no escritos.

Relata que incluso entre adultos casados existe una expectativa de “suprimir” dimensiones del ser personal, y que la modestia impuesta supera los límites de la indumentaria para abarcar actitudes, modos de hablar y conductas cotidianas.

Según su experiencia, uno de los efectos más nocivos es la percepción de que las mujeres deben velar por la sexualidad ajena, convirtiendo la exposición de la propia piel en una presunta fuente de pecado para los demás y generando sentimientos de culpa.

Holly Jane argumenta que estas normas derivan en una cultura de ocultamiento y ansiedad, con consecuencias negativas sobre la salud mental y la libertad individual, especialmente entre mujeres.

Reconoce que muchas personas, en contexto mormón, transgreden reglas en secreto por temor a perder la aceptación de la Iglesia, sus familias y el círculo social, aunque en la imagen pública de la comunidad predomine una apariencia de perfección.

También destaca lo que califica como doble estándar en la aplicación de sanciones dentro de la Iglesia. Comenta que otros miembros han confesado conductas como el soft-swinging —actividad sexual consensuada entre parejas— sin que esto acarreara expulsiones, mientras su caso se gestionó con rigidez y exposición pública.

Tras mudarse a Texas y buscar empezar de nuevo, Jane continúa practicando su fe mormona y espera lograr cierta aceptación en la congregación de su nueva comunidad.

No obstante, manifiesta que no pretende pedir permiso o aprobación para su actividad en OnlyFans, la cual ve como una vocación y una fuente legítima de sustento que no contradice su fe personal.

Jane aspira a que su testimonio sirva para apoyar a otras mujeres que sientan vergüenza o presión en contextos religiosos. Finalmente, defiende la posibilidad de coexistir entre espiritualidad y expresión individual sin sentir que una invalida a la otra.