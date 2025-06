El secreto de uno de los capítulos más queridos de “El Chavo del 8” revelado por la serie “Chespirito”

Mientras en pantalla se mostraba unión, detrás de cámaras crecían los conflictos que amenazaban con fracturar al equipo. (Archivo/Televisa)

El especial grabado en Acapulco de El Chavo del 8 es considerado por millones de fans como uno de los momentos más entrañables de la televisión latinoamericana. Emitido originalmente en 1978, la trilogía de episodios mostró a los personajes fuera del tradicional vecindario, conviviendo frente al mar y disfrutando de un viaje lleno de torpezas y enredos.

Sin embargo, la recién estrenada serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo relata cómo dicho viaje se convirtió en un punto de quiebre personal y profesional para Roberto Gómez Bolaños y su equipo.

La producción de Max, que ya va por su segundo episodio, revela los conflictos detrás de cámaras que habrían ocurrido durante ese viaje al balneario mexicano.

Bajo una estructura que alterna el pasado (1959) con el presente del éxito televisivo (1978), el nuevo capítulo desvela tensiones entre el elenco, una crisis matrimonial y el inicio de un romance que cambiaría la historia del creador de El Chavo del 8.

Con sus saltos temporales, la serie muestra cómo Chespirito conoció y comenzó a trabajar con cada uno de los actores que fueron parte de El Chavo del 8 (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

¿Qué pasó en Acapulco?

Para el público, ver juntos al Chavo, Don Ramón, Doña Florinda, Quico y el Profesor Jirafales vacacionando en Acapulco fue “casi un sueño hecho realidad”.

El episodio simbolizó el punto más alto de popularidad del programa y el esfuerzo de producción más ambicioso hasta entonces. El objetivo financiero del especial era simple para los ejecutivos de Televisa: promocionar el hotel que había adquirido el propietario del canal, Emilio Azcárraga Milmo.

La idea, que caló positivamente en el público, escondía un clima de tirantez. Era una bomba de tiempo.

El capítulo muestra a Roberto Gómez Bolaños intentando salvar su matrimonio con Graciela Fernández mediante ese viaje, pero la presencia de Margarita Ruiz —una representación de Florinda Meza— complica todo.

Como indica la serie, Margarita estaba comprometida en ese momento con el director de cámaras del programa, Enrique Segoviano, mientras que Roberto era padre de cinco hijos con Graciela.

Los fans recuerdan el capítulo en Acapulco como el más entrañable de El Chavo, sin imaginar el caos que había detrás (HBO)

Se insertan pistas de que algo se empezaba a gestar entre el comediante y su coestrella.

Una malentendido desencadenado por una nota anónima de los hijos de Bolaños (que él interpreta como escrita por Margarita) marcaría el inicio de una relación que posteriormente se haría pública y muy comentada.

Pero además de los conflictos sentimentales, el episodio también exhibe con crudeza la creciente enemistad con el actor que dio vida a Quico: Carlos Villagrán.

En la serie, su alter ego es Marcos Barragán, interpretado por Juan Lecanda. En una escena clave, Barragán intenta convencer a Ramón Valdés (Miguel Islas) de abandonar El Chavo del 8 para hacer un programa propio.

Marcos Barragán, el Quico ficticio, se muestra como un personaje ambicioso que quiere brillar a toda costa. (Fotos: El Blog del Curioso, Facebook)

“Es que no me dejan brillar”, le reclama.

La respuesta de Valdés es tan punzante como cómica: “No me toques esa nalga”, le contestó en su característico tono burlesco para dejar en claro su lealtad a Bolaños.

¿Por qué se cambiaron los nombres en la serie?

Tanto Carlos Villagrán como Florinda Meza manifestaron públicamente su oposición al proyecto de HBO Max.

Por esa razón, sus nombres reales fueron omitidos y sustituidos en la serie por personajes ficticios: Marcos Barragán y Margarita Ruiz. Esta decisión legal permitió que la serie pudiera representar situaciones inspiradas en hechos reales, sin incurrir en conflictos judiciales directos.

“En esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. ¿A quién le importa la autorización? Nadie me ha informado nada. No importa la autorización de la viuda, que aún vive”, declaró al medio de Primera Mano.

Florinda Meza y Margarita Ruiz en la serie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo'. El personaje es interpretado por la actriz Bárbara López (Televisa / Max)

La serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo continuará explorando los momentos más intensos, polémicos y entrañables de la vida de Roberto Gómez Bolaños a lo largo de sus ocho episodios.

Tal como confirmó Max, la serie no se lanzó de forma completa, sino que estrenará un capítulo nuevo cada semana, una estrategia que busca mantener la conversación activa en redes sociales y generar expectativa entre los fans.