A sus 80 años, la legendaria actriz Catherine Deneuve se reinventa con una película que rompe con los estereotipos

Catherine Deneuve deslumbra en el Festival de Taormina y desafía etiquetas en el cine (REUTERS/Benoit Tessier)

Catherine Deneuve, una de las figuras más reconocidas del cine internacional, desafió las etiquetas que la acompañaron durante décadas al presentarse en la 71ª edición del Festival de Cine de Taormina. La actriz francesa acudió al evento para presentar su nueva película, “Spirit World”, y recibió el Taormina Achievement Award, que reconoce su extensa y aclamada carrera.

En una entrevista con Vanity Fair, la legendaria artista abordó temas como el paso del tiempo, la justicia y el papel de las mujeres en el cine.

Durante su aparición en el festival italiano, la actriz se mostró cercana y espontánea, conversando en italiano y compartiendo recuerdos con la prensa. Además, expresó su amor por Italia, país en el que trabajó en múltiples ocasiones.

“Amo profundamente Italia, rodé varias películas aquí. Me gusta la gente, la cultura, la lengua, todo menos la política”, bromeó. Incluso, recordó su relación con Marcello Mastroianni, padre de su hija Chiara Mastroianni, y aclaró que su interés por la lengua italiana nació de su propia fascinación por la cultura del país.

Envejecimiento y género en el cine

Deneuve reflexionó sobre el envejecimiento, el género y su legado en la industria cinematográfica (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz presentó su más reciente cinta, “Spirit World”, que aborda la conexión entre vivos y muertos desde la perspectiva cultural japonesa. Deneuve explicó que en Japón se cree que los difuntos pueden visitar a los vivos únicamente en verano.

“Siempre me gustaron Japón y el cine japonés”, comentó. En la cinta interpreta a una cantante que enfrenta el paso del tiempo, y reconoció que no comparte la visión de su personaje sobre la incompatibilidad entre arte y vida familiar. “No se trata de conciliar, sino de saber tomarse tiempo para uno mismo, para la familia, para los amigos”, afirmó.

Uno de los ejes de la entrevista fue el desafío que implica envejecer siendo actriz. “Para los hombres envejecer no es un problema, los actores pueden seguir trabajando, mientras que para las actrices es más difícil”, sostuvo Deneuve.

En ese tono, consideró importante aceptar papeles que reflejen la realidad de la edad. “Si soy abuela en la vida, también puedo serlo en el cine, pero una abuela que vive con un hombre y no solo hace mermeladas”, resumió con ironía.

Preferencias cinematográficas y la etiqueta de “diva”

Deneuve destacó la importancia de aceptar papeles acordes a la edad en el cine (REUTERS/Alexandre Dimou)

Durante la entrevista, la actriz rechazó el término “diva” y señaló que le resulta una etiqueta injusta. “Es un término que a menudo significa caprichosa, egocéntrica. Yo nunca fui así. Siempre tuve familia, amigos, relaciones”, expresó. Aunque se mostró reservada sobre su vida personal, reconoció haber tenido suerte y describió su vínculo con sus hijos, en especial con su hija Chiara, como estrecho.

En el ámbito del cine italiano, Deneuve mencionó su admiración por Alice Rohrwacher y Marco Bellocchio, y mostró interés por la salud de Nanni Moretti. Entre los personajes históricos que le habría gustado interpretar, citó a Catalina la Grande, a quien calificó como una figura “poderosa, culta y fascinante”.

Reconocida por su elegancia y por encarnar una imagen sofisticada del cine francés, Deneuve también mantuvo una activa participación en causas sociales y culturales. A lo largo de su carrera, defendió la libertad de expresión y la autonomía artística, y fue portavoz en debates públicos. Esta dimensión comprometida de su figura refuerza su legado más allá de la pantalla.