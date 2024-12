Cooper Kotch ganó el premio al mejor actor del año en Australia, le agradeció a los hermanos Menéndez y Lyle le dedicó un posteo en su Facebook

Cooper Koch se coronó como Mejor Actor Internacional en los GQ Men of the Year Awards 2024 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una noche que celebró la excelencia en el mundo de la moda y el entretenimiento, el joven actor Cooper Koch se llevó el Premio al Mejor Actor Internacional durante la ceremonia de los GQ Men of the Year (MOTY) Awards 2024, en Sydney, Australia. A sus 28 años, Koch ha logrado consolidarse como una de las figuras más prometedoras de la pantalla, gracias a su aclamada interpretación de Erik Menéndez en la serie de Netflix, Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story. Este papel, que lo catapultó a la fama internacional, le permitió abordar temas complejos como el abuso infantil y los traumas familiares, algo que ha marcado profundamente su carrera y su vida personal.

El evento, que tuvo lugar en el renovado White Bay Power Station en Rozelle, se presentó como el escenario perfecto para celebrar los logros de este actor, quien se mostró visiblemente emocionado y agradecido por el reconocimiento. Al tomar el escenario, Koch no solo recibió el aplauso de los presentes, sino que también dedicó palabras de agradecimiento a los hermanos Menéndez, figuras centrales de la serie, así como a las víctimas de abuso infantil. En un giro emocional, Lyle Menéndez, el hermano mayor de Erik, aprovechó la ocasión para dedicarle un emotivo mensaje a Koch a través de su cuenta oficial de Facebook.

Trailer de "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

El éxito de Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story ha sido, sin lugar a dudas, el motor que ha impulsado a Cooper Koch a la cima del cine y la televisión en 2024. La serie, que narra la dramática historia de los hermanos Menéndez, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1996, ha atraído una atención renovada sobre el caso, tanto en el ámbito judicial como en el cultural. Koch, quien da vida a Erik Menéndez, ha sido elogiado por su capacidad para interpretar a un joven marcado por el abuso y la tragedia, lo que le ha valido el reconocimiento de críticos y públicos por igual.

Su papel como Erik Menéndez en "Monsters" le ha valido elogios internacionales y reflexiones sobre el abuso infantil (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia de los GQ MOTY Awards, Koch se mostró visiblemente humilde y agradecido por el premio. Con una sonrisa genuina, y en tono de broma, comenzó su discurso diciendo: “Siento que debería estar hablando con acento australiano”, refiriéndose a su primer viaje al país y a la oportunidad de recibir su primer premio. “Es realmente un honor estar aquí esta noche. 2024 ha sido un año increíble para mí, y Monsters ha sido, sin duda, la mejor parte de este viaje”, añadió Koch, visiblemente emocionado.

El actor, quien estuvo acompañado de su pareja en la ceremonia, agradeció también a su equipo de trabajo de Netflix y a sus familiares por el apoyo incondicional. Sin embargo, lo más emotivo fue cuando extendió sus palabras hacia las víctimas de abuso infantil, un tema central en la historia de la serie, y que tocó un cordón sensible en su discurso: “Quiero agradecer especialmente a Erik y Lyle Menéndez, y a todas las víctimas de abuso infantil por su fortaleza y su valentía. No están solos, y espero que podamos hacer justicia en 2025″, concluyó.

Lyle Menéndez dedica un mensaje a Cooper Koch

La mención de Koch a los hermanos Menéndez no pasó desapercibida. En un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales, Lyle Menéndez expresó su gratitud hacia el actor a través de un posteo en su cuenta oficial de Facebook. En su mensaje, Lyle dijo: “A Cooper Koch, gracias por retratarme con tanto respeto y comprensión. Tu interpretación de Erik fue impresionante y me siento honrado de que hayas dado vida a nuestra historia. La valentía de contar nuestra verdad no se puede subestimar”. El posteo fue acompañado de una foto de Koch en la ceremonia de premiación, mostrando el profundo respeto y conexión que existe entre el actor y los hermanos Menéndez.

Lyle Menéndez dedicó un mensaje a Koch por su emotiva interpretación de Erik y la sensibilidad mostrada

Este mensaje, lejos de ser una simple formalidad, refleja el impacto que ha tenido la interpretación de Koch en los involucrados directamente en la tragedia que marcó sus vidas. La serie no solo ha revitalizado el interés público sobre el caso, sino que ha provocado un diálogo sobre los temas del abuso infantil y sus repercusiones a lo largo de los años. La relación entre los actores y los personajes reales que interpretan ha sido un tema recurrente en las entrevistas de Koch, quien ha demostrado un respeto genuino por la historia y por los miembros de la familia Menéndez.

Cómo fue el encuentre entre Cooper Koch y los hermanos Menéndez

El encuentro en la prisión se organizó después de que Kardashian contactara a Koch. El actor relató a Variety cómo incluso recibieron un video donde la modelo elogiaba su actuación. “Kim se puso al teléfono y empezó a hacerme preguntas sobre Erik y los hermanos”, recordó. La visita tuvo lugar en el Richard J. Donovan Correctional Facility cerca de San Diego, California, el 21 de septiembre, donde discutieron sobre la reforma penitenciaria. Junto a ellos tambié estaban Kris Jenner y Khloé Kardashian.

Koch describió emotivamente su primer encuentro cara a cara con Erik, diciendo: “Nos miramos y nos abrazamos de inmediato. Fue muy amable. Lyle, también, pude abrazar a ambos y estar en su presencia”. Asimismo, destacó el trabajo que los hermanos han hecho durante su tiempo en prisión, mencionando que Erik enseña meditación y clases de oratoria, además de participar en un proyecto de mejora de los terrenos de la prisión.

Koch visitó a los hermanos Menéndez en prisión, impulsado por la propuesta de Kim Kardashian (REUTERS/Mario Anzuoni/ Evan Agostini/Invision/AP)

Los hermanos Menéndez, que actualmente están cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989, merecen, según Koch, un nuevo juicio. El actor explicó su posición señalando que “en ese momento, era realmente difícil que la gente creyera que el abuso sexual entre hombres podía ocurrir”. Y añadió que hoy, con más evidencia de abuso sexual infantil y abuso sexual entre hombres, los hermanos merecen ser juzgados de nuevo.

El año 2024 ha sido, sin lugar a dudas, un hito en la carrera de Cooper Koch. El joven actor no solo ha logrado el reconocimiento de su industria, sino que ha conquistado el corazón de un público más amplio gracias a su talento y a la profundidad de su interpretación. A medida que se acerca el final de este año tan significativo, el futuro de Koch se perfila lleno de promesas. Con el respaldo de grandes nombres de la industria y una carrera que sigue en ascenso, el actor tiene en sus manos el potencial para seguir expandiendo sus horizontes tanto en el cine como en la televisión.