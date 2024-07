Por qué el 12 de julio es una fecha llena de historia para el mundo de la música

The Rolling Stones en un auto vintage de 1964. De izquierda a derecha: Brian Jones, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts y Keith Richards (Photo by Michael Ward/Getty Images)

El 12 de julio no es solo una fecha en el calendario. Para los amantes de la música, esta fecha está cargada de eventos que han influido significativamente en la historia del rock, el pop y el metal progresivo. Desde debut de grandes bandas hasta lanzamientos de discos icónicos, el 12 de julio parece estar marcado por una verdadera conjunción astral.

Debut de The Rolling Stones (1962)

Hace 62 años, el 12 de julio, la banda británica The Rolling Stones debutó en directo en el Marquee londinense, garito que hollarían 30 años más tarde Héroes del Silencio. Los Stones cobraron 20 libras por su actuación. Esa noche, la formación estaba integrada por Keith Richards y Brian Jones (guitarras), Dick Taylor (bajo), el teclista Ian Stewart y Mick Jagger en la voz. Unos meses después salió Stewart (Andrew Oldham, el mánager, consideró que era muy feo, literalmente) y se redefinió la sección rítmica con Bill Wyman (bajo) y Charlie Watts (batería).

The Beatles y su primer EP (1963)

Twist and Shout el primer EP de The Beatles

El 12 de julio del año siguiente, 1963, cuatro chicos de Liverpool que habían ganado mucha notoriedad y tenían un gran disco en el mercado desde hacía cuatro meses lanzaron su primer EP, “Twist & Shout”. En ese disco de The Beatles aparecían canciones que han cantado miles de millones de humanos desde entonces, especialmente la homónima (original de Phil Medley y Bert Berns) y “Do you want to know a secret”, del tándem Lennon-McCartney. Completaban la placa “There´s a place” y “A taste of honey”. Los cuatro temas habían entrado esa misma primavera en el mentado LP, aunque no fueron sencillos. “Please please me”.

Accidente de George Harrison (1964)

También un 12 de julio, pero de 1964, el guitarrista “beatle” George Harrison estrelló su Jaguar en Londres, en New Kings Road, cuando se dirigía a tocar con el grupo en Brighton. Solo sufrió heridas leves.

The Beach Boys y “California Girls” (1965)

California Girls de The beach boys

Bajo esos dos Cánovas y Sagasta de la música, con el pelo algo más largo, había otros excelentes jugadores en esta liga de la supremacía musical. Por ejemplo, unos tipos muy aseados de Hawthorne (Los Angeles) llamados The Beach Boys, que un 12 de julio (de 1965) publicaron su éxito “California girls”.

Nacimiento de John Petrucci (1967)

Dos años más tarde, en el mismo día del séptimo mes del año, nació el virtuoso de la guitarra John Petrucci, fundador de Dream Theater, banda fundamental en la consolidación del metal progresivo.

John Petrucci REUTERS/Steve Marcus

Lanzamiento de “Delilah” por Tom Jones (1968)

Tom Jones interpretando su canción Delilah en The Ed Sullivan Show

Llegó 1968, y en cierto día que a estas alturas ya se puede deducir cuál es, salió al mercado el LP “Delilah”, clave en la carrera del cantante galés llamado Tom Jones. Además del tema que daba título al disco, también tenía canciones que se han quedado en el imaginario colectivo, como “Elusive dreams” u “One day soon”. No estaba “It´s not unusual”: la canción que inmortalizó con su baile Alfonso Ribeiro en “El príncipe de Bel Air” ya sonaba desde 1965.

Queen en Wembley (1986)

El 12 de julio de 1986 tuvo lugar el segundo de los conciertos que Queen, con Freddie Mercury al frente, ofreció en el estadio londinense de Wembley. El día anterior ya habían arrasado, al igual que el año anterior en el Live Aid, durante 20 gloriosos minutos… un 13 de julio. Las imágenes de aquellos recitales han dado miles de vueltas al mundo, fueron recordadas extensamente en el filme “Bohemian Rhapsody” (2018), de Bryan Singer, que valió un premio Oscar al mejor actor a su protagonista, Rami Malek.

El primer Live Aid el 13 de julio de Queen en Wembley (Photo by FG/Bauer-Griffin/Getty Images) 170612F1

Lanzamiento de "The Fat of the Land" por The Prodigy (1997)

Por último, pero no menos señalado en este repaso rockero "docejulístico", The Prodigy lanzó en esa fecha (de 1997) su disco más importante, "The fat of the land", convertido a día de hoy en un trabajo de culto. De la producción se encargó el genio Liam Howlett, cofundador de la banda en 1990 (tenía apenas 19 años) junto al ya extinto vocalista Keith Flint. The Prodigy actuaron en el FIZ zaragozano en 2006 y en el Monegros Desert Festival en 2012.

Efemérides que marcan una era

Esta sorprendente serie de eventos hace pensar en una verdadera conjunción astral dentro del mundo de la música. Todos estos hitos tienen en común no solo sus fechas, sino también su impacto perdurable en la historia de la música. Artistas y bandas que debutaron, se consagraron o lanzaron obras maestras en un 12 de julio han dejado una marca indeleble en la cultura popular, recordándonos que algunas fechas, más que otras, están destinadas a brillar en el firmamento de la música.