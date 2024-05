Zayn Malik lamentó no haber disfrutado su vida en One Direction: “Me tomaba las cosas muy en serio”

En 2015, Malik anunció su partida de One Direction para buscar una vida normal fuera del foco público (Archivo)

Han pasado nueve años desde que Zayn Malik decidió abandonar la banda One Direction, un momento que rompió los corazones de miles de seguidores. Aunque no se arrepiente de ello, sí lamenta no haber disfrutado tanto la época que compartió con sus compañeros Harry, Liam, Louis y Niall.

El intérprete de “Pillow Talk” viajó por sus recuerdos y compartió reflexiones en una entrevista con The Zach Sang Show. Además de hablar sobre la icónica boyband, Malik también explicó los cambios que la paternidad trajo a su vida. “Ahora soy más feliz”, adelantó el vocalista.

Zayn comunicó su salida de 1D en 2015, tras cinco años de trayectoria oficial del grupo británico. Para ese entonces, la boyband había alcanzado notoria fama internacional con cuatro giras exitosas. En el comunicado que conmocionó a los ‘Directioners’, el vocalista explicó que esto era lo que “creía correcto en su corazón” y que deseaba ser “un chico normal de 22 años capaz de relajarse y tener momentos en privado fuera de los reflectores”.

Luego de algunos años, Zayn agregaría que para ese entonces se habían intensificado ciertas discrepancias con los miembros de la banda, y además él deseaba ser el primero en lanzarse como solista.

Zayn Malik reconoce que no disfrutó a plenitud su vida como integrante de One Direction (REUTERS/Andrew Burton)

Ahora cree que fue su perspectiva pesimista en la vida lo que impidió que sintiera a plenitud toda la experiencia de ser parte de un grupo con tanta influencia. “La cosa que más lamento cuando veo mi vida en retrospectiva es no haber disfrutado la banda lo suficiente”, confesó al entrevistador.

“Creo que me tomaba las cosas demasiado en serio. Estoy agradecido de que puedo sentirme feliz ahora. Ya puedo disfrutar las cosas de verdad y tener mi propia perspectiva. Como lo de ver el vaso medio lleno frente al vaso medio vacío. Esa es mi elección”, agregó.

Zayn mencionó que a esa edad no entendía bien el ser intencional para ser feliz. “Tenía como esta ‘angustia adolescente‘ como un chip en mi hombro”, indicó. “Pensaba así: ‘Es cool ser malhumorado como la mierda todo el tiempo....’ ¡No lo es! En realidad solo eres un perdedor”, sentenció.

Malik también discutió la competencia interna entre el quinteto, algo que acreditó a la inmadurez (The Zach Sang Show)

La relación de Malik con los otros miembros de One Direction también fue un punto de discusión. El cantante explicó cómo —a pesar del éxito masivo del grupo— hubo momentos de resentimiento entre ellos, algo que explicó por el hecho de haber postulado como solistas y luego ser llevados a formar una banda.

El artista cree que carecían de la compasión necesaria para apoyarse mutuamente debido a su inmadurez. “No debería haber existido una competencia. Deberíamos haber tenido camaradería, y estar siempre ahí para los demás y apoyarnos entre nosotros”.

Con el paso del tiempo, Malik transformó su forma de enfrentar las cosas. “Tienes que ser una persona agradable. Que la gente disfrute estar a tu lado y con tu presencia, debes llevar luz a los días de otras personas en lugar de ser un cabrón”.

El nacimiento de su hija Khai renovó la perspectiva de vida de Zayn Malik; incluso aunque la relación con Gigi Hadid terminase a finales de 2021 (2021 Backgrid/The Grosby Group)

La llegada de su hija Khai, fruto de su relación pasada con la supermodelo Gigi Hadid, ha sido un catalizador para un Malik más optimista y centrado. “Ella me hace feliz”, afirmó. “Tengo tanto amor en mí que no tenía antes de que ella naciera. Se ríe todo el día. Quiere hacer las cosas más tontas, y eso la entusiasma mucho. Tiene una perspectiva totalmente fresca de la vida, la cual se había vuelto gris para mí”.

Zayn Malik, de 31 años, lanzó hace poco su nuevo sencillo “What I Am”, preludio a su próximo álbum Room Under The Stairs que estará disponible el 17 de mayo.