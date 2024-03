Por qué Camila Cabello no volverá con Shawn Mendes tras su breve reconciliación en 2023

La cantante de “Havana” reveló por qué no funcionó la relación, además de la razón detrás de su impresionante cambio de look a rubio platino. REUTERS/Mario Anzuoni

La estrella del pop Camila Cabello ha reconocido que su afán de no arrepentirse de nada la llevaron por caminos inesperados. En una reciente aparición en el famoso podcast Call Her Daddy, la reconocida cantante cubana contó detalles sobre su relación con su ex Shawn Mendes, con quien se reconcilió brevemente el año pasado. Revelando cómo su impulsividad, la cual la llevó a volver a acercarse al músico y a antiguos novios, le dejó una sólida lección de vida.

En una conversación sincera con la presentadora Alex Cooper, la intérprete de Señorita se declaró culpable de tener la costumbre de retomar relaciones pasadas, confirmando que no solo ocurrió con Mendes. “Yo, personalmente, creo que es conocido, soy fan”, confesó Cabello, explicando que lo encuentra “útil”. “Soy un poco impulsiva en ese sentido, diría yo”, añadió.

La cantante explicó por qué nunca se queda con las ganas, pese a la repercusión mediática. “Si lo siento, lo digo, y no se me da muy bien no hacerlo. Porque el peor lugar para que viva es mi mente, y entonces soy como Ryan Gosling en The Notebook construyendo una casa para esta persona. Prefiero decirlo y ver qué pasa, y despertarme al día siguiente y descubrir que ha sido muy documentado”, dijo.

En abril de 2023, Shawn Mendes y Camila Cabello fueron captados en actitud romántica tras más de un año de haber roto (Twitter @PopBase)

De esa forma, su franca manera de abordar sus emociones la llevó a intentar nuevamente una relación con el intérprete de Mercy, con quien originalmente empezó un romance en 2019 que duró hasta noviembre de 2021. “Opté por esa vía, es lo que es”, reveló la ex integrante de Fifth Harmony.

Aunque describió su reencuentro como “una ruta genial” y “un momento divertido”, una reflexiva Cabello reveló por qué no funcionó su relación con Shawn Mendes: “No encaja, no me siento bien”, sentenció. “Y creo que, por suerte, estaba en un momento de mi vida en el que tardé menos en darme cuenta. A los dos nos llevó menos tiempo decir: ‘Esto no está bien y no tenemos que esforzarnos tanto para que funcione. Todo está bien’”, añadió con sinceridad.

Pese a las diferencias que los llevaron a terminar definitivamente su historia de amor, la artista latina resaltó lo “amable” y “buena persona” que es el cantante y compositor canadiense. “Siempre me preocuparé por él y lo querré. Es tan buena persona y tengo suerte porque algunas personas tienen ex que son horribles, y él no lo es”, aseguró.

Si bien Cabello describió su reconciliación con Mendes como “una ruta genial” y “un momento divertido”, dijo que no funcionó porque “No encaja". REUTERS/Danny Moloshok

Shawnmila, nombre con el que se referían los fans a la pareja, inicialmente comenzó a salir en 2019 y se sabe que han compartido múltiples momentos juntos, pues también pasaron la cuarentena viviendo bajo el mismo techo durante la pandemia. La pareja también se caracterizó por sus momentos públicos de cariño y mimos. Sin embargo, en noviembre de 2021 anunciaron su separación.

Tras casi un año y medio desde que se dio a conocer su primera ruptura, parecieron darle una segunda oportunidad a su romance. Así, en abril de 2023, se les volvió a ver juntos disfrutando de un apasionado beso en el Festival de Coachella y paseando de la mano por las calles de Nueva York. Sin embargo, pese a estos intentos de reconciliación, su relación no pudo perdurar y People confirmó que todo terminó apenas dos meses después.

Pero Mendes no es el único que Cabello deja atrás definitivamente: también lo hizo su característica melena negra. La cantante reveló en el podcast cuál fue la inspiración detrás de su impresionante nuevo look de rubia platino.

La cantante atribuyó su transformación a rubia platino a los cambios que han dado el mundo y la música (Instagram @camila_cabello)

“Sentía que necesitaba un gran cambio físico (...) mi pelo oscuro ha estado conmigo toda mi vida, como si fuera una parte importante de cómo el público me veía”, dijo la intérprete de Bam Bam, que celebró su cumpleaños número 27 este 3 de marzo.

“Siento que también la música es tan diferente, el mundo es tan diferente que por muchas razones yo estaba como ‘siento que el cambio físico necesita acompañar eso’”, añadió.