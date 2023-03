Fans de Rosalía y Rauw Alejandro les suplicaron fidelidad tras presumir un anillo de compromiso

La pareja estrenó "Beso", "Vampiros" y "Promesa". (Captura YouTube: Rosalía // captura Twitter)

Rosalía y Rauw Alejandro se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por el lanzamiento de Beso, su primera colaboración musical que dejó al descubierto los momentos más románticos que ha vivido durante sus tres años de noviazgo y su posible compromiso, pues la Motomami presumió un anillo de compromiso de seis piedras preciosas .

“Ya no necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes sola ¿pa’ donde vas, a dónde vas?”, declara Rosalía al principio de la canción.

Su noviazgo trascendió en 2021. (Captura Twitter)

Y es que los enamorados acompañaron su tema con un videoclip tipo collage donde recuperaron imágenes de sus vacaciones, convivencias, fiestas e intimidad, pues entre los momentos que más llamaron la atención destacó una sección donde posaron semi desnudos. No fue hasta el final fragmento donde la intérprete española apareció llorando mientras grababa con su celular:

“Ay Dios mío y todo el rímel aquí corrido. Te amo”, dijo mientras trataba de limpiarse las lágrimas con sus manos.

(Captura Twitter)

Fue en ese momento cuando un anillo de compromiso con una piedra grande en el centro y tres pequeñas en los costados se robó las miradas, además del tierno beso con el que cerraron el videoclip. De esta manera los cantantes habrían revelado sus intenciones de formalizar su relación que se ha mantenido libre de escándalos.

Aunque no confirmaron su compromiso con palabras, sus fanáticos enloquecieron ante la posibilidad de que muy pronto celebren su matrimonio. Fue bajo este contexto que las redes sociales se llenaron con felicitaciones, buenos deseos y peticiones para la feliz pareja, pues los usuarios les pidieron fidelidad ante la ola de rupturas amorosas que ha impactado en el medio artístico internacional.

(Captura Twitter)

“Todos a partir de ahora vigilando que Rauw Alejandro no engañe a Rosalía porque de su relación depende que los jóvenes sigamos creyendo en las relaciones sanas y estables”. “No sé si quiero ser Rosalía para andar con Rauw Alejandro o ser Rau para andar con Rosi”. “Rosalía y Rauw Alejandro están comprometidos, muero de la felicidad porque se que Rosi siempre ha soñado con casarse”, fueron algunas reacciones.

¿Se van a casar?: así reaccionaron Rosalía y Rauw Alejandro ante la posibilidad

Los representantes del género urbano concedieron una entrevista al streamer Iba Llaños días antes de estrenar RR. Fue durante esa charla que tuvieron frente a frente donde el creador de contenido se atrevió a lanzar la pregunta del millón causando desconcierto entre los enamorados, quienes no pudieron hacer más que desviar el tema.

Los artistas comentaron que se conocieron hace aproximadamente cuatro años, pero tienen una relación amorosa desde hace tres. (Captura YouTube: Ibai)

“Si estas aquí yo entiendo que es por algo, o sea, algo están tramando... ¿os vais a casar?”, comenzó Ibai.

La pregunta cayó como balde de agua fría para los cantantes y fue la Motomami quien optó por desviar el tema antes de revelar cualquier información: “Ay Ibai, que cosas tienes, deveras. Mi abuela siempre me dice: ‘Bueno y qué’”. Rauw Alejandro respaldó a su novia y comentó: “Lo peor es que lo hacen y me miran así”.

(Captura YouTube: Rosalía)

Los cantantes prefirieron conversar sobre su experiencia trabajando juntos, pues al igual que cada uno tiene su estilo musical, también tienen una forma muy particular de hacer música: