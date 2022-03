Program of the Bahrain Grand Prix, first of 23 events on the F1 calendar for 2022, from Friday to Sunday at the Sakhir circuit (local time and GMT):

- Friday:

15h00-16h00 (12h00-13h00): free practice 1

18h00-19h00 (15h00-16h00): free practice 2

- Saturday:

15h00-16h00 (12h00-13h00): free practice 3

18h00-19h00 (15h00-16h00): qualifying session

18h00 (15h00): start of the Grand Prix, 57 laps of 5,412 km or 2 hours of race).

