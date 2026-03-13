El Salvador

El gobierno de Singapur incorpora a El Salvador en su principal programa de cooperación técnica para 2026-2027

La participación en la iniciativa singapurense facilitará el acceso a recursos formativos y nuevas alianzas estratégicas, aumentando las posibilidades de actualización tecnológica y mejora de los servicios para la ciudadanía salvadoreña.

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La participación de El Salvador
La participación de El Salvador en el SCP refleja el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Singapur y fomenta la transferencia de conocimientos./(Redes de Jaime López Badía)

El Salvador ha dado un paso relevante en la internacionalización de su agenda de desarrollo al ser confirmado como país receptor del Singapore Cooperation Programme (SCP) para el ciclo 2026-2027. Así lo anunció el embajador salvadoreño en la República de Singapur, Jaime José López Badía, quien destacó que esta inclusión representa la apertura de nuevas oportunidades de capacitación y fortalecimiento institucional para el sector público salvadoreño. El SCP es una de las principales plataformas de cooperación técnica implementadas por el Gobierno de Singapur, que anualmente desarrolla más de 250 programas formativos en colaboración con más de 50 socios internacionales.

El programa está diseñado para que funcionarios de países participantes accedan a capacitaciones especializadas en áreas estratégicas para el desarrollo y la modernización del sector público. Según el anuncio oficial, realizado por el embajador salvadoreño en sus redes sociales, la participación de El Salvador en el SCP permitirá a sus funcionarios recibir formación en ámbitos como transformación digital, gobierno electrónico, sostenibilidad, desarrollo urbano, gobernanza pública, gestión macroeconómica, salud pública, comercio y conectividad. López Badía subrayó que este resultado es un reflejo concreto del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, lo que abre el camino para ampliar el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos en áreas clave para el desarrollo institucional.

La confirmación de El Salvador como país receptor del SCP llega en un momento de creciente acercamiento entre ambas naciones. Recientemente, el país centroamericano participó en el Primer Foro de Inversiones en Singapur, un evento que marcó un hito para la estrategia salvadoreña de atracción de inversión extranjera y diversificación de sus alianzas internacionales. El foro congregó a representantes de los sectores público y privado, así como a potenciales inversionistas asiáticos interesados en explorar oportunidades en América Latina. La delegación salvadoreña presentó proyectos prioritarios en sectores como infraestructura, tecnología y servicios, enfatizando el potencial del país como puerta de entrada para el capital asiático en la región.

El Singapore Cooperation Programme ofrece
El Singapore Cooperation Programme ofrece a El Salvador acceso a 250 programas de capacitación en áreas como transformación digital y gobierno electrónico./(Redes de Jaime López Badía)

La presencia de El Salvador en este foro fue interpretada por analistas como un movimiento decisivo para consolidar nuevas rutas de intercambio comercial entre América Latina y Asia. Durante las jornadas de trabajo, se abordaron mecanismos para agilizar los flujos de inversión, facilitar la transferencia tecnológica y fortalecer la cooperación en áreas como logística, conectividad y desarrollo urbano sostenible. La participación activa de la delegación salvadoreña permitió establecer contactos directos con empresas singapurenses y organismos multilaterales, sentando las bases para futuras alianzas estratégicas.

El Singapore Cooperation Programme, creado en 1992, ha sido un vehículo fundamental para la diplomacia técnica y el intercambio de buenas prácticas entre Singapur y sus socios en el mundo en desarrollo. Los programas del SCP se enfocan en áreas prioritarias como la digitalización del sector público, la innovación en servicios gubernamentales, la gestión de ciudades inteligentes, la sostenibilidad ambiental y la promoción de la salud pública. Para El Salvador, la posibilidad de acceder a estos programas representa una oportunidad para acelerar su proceso de modernización institucional y fortalecer la capacidad técnica de sus funcionarios.

Entre las áreas clave que serán impulsadas a través de la cooperación con Singapur destacan la transformación digital y el gobierno electrónico, la sostenibilidad y el desarrollo urbano, la gobernanza pública y la gestión macroeconómica, la salud pública, así como el comercio y la conectividad. La experiencia de Singapur en estos campos es reconocida globalmente y su modelo de desarrollo urbano y económico ha servido como referencia para numerosos países emergentes.

El Salvador apuesta por la
El Salvador apuesta por la cooperación internacional y la capacitación institucional como motores de desarrollo sostenible y posicionamiento regional./(Redes de Jaime López Badía)

El Salvador espera que la participación en el SCP tenga un impacto directo en la actualización de sus políticas públicas, la adopción de nuevas tecnologías y la mejora de los servicios ciudadanos. Además, el intercambio de experiencias con otros países participantes permitirá identificar soluciones innovadoras y adaptar mejores prácticas a la realidad salvadoreña. El embajador López Badía enfatizó que el fortalecimiento de las relaciones con Singapur no solo responde a una estrategia de diversificación de socios internacionales, sino que busca posicionar a El Salvador como un referente regional en la formación de capital humano y la innovación institucional.

Con este avance, El Salvador consolida su apuesta por la cooperación internacional como motor para el desarrollo sostenible y la integración global, y refuerza su presencia en escenarios clave para la atracción de inversión y la promoción de sectores estratégicos de su economía.

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