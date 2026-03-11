Luto en la diáspora: Joven salvadoreño murió atropellado antes de conocer a su hijo

El accidente ocurrió en Washington D.C., donde cobró la vida de Carlos Nahum Castillo Molina (Foto cortesía Aclu).

La comunidad de Washington D.C. se ve sacudida tras la muerte de un joven salvadoreño en un accidente de tránsito mientras circulaba en patinete eléctrico junto a su hermano menor. El hecho reaviva el debate sobre la seguridad de los usuarios de micromovilidad en la capital estadounidense y deja a una familia a las puertas de la paternidad enfrentando una pérdida irreparable.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), el accidente ocurrió la noche del domingo 1 de marzo de 2026 en la intersección de la calle 14 y la avenida Colorado, en el noroeste de la ciudad. Carlos Nahum Castillo Molina, de 26 años y originario de Ilopango, San Salvador, viajaba en un patinete Segway acompañado de su hermano de 14 años cuando un Mercedes-Benz dorado de 2005 los embistió al cruzar con el semáforo en rojo.

Los medios locales informó que los servicios médicos de emergencia intentaron reanimar a Castillo Molina sin éxito, mientras que el adolescente fue trasladado a un hospital local con lesiones graves.

Vehículo del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., encargado de la investigación del accidente que resultó en la muerte de un joven salvadoreño en la capital estadounidense (Foto cortesía Wusa 9).

La policía de Washington D.C. detalló que, tras el impacto, los ocupantes del vehículo involucrado abandonaron el automóvil a poca distancia del lugar y huyeron a pie. El reporte oficial, citado por Washington Hispanic, indica que “los detectives de la Unidad de Investigación de Accidentes Graves del Departamento de Policía Metropolitana están investigando un accidente fatal en la cuadra 5400 de Colorado Avenue, Noroeste”.

El vehículo quedó bajo custodia de las autoridades como evidencia, pero hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con la autoría del atropellamiento.

El impacto en la comunidad salvadoreña y el debate sobre la seguridad vial en Washington D.C.

Carlos Nahum Castillo Molina había emigrado de El Salvador en busca de mejores oportunidades. Según testimonios recogidos por El Tiempo Latino, era considerado el principal apoyo emocional y económico de su familia, y esperaba el nacimiento de su primer hijo en las siguientes semanas.

La noticia de su muerte ha generado conmoción tanto en la diáspora salvadoreña de Estados Unidos como en su ciudad natal, donde familiares y amigos lo recuerdan como un joven trabajador y dedicado.

El accidente ha provocado una ola de solidaridad en la comunidad salvadoreña del área metropolitana de Washington D.C.. Diversos grupos han organizado colectas para ayudar a la familia con los gastos funerarios y la repatriación del cuerpo. Los padres y allegados de Castillo Molina en San Salvador manifestaron su deseo de darle sepultura en su país de origen, por lo que el apoyo comunitario resulta clave ante los elevados costos del traslado internacional.

La madre de Carlos, Sonya Molina, expresó su dolor profundo por la pérdida de su hijo, quien estaba casado y esperaba un hijo, y clama por justicia, lamentando que si los responsables hubieran ayudado a su hijo, podría estar vivo.

En el lugar del accidente, vecinos y miembros de la comunidad han instalado un altar con flores y velas en memoria de Carlos Nahum Castillo Molina. “Mi hermano soñaba con darle un futuro mejor a su hijo”, relató un familiar a Univision Washington DC. “Ahora esperamos justicia y que su historia no quede en el olvido”.

De momento la familia de Castillo Molina y la comunidad salvadoreña mantienen la esperanza de que el caso encuentre una resolución judicial y que la memoria del joven migrante inspire cambios en la seguridad vial de la ciudad.