El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país

El ministro Romeo Rodríguez presentó durante la entrevista los avances en la construcción de los mercados municipales./(Ministerio de Obras Públicas)

El Gobierno de El Salvador avanza en la construcción y remodelación de cuatro mercados municipales, según confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. Estos proyectos forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura comercial en distintas regiones del país, con el objetivo de ofrecer espacios dignos y modernos tanto para comerciantes como para consumidores.

Los mercados intervenidos son el mercado Cuscatlán, de Armenia (departamento de Sonsonate), el mercado de Santa Ana y el de San Miguel. En el caso del mercado Cuscatlán, Rodríguez explicó que se realizan trabajos de remodelación para adecuar el espacio a las necesidades actuales, mejorando la infraestructura existente y garantizando condiciones óptimas para los comerciantes y usuarios.

La intervención en Armenia responde a la necesidad de rescatar una obra que había quedado inconclusa. Según el ministro, “en Armenia estamos retomando la inversión para que quede en buen estado, porque había una inversión importante que se había realizado y el mercado había quedado abandonado”.

El funcionario aseguró que las obras permitirán habilitar el mercado durante el primer semestre del año, beneficiando a decenas de comerciantes que operan en el sector.

Imágenes del proceso constructivo en Santa Ana con apoyo de maquinaria especializada. /(Ministerio de Obras Públicas)

Paralelamente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecuta la construcción de dos nuevos mercados de gran envergadura en Santa Ana y San Miguel. El mercado de Santa Ana representa una de las inversiones más significativas de este conjunto de proyectos. Según detalló Rodríguez, “es una inversión bastante grande la que vamos a desarrollar para poder construir este mercado”. Señaló que el recinto comercial tendrá “cinco niveles, va a tener su terraza, espacio de comercios y vamos a alojar a miles de vendedores, que normalmente, al menos en este momento, muchos de ellos se encuentran en las calles”.

El proyecto, financiado con fondos del Banco Mundial, ya inició su ejecución y contempla la reubicación temporal y compensaciones económicas para los vendedores afectados por las obras. El ministro destacó que el diseño del mercado de Santa Ana incluye infraestructura moderna de primer nivel y busca convertirse en un referente para la ciudad: “La idea es que todos los santanecos puedan tener un lugar donde puedan ir a consumir los productos, que los vendedores tengan un espacio digno, adecuado”.

En cuanto al mercado municipal de San Miguel, el funcionario explicó que el proceso ya comenzó con el traslado de los comerciantes a un espacio temporal y la entrega de incentivos económicos para garantizar su subsistencia durante la etapa de construcción.

En la "Perla de Oriente" se ha preparado el terreno para la construcción del nuevo mercado municipal./(Ministerio de Obras Públicas)

El proyecto, que también cuenta con financiamiento internacional, está en fase de inicio de obras y se espera que en las próximas semanas se vean avances visibles en el terreno. “Ya se tiene un espacio temporal para que sigan vendiendo y por tarde, en dos semanas, ya se van a empezar a ver las obras de construcción de este proyecto, que va a generar un impacto importante en la zona oriental de nuestro país”, afirmó el ministro. El render del proyecto ya fue presentado y la orden de inicio está en marcha.

El titular de Obras Públicas resaltó que la ejecución de estos cuatro mercados es posible gracias a un presupuesto histórico para la institución, que este año supera los mil millones de dólares. “El presupuesto de este año del Ministerio de Obras Públicas supera los presupuestos que se han tenido en años anteriores. Vamos a tener más de mil millones por primera vez en la historia para poder desarrollar proyectos de inversión pública. Y de nuestro presupuesto, casi el 97% es pura inversión”, puntualizó Rodríguez. Añadió que la institución cuenta con personal técnico y operativo propio, lo que permite optimizar recursos y ejecutar directamente parte de las obras.

El avance en la construcción y remodelación de los mercados municipales refleja la apuesta del gobierno por fortalecer la economía local, ordenar el comercio y mejorar las condiciones de trabajo para miles de vendedores en el país. Los proyectos en Cuscatlán, Armenia, Santa Ana y San Miguel marcan un nuevo capítulo en la infraestructura pública, con la expectativa de transformar el entorno urbano y dinamizar la vida comercial en estas ciudades.