El gobierno salvadoreño y la representación marroquí exploran cooperación para la gestión migratoria

El viceministerio encargado del tema sostuvo encuentros con la delegación de Marruecos para discutir modelos de colaboración enfocados en la protección de los derechos y servicios destinados a las comunidades migrantes

Representantes de El Salvador y Marruecos analizan nuevos acuerdos de cooperación bilateral en gestión migratoria durante reunión en San Salvador. Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores

Representantes diplomáticos de El Salvador y Marruecos realizaron una reunión en San Salvador para analizar posibles lazos de cooperación bilateral en gestión de la migración. El encuentro se llevó a cabo entre la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Paty Godínez, y el encargado de Negocios de la Embajada de Marruecos en El Salvador, Brahim Baddi, según comunicaron fuentes oficiales.

El Salvador se encuentra en un proceso de renovación de sus políticas públicas vinculadas a la atención consular y la gestión humanitaria con énfasis en la integración de su diáspora. La designación reciente de Paty Godínez al frente del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana refleja la apuesta institucional del país centroamericano por transformar la atención al migrante y fortalecer su papel en el desarrollo nacional.

En el encuentro, ambas delegaciones intercambiaron buenas prácticas orientadas a la gestión migratoria y analizaron modelos de colaboración conjunta. Según manifestó Godínez a través de sus redes sociales, se trataron “temas de interés común y posibles líneas de cooperación bilateral en materia de gestión migratoria”. Este diálogo se encuadra en la estrategia nacional salvadoreña para proteger los derechos de los migrantes y facilitar su integración en actividades económicas, sociales y culturales.

El Salvador impulsa la renovación de sus políticas públicas para fortalecer la atención consular y la integración de la diáspora salvadoreña. Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores

Cooperación técnica y multidimensionalidad migratoria

Durante la jornada, la viceministra también participó en una sesión de trabajo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), enfocada en los avances de El Salvador frente al desplazamiento. El equipo técnico nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) delineó junto al representante de ACNUR en el país, Vito Trani, nuevas medidas para fortalecer la protección y las soluciones para personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y retornadas.

Godínez expresó que se priorizaron áreas estratégicas para mejorar los servicios a la población en movilidad y que se valoró el papel de ACNUR en el acompañamiento a El Salvador, de cara a su futura presidencia pro tempore del MIRPS en 2026. Afirmó que el liderazgo salvadoreño en ese foro permitirá “impulsar soluciones regionales que se traduzcan en beneficios reales: más protección, oportunidades de medios de vida, inclusión y una reintegración sostenible y duradera de las personas retornadas”.

Viceministra Godinez y ACNUR abordan avances de El Salvador en protección y soluciones para personas refugiadas y desplazadas internas. Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores

Un migrante como motor del desarrollo nacional

De acuerdo con la Cancillería salvadoreña, la actual administración busca posicionar a cada salvadoreño en el exterior como agente clave en el proceso de desarrollo. El comunicado oficial resaltó que la reciente aprobación de marcos normativos y programas de asistencia ha conferido mayor peso específico a las políticas de movilidad humana en la agenda gubernamental.

Las autoridades remarcaron que “cada salvadoreño en el exterior tendrá un papel protagónico en la construcción del país”. Esta visión se inscribe en el marco de los esfuerzos regionales para afrontar los desafíos migratorios desde una perspectiva cooperativa, tanto bilateral como multilateral.

El encuentro permitió el intercambio de experiencias sobre protección de derechos, integración y reinserción de personas migrantes y retornadas.

Lady Gaga deslumbró en el

"Aquí empieza Centroamérica": Shakira convierte

Fiscalía panameña amplía pesquisas por

BID destaca en Panamá la

El Ministerio de Agricultura de

