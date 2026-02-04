Institución farmacéutica de Guatemala advierte sobre riesgos de suplementos de proteína en infancia

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala advierte que los suplementos proteicos no son necesarios para la dieta de niños sanos. (Cortesía: Centro de Excelencia en Reumatología CER Perú)

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) junto a la Comisión de Asesoría y Regulación del Ejercicio Profesional de Nutricionistas (CAYREN) advirtieron este martes sobre los riesgos de los suplementos proteicos en niños y niñas.

En un comunicado subrayaron que, conforme a la evidencia científica internacional, los suplementos proteicos no son necesarios en la dieta habitual de niños sanos.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) coinciden en que una dieta variada, como legumbres, huevos, lácteos, carnes y cereales, satisface todas las demandas de proteína en la infancia.

El uso sistemático sin indicación médica puede conllevar efectos adversos graves, entre ellos: riesgo de obesidad, sobrecarga renal y alteraciones metabólicas.

Los especialistas insistieron en la importancia de reservar la prescripción de suplementos proteicos para casos excepcionales.

El comunicado señala que solo bajo indicación médica y evaluación profesional se deben administrar suplementos proteicos a menores. (Cortesía: Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala)

“Sólo bajo condiciones clínicas específicas y tras la evaluación de un profesional colegiado en salud o nutrición es aceptable la suplementación proteica en menores”, destaca la nota.

Además, puntualiza que en ningún caso se debe autodiagnosticar ni administrar productos originalmente diseñados para adultos a niños o niñas.

También recordaron que la etiqueta de advertencia en productos proteicos, como la proteína hidrolizada, es una advertencia relevante y no un simple requisito legal.

El uso prolongado e injustificado podría provocar daños irreversibles, incluidas enfermedades crónicas no transmisibles que se manifiestan desde edades tempranas.

“La leyenda “For adult use only” (uso exclusivo para adultos) presente en la etiqueta del producto no constituye únicamente un requisito regulatorio, como se ha afirmado públicamente, sino una advertencia sanitaria destinada a prevenir el uso inadecuado del producto en población infantil", expresa el comunicado

Llamado a la responsabilidad y orientación a familias

El pronunciamiento del colegio farmacéutico instó a la población a desconfiar de mensajes virales emitidos por personas no acreditadas.

En particular, recomendó a madres y padres que se basen exclusivamente en profesionales debidamente certificados para orientar la dieta infantil.

Debe priorizarse siempre la opinión de expertos colegiados y con formación actualizada, frente al auge de tendencias que ponen en riesgo la salud de los más vulnerables”, especificó.

En definitiva, los expertos recalcaron que el consumo innecesario de suplementos puede propiciar la aparición temprana de enfermedades crónicas no transmisibles y que la mejor protección es una alimentación natural y variada, excluyendo modas digitales.

De acuerdo con el comunicado, “las redes sociales generan modas alimentarias que, al convertirse en rutina, ponen en riesgo la salud infantil y pueden tener repercusiones permanentes”.

¿Cómo surgió la polémica de la suplantación proteínica en infantes?

La controversia se agudizó cuando la influencer Deanna Melillo instó públicamente al consumo de proteína hidrolizada en menores a través de plataformas digitales.

Usuarios y profesionales señalaron que el mismo etiquetado legal advertía que el producto no está indicado para uso pediátrico.

La institución farmacéutica guatemalteca enfatizó que los requerimientos nutricionales infantiles pueden satisfacerse con una alimentación balanceada, sin necesidad de suplementos, salvo en situaciones clínicas puntuales.

Expertos alertan que las modas alimentarias promovidas en redes sociales pueden derivar en enfermedades crónicas no transmisibles en la infancia. (Cortesía: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN)

En años recientes, la penetración de consejos de salud sin aval científico en redes sociales ha encendido la preocupación de organismos profesionales por la desinformación alimentaria.

El auge de influencers en temas de nutrición, sumado a la facilidad de difusión masiva de mensajes no verificados, ha propiciado que recomendaciones inadecuadas alcancen a miles de familias en Guatemala y la región.

Frente a este escenario, el COFAQUI y CAYREN han intensificado sus llamados a la prudencia y la consulta de fuentes acreditadas con el objetivo de resguardar la salud de la población infantil.