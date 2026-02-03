El Salvador

Ministra de Economía: comercio sin aranceles fortalecerá el desarrollo económico de El Salvador

El crecimiento económico de El Salvador alcanzó el 4% al cierre de 2025 y luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial, se proyecta más crecimiento, aseguró la ministra María Luisa Hayem

(Foto cortesía del presidente Nayib
(Foto cortesía del presidente Nayib Bukele)

El Salvador reportó un crecimiento económico del 4% al cierre de 2025, resultado que el gobierno vincula con la eliminación del arancel del 10% para la mayoría de exportaciones hacia Estados Unidos.

Según información declaró la ministra de Economía, María Luisa Hayem, en una entrevista televisiva, y afirmó que esta medida “mejora la calidad de vida de la población” y refuerza la posición competitiva del país en el comercio internacional.

El acuerdo, firmado recientemente entre El Salvador y Estados Unidos, permite que productos salvadoreños, principalmente del sector textil y confección, así como agrícolas y de manufactura, ingresen al mercado estadounidense sin el arancel que se aplicó en meses previos.

De acuerdo con datos oficiales citados por Infobae, el sector textil y confección representa el 32% de las exportaciones salvadoreñas a Estados Unidos.

“La confianza de los inversionistas ha sido clave para alcanzar estos resultados”, sostuvo Hayem en una entrevista televisiva. La funcionaria explicó que la eliminación de aranceles reduce los costos de exportación, incentiva la llegada de nuevas inversiones y fortalece la generación de empleo. “Esperamos que este acuerdo genere más empleo y mejore la calidad de vida de la población”, puntualizó.

La ministra de Economía, María
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, durante su participación en una entrevista televisiva en la que abordó el crecimiento económico de El Salvador tras la eliminación de aranceles con Estados Unidos (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

La funcionaria de Economía detalló que El Salvador es el primer país del continente americano en firmar un acuerdo de este tipo con Estados Unidos, lo que para la ministra refleja la solidez de la relación bilateral y el compromiso de ambos gobiernos con la apertura comercial.

Sectores económicos en alza y factores que impulsaron el crecimiento en 2025

Durante 2025, el crecimiento económico superó las proyecciones iniciales de organismos multilaterales. El sector construcción, por ejemplo, alcanzó un crecimiento del 27%. En total, 16 de los 19 sectores económicos mostraron avances.

Los factores detrás de este dinamismo incluyen la eliminación de la inseguridad, la simplificación y digitalización de trámites y la creación de un entorno favorable para los negocios. “La eliminación de la inseguridad era la principal barrera para el crecimiento de nuestra microempresa, pequeña y mediana empresa”, puntualizó Hayem.

25/10/2024 Industria de la construcción ESPAÑA
25/10/2024 Industria de la construcción ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID MINCIT

El turismo también registró cifras destacadas, con más de cuatro millones de visitantes internacionales en 2025. El Ministerio de Turismo, en coordinación con otras instituciones, promueve la formación de talento para responder a la demanda del sector. Eventos internacionales, como el Air Show, han contribuido al dinamismo del rubro.

Desafíos, incentivos e innovación tecnológica en la agenda económica

Entre los desafíos actuales, la ministra identificó la reducción de la burocracia y el fortalecimiento de la certidumbre jurídica como prioridades. El gobierno implementó una ley de incentivos para empresas con más de diez años de operación que realicen nuevas inversiones en sectores como:

  • Textil
  • Agroindustria
  • Alimentos y bebidas
  • Autopartes
  • Electrónica
  • Plásticos
  • Calzado
  • Farmacéutica y construcción.
Workers check trousers at a
Workers check trousers at a garment manufacturing unit on the outskirts of Ahmedabad, India, January 29, 2026. REUTERS/Amit Dave

Los beneficios tributarios pueden extenderse durante una década. En materia tecnológica, El Salvador ha establecido un marco regulatorio moderno para atraer empresas del sector.

Colaboraciones con compañías como Google y Tether, junto a leyes sobre activos digitales y tecnología financiera, forman parte de la estrategia para consolidar al país como destino de innovación.

De cara a 2026, la ministra convocó a jóvenes y emprendedores a integrarse a proyectos de capacitación y emprendimiento promovidos por el gobierno, subrayando el papel de las micro y pequeñas empresas en la transformación económica nacional.

