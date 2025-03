Más de 7 millones de alumnos empiezan las clases, con el foco en la reforma de secundaria

En la provincia de Buenos Aires y en 33 escuelas de CABA comienza la implementación de las reformas anunciadas para el nivel secundario.

Este miércoles 7,2 millones de alumnos empiezan las clases en 15 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Además, en la Ciudad de Buenos Aires será el primer día de clases para casi 200.000 estudiantes de secundaria.

Si bien los cuatro gremios docentes de la CGT (UDA, Amet, CEA y Sadop) habían anunciado un paro nacional en reclamo por la actualización del salario mínimo garantizado, la medida de fuerza finalmente fue desestimada. Sin embargo, los sindicatos provinciales anunciaron paro en las provincias de San Juan, Chubut y Santa Cruz.

La vuelta a clases implicará novedades significativas para 1,7 millones de estudiantes de secundaria en la provincia de Buenos Aires, que estrenarán el nuevo régimen académico anunciado el año pasado por la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Alberto Sileoni. A partir de este año, en PBA ya no se repetirá el año completo: los estudiantes podrán “intensificar” hasta cuatro materias desaprobadas. Si tienen cinco o más materias pendientes, deberán definir cuáles intensifican (hasta 4) y cuáles recursan. Para tomar esas decisiones, tendrán el asesoramiento de los equipos de definición de las trayectorias educativas (EDTE) que se crearon en cada escuela.

La reforma, denominada “Es más secundaria”, establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con notas numéricas cuatrimestrales: un formato más parecido al del nivel universitario. Se pasará con 7 y no se promediarán los cuatrimestres (hay que aprobar ambos). Durante este año y el próximo, la provincia tiene previsto trabajar sobre la evaluación y modificación de los diseños curriculares de la secundaria. También están pensando en avanzar con propuestas de “concentración horaria” de los profesores en una misma escuela en algunos distritos para abordar el problema de los profesores taxi.

“No es sencillo salir de un modelo que tiene tantos años, que a mi juicio ya estaba desgastado. No es un salto al vacío: es un cambio que viene muy conversado, y que acompañamos con cambios en el diseño curricular del nivel inicial y de la escuela primaria, en los diseños curriculares de ocho profesorados, en el régimen académico marco de la educación superior”, afirmó Sileoni en una entrevista con Infobae.

El gobierno de Axel Kicillof llegó a un acuerdo con los gremios en la paritaria bonaerense, luego de ofrecer un aumento del 7% en febrero y del 2% en marzo para todos los docentes.

Este año también comienza a implementarse en la Ciudad de Buenos Aires la reforma Secundaria Aprende en las 33 escuelas “pioneras”, estatales y privadas. Este nuevo enfoque “busca reconfigurar el sistema educativo sobre cuatro principios fundamentales: integración de contenidos, desarrollo de capacidades, avance continuo y autonomía estudiantil”, informó el Ministerio de Educación, a cargo de Mercedes Miguel.

Los cambios van desde la promoción del trabajo interdisciplinario de los profesores y la concentración horaria en cada institución hasta la forma en que los estudiantes organizan sus estudios, acreditan saberes y recursan las materias. Cada escuela “pionera” viene trabajando sobre la reforma desde el año pasado en el marco de los lineamientos definidos por el ministerio: no habrá dos modelos iguales, según explicaron algunos directores a Infobae.

En sintonía con la reforma bonaerense –y con lo hecho por otras provincias, como Río Negro–, el principio del “avance continuo” supone dejar atrás la repitencia. “Ningún alumno avanzará si no aprende”, aseguraron desde el Ministerio porteño. Y precisaron: “No se repetirán años completos. Hoy si un alumno repite debe recursar todas las materias, las aprobadas y las que no. Con el nuevo método se recuperará, únicamente, cada nivel no aprobado: un esquema similar a las carreras universitarias”.

Corrientes, Formosa, Jujuy, San Juan y Salta habían previsto originalmente empezar el lunes 24, pero postergaron la vuelta a las escuelas por la ola de calor.

La huelga nacional prevista para este miércoles se suspendió luego de que los sindicatos de la CGT informaron que hubo un “acercamiento” con el Gobierno, a partir del cual se propuso discutir en la paritaria nacional temas como “infraestructura escolar para las provincias”, la participación de los gremios en las próximas asambleas del Consejo Federal de Educación, traslados de docentes entre jurisdicciones y la “apertura de la mesa de negociación para tratar condiciones de trabajo y salud docente”. Desde CTERA, en tanto, convocaron a una “jornada nacional de protesta” para el jueves 13 de marzo.

Si bien los gremios nacionales descartaron una medida de fuerza, hay provincias donde las negociaciones paritarias siguen abiertas y los sindicatos locales anunciaron paro, como en el caso de San Juan. También en Chubut y Santa Cruz los sindicatos provinciales (ATECh y Adosac) convocaron a paros de 48 horas este miércoles y jueves. En tanto, en Córdoba los gremios UEPC y Sadop tienen prevista una medida de fuerza para el jueves 6.