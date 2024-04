Gastón Morales: “Hay que generar la identidad desde el uso proactivo de tu fortalezas naturales”

Gastón Morales habló sobre neurociencia y aprendizaje en el ciclo de conversaciones que Ticmas organizó en la FIL de Buenos Aries. (Agustín Brashich/Ticmas)

Las neurociencias son cada vez más consideradas dentro del mundo del aprendizaje, ya que con ellas se remite a las conexiones neuronales que harán más sencilla la retención de información.

Con la charla “Neurociencias para líderes”, el experto Gastón Morales habló con Ticmas, en su espacio dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, sobre innovación, la creatividad en el liderazgo y la educación.

Además de su trabajo dentro de la UdeSa, Gastón Morales da formación y consultoría en Neurociencias aplicadas al cambio, motivación, creatividad & innovación, bienestar, gestión de estrés y ansiedad, productividad, diversidad y autoconocimiento con Estilos de Pensamiento BTSA (Test de Dominancia Cerebral).

Durante el evento, el ponente habló sobre cómo las prácticas de liderazgo pueden maximizar las sensaciones de recompensa y cómo la educación puede enfrentar el desafío de adaptarse a las habilidades naturales de los estudiantes, según se desarrolló en la conversación. La entrevista íntegra con Morales se desglosa a continuación.

-¿Cómo se aplican las neurociencias al liderazgo?

-Qué gran tema. Creo que hoy en día una palabrita muy presente en temas de liderazgos el engagement, que tiene que ver con la conexión vital de una persona con la tarea el compromiso. Y creo que todas las compañías están intentando mejorar un número que viene históricamente en los últimos años cayendo drásticamente, estamos en niveles muy bajos de engagement, prácticamente solo una de cada cuatro personas a nivel mundial está realmente conectada con el trabajo y con la tarea que desempeña en el día a día. Las neurociencias tienen una pequeña ventaja que estudiando las bases del comportamiento humano, o sea lo que sabemos que casi todas las personas estámos buscando más o menos lo mismo que es salir corriendo de la zona de la amenaza y el dolor y entrar con la mayor velocidad posible a esa zona de recompensa y de placer. Hay ciertas prácticas que están identificadas en el liderazgo que maximizan esta sensación de recompensa, y también algunas prácticas que maximizan la sensación de amenaza; acá la clave es hacer un recorrido en cuáles prácticas activan las primeras para poder incorporarlas como parte de tu estilo de liderazgo en el día a día y tratar de minimizar,el mejor de los casos eliminar, las segundas para lograr un compromiso más alto en los equipos. De hecho esto impactan las variables duras del negocio que todo el mundo conoce que son rentabilidad, métricas asociadas a experiencia, cliente, etcétera.

-Se hablaba mucho sobre la gratificación que te da el trabajo o el estudio, que son dos espacios no tradicionalmente pensados para el ocio, pero ¿cómo el juego entra en ese espacio de la gratificación?

-La escuela francesa de felicidad dice que para vivir, es una hipótesis no una teoría, una vida plenamente feliz tenemos que realizar actividades que nos provoquen por un lado placer y por otro lado sentido de propósito en algo que es relevante. Cuando nosotros trabajamos una tarea en la cual estamos conectados -me estoy refiriendo al “elemento” de Ken Robinson o el “estado de flujo” de Mihaly Csikszentmihalyi- cuando sentimos que el tiempo se detiene, y sentimos que esas tres horas que parecen 10 minutos es una especie de juego. Cuando estamos totalmente involucrados en esa tarea sentimos que muchos de los químicos positivos del organismo, salen a la luz: oxitocina, endorfinas, dopamina. Del otro lado tenemos cortisol y algunos químicos que están más asociados al estrés, a la ansiedad. La clave también es ir tratando de ir tomando pequeñas decisiones de vida y carrera que te permitan maximizar tu desempeño, acá viene la clave, a través del uso proactivo de tu fortalezas naturales. Las neurociencias ya tiene un montón de herramientas para poder identificar zonas de dominancia celebrar natural y a partir de eso intentar, al menos en algunos momentos del día de la semana, tratar de estar involucrada una tarea que demande tu zona de fortalezas y salir un poco de esta lógica de muchos años de trabajar todo el tiempo el desarrollo de habilidades adquiridas que no tienen que ver con tus rasgos innatos.

-¿Con esto quieres decir que se pueden desarrollar habilidades que ya tienes genéticamente?

-Sí. Aunque hay muchas corrientes neurocientíficas, pero donde hay bastante consenso en el mundo de las neurociencias es que somos 50% rasgos genéticos, papá y mamá, y 50% factores epigenéticos -o sea, lo que el entorno hizo con esa naturaleza en cada persona-. Durante mucho tiempo se trató de medir el valor de una persona o el éxito de una persona, en qué tan buena era desarrollando una tarea que no tenía afinidad con sus dominancia cerebral natural. Carl Jung, el gran psiquiatra suizo discípulo de Freud, habló de los rasgos innatos y dijo que cuando nacemos ya venimos con cierta predisposición hacer algunas tareas con más maestría y con más disfrute que otras. La clave, lo más vanguardista estos últimos siete a 10 años es tratar de generar tu identidad profesional y como líder a partir de tu zona de fortalezas naturales. No siguiendo una regla de “los 10 pasos para hacer un líder”. Hay quienes lideran desde su orientación al objetivo y alto nivel de energía, hay quienes lideran a partir de su capacidad interpersonal, hay quienes lideran por su humor, hay quienes lideran por su impecabilidad en estimación de tiempos y recursos, por su deliver y creativo. Hay que encontrar el camino que más te energice, en la ciencia energía es glucosa más oxígeno. Hay ciertas actividades que drenan energía y ciertas actividades para cada uno de nosotros que aumentan exponencialmente esa energía.

-Es decir, ¿ser muy bueno en lo tuyo y no necesariamente ser tan bueno en otras cuestiones?

-Exacto generar la identidad en tu zona de fortalezas y poder desarrollar competencias, pero con efecto de dron. O sea, ir a operar y volver a tu zona para poder energizarte. No comprarte el personaje de estar siendo una persona que nos eres. Como decía Einstein: “todos y todas nacemos genios, pero si vas a medir un pez por su capacidad de subir un árbol, va a terminar sintiéndose un estúpido”. Creo humildemente que mucho la frustración, la ansiedad, el enojo que hay allá afuera es porque tenemos demasiados peces queriendo subir árboles.

-¿Cuál es el impacto de las neurociencias en la forma de alfabetizar e innovar?

-Una de las grandes voces en esta temática innovación era el gran Clayton Christensen, que nos abandonó hace no mucho tiempo atrás, y él dice que incorporando pensamiento creativo en tu rutina diaria puedes incrementar de un 30 a un 50% tu delivery creativo. Asociado a lo que hablamos recién, hay personas que ya nacen con un cierto cableado neural, una concentración de neurotransmisores en ciertas zonas del cerebro, que hace que naturalmente -orgánicamente- sean más creativos que otras personas. Eso no quiere decir que no podamos traer acá a la mesa el concepto de neuroplasticidad que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder modificar sus estructuras neurales a partir de nuevos aprendizajes, y como base del aprendizaje la práctica. Una de las formas más poderosas de aprender es repitiendo una cierta actividad porque estos pensamientos -que son los impulsos eléctricos que viajan por estas neuronas que son estas autopistas- se ensanchan o se refuerzan con la experiencia. La neurociencia tiene mucha información también para llevar a personas que se autodefinen como poco creativas o como poco innovadoras.

Gastón Morales aconsejó leer libros que no sean de la temática habitual que alguien lee para así despertar la creatividad. (Agustín Brashich/Ticmas)

-¿Cuál es la diferencia entre el creativo y el innovador?

-Vamos a definir innovación. Son tres pasos: primer paso, generar nuevas ideas entre paréntesis ponemos creatividad, por eso se dice que la creatividad de la madre de la innovación, el segundo paso de la innovación es seleccionar las ideas buenas y el tercer paso que te convierten innovador es aplicar alguna de esas ideas del punto 2 a un producto a un servicio a una experiencia a un modelo de negocio a la vida misma.

-Si pudieras darnos dos o tres consejos para empezar a ser creativo o innovador

-Está buenísima la pregunta primero empezar a pasar más tiempo con personas que no comparten tu punto de vista. Al punto de vista del otro. Por ejemplo, si eres una persona muy metida en el mundo de los negocios empiezas a hablar con personas que están en el mundo del arte, si están muy metido en el arte habla con personas que están en el deporte. También tratar de mantener muchas experiencias que tengan presente la diversidad cognitiva, quiere decir que no sean conversaciones donde si bien son cómodas sentimos que uno es el eco del otro de la otra, eso no. También involucrar técnicas creativas en tu rutina diaria. Te voy a dar un ejemplo que hay muchas técnicas creativas, por ejemplo la capacidad de poder tomar dos elementos que aparentemente no tienen relación y fusionarlos generando un tercer elemento y déjame aportarte una más que este espacio tiene todo que ver: traten de llevarse un libro de esas temáticas que habitualmente no lees. Regálale un libro a tu cerebro que lo bombardee con estímulos que habitualmente no tiene. Lee cosas que no leíste nunca, probar cosas que no probaste, nunca escucha cosas que no escuchaste nunca, eso va a ser muy bueno para regar un montón de redes neuronales que quizás están esperando a que se activen.