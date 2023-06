“¿La plata que gasta Aerolíneas no arreglaría el problema de educación?”: el planteo del padre de Bahía Blanca que cargó contra los paros docentes

Guillermo Sierra, el padre de Bahía Blanca cuyo reclamo contra los paros docentes se viralizó en redes

Pasan las horas y Guillermo Sierra, el ciudadano de Bahía Blanca que el último miércoles expresó toda su indignación ante el Consejo Escolar de su ciudad -por los reiterados paros docentes que interrumpen la educación de sus hijos-, aún no sale de su enojo.

“El hartazgo es general”, aseguró hoy en declaraciones radiales. Y en provecho de la gran repercusión que tuvo su enfático reclamo, durante el cual destacó que “Igualdad no es hablar con la X, igualdad es tener clases todo el año”, hoy el hombre propuso que el dinero que el Gobierno nacional destina a Aerolíneas Argentinas sea invertido en más y mejor educación para todos los chicos del país.

“¿La plata que gasta Aerolíneas no arreglaría el problema de educación?”, se preguntó. Y respondió: “Ellos hablan de igualdad… yo no viajo en avión ni conozco uno, para qué quiero una aerolínea que me lleva un montón de guita y tengo la educación devastada”, planteó este viernes durante una entrevista para Radio Mitre.

Tan conmovedora fue la queja de Guillermo que, incluso, llegó a ojos y oídos de funcionarios nacionales. Uno de ellos fue Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria que ayer, al ser consultado por el reclamo del bahiense durante su presencia en el programa Verdad Consecuencia (TN), aseguró que “Argentina tiene un sistema de educación que funciona”.

Pero hoy Sierra, notablemente indignado por los dichos del compañero de fórmula de Sergio Massa, dicrepó con la apreciación del ex jefe de Gabinete. “Me parece que está confundido porque no existe nada gratis, yo pago impuestos para que haya educación gratuita”, subrayó.

“Este tipo salió a decir que yo no tengo que hacer nada ahí y lamento informarle que, muy que me pese, voy a estar en donde tenga que estar”. Y agregó que su posición ya no será “de vocero porque me estresa”. “A mis hijos les hace mal y mi hijo más chico se largó a llorar porque me vio en un video a los gritos”. Y completó: “Yo no quiero eso para mis hijos, pero sí voy a acompañar a los padres”, remarcó Guillermo en otro tramo de la entrevista.

Guillermo cargó contra los reiterados paros docentes que interrumpen el ciclo escolar de sus hijos.

De cara a las elecciones PASO de agosto, Guillermo expresó su tristeza porque aún no sabe a quién votará, pero sí confirmó que ejercerá su derecho de emitir sufragio. “Yo no creo en los políticos, pero creo en la política aunque en agosto no sé a quién votar: tengo una tristeza profunda pero tengo que ir a votar”, sintetizó. Y subrayó que para que la política en el futuro sea mejor, se “necesita tener educación porque de los chicos de hoy van a salir los dirigentes de mañana”.

Nacido en Bahía Blanca y fletero de profesión, Guillermo sólo alcanzó a terminar séptimo grado de la escuela primaria. Justamente eso es lo que no quiere para sus dos hijos, de 9 y 13 años. Busca que sus chicos tengan una educación completa y que “elijan la carrera que quieran y la puedan hacer”, pero producto de los reiterados paros docentes ya tomó cartas en el asunto y decidió cambiar a su hijo menor a una escuela privada donde, desde su ingreso, “no tuvo un sólo día de paro”.

Por eso mismo hoy optó por citar el caso emblemático de César Milstein, el químico argentino nacido en suelo bahiense que en 1984 ganó el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. “Eduquemos a la gente para que por lo menos salgan mejor formados, para que tengamos mejores dirigentes y mejores médicos ya que soy de la tierra de César Milstein”, enunció. Y preguntó: “¿Va a salir otro César Milstein de Bahía Blanca con este tipo de educación? ¿Va a salir otro César Milstein de escuelas que están devastadas?“.

Ante estas inquietudes sostuvo que acompaña los reclamos. “Cómo no voy a acompañar a un docente pidiendo mejoras edilicias o una mejora de sueldo si estamos todos cagados de hambre”, enfatizó.

No obstante, aclaró: “Pero lo que no voy a acompañar a un docente es en un paro pura y exclusivamente político”. Y agregó: “Yo soy apolítico y mi política es que mis hijos tengan un futuro mejor”.

Bahía Blanca: reclamo de padres al Consejo Escolar por los constantes paros de ATE

Hasta el pasado martes 27 y durante todo el mes de junio, los chicos que asisten a escuelas públicas en Bahía Blanca fueron víctimas de la combinación de paros impulsados por Suteba y ATE, y sólo tuvieron 10 días de clases.

Ante ese complejo escenario, Guillermo instó a los dirigentes gremiales a que adopten medidas de fuerza “más creativas”. Y en esa línea, aseguró: “El pueblo los va a acompañar para que puedan hacer sus reclamos, en tanto y en cuanto no tengan baterías políticas y garanticen la continuidad pedagógica de los chicos”.

Bajo la consigna Por la educación de los chicos, este sábado, desde las 11 de la mañana, Guillermo y otros padres bahienses se congregarán en la Plaza Rivadavia y cantarán el Himno Nacional. “Convocamos a que lo hagan todos los padres del país, porque todos tenemos el mismo problema”, pidió.

