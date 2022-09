Los alumnos del Mariano Acosta levantaron la toma pero continuarán durmiendo en el colegio

Terminó la toma del colegio Mariano Acosta, ubicado en el barrio porteño de Balvanera.

Tras cuatro días de protestas, los alumnos del colegio Mariano Acosta, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, levantaron la toma que habían iniciado el viernes pasado, pero al mismo tiempo definieron que van a seguir durmiendo en el establecimiento. La decisión se conoce luego de que el Gobierno porteño haya denunciado a los padres de los estudiantes que impulsaron la medida de fuerza en el mencionado establecimiento educativo y otras seis escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Educación porteño le confirmaron a Infobae que la toma se levantó pasadas las 7, y los directivos de la institución pudieron ingresar para realizar una inspección ocular y conocer el estado de la escuela. No obstante, otras 12 escuelas continúan tomadas.

Según pudo averiguar este medio, ayer se votó levantar la toma del Acosta para que se reanuden las clases en jardin y primaria, y luego se llevará a cabo una nueva asamblea para determinar los pasos a seguir.

De acuerdo a la resolución de las autoridades porteñas, los padres de todos los alumnos que participan de las tomas serán demandados por consentir que sus hijos, menores de edad, ocupen un edificio público. Además, según informaron, deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares y en estas horas preparan una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

En el caso del Mariano Acosta, que fue el primer colegio en definir la medida, ya fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma. El centro de estudiantes de la escuela comenzó la toma del colegio el viernes por la tarde y denunció que en el transcurso del fin de semana le cortaron la luz. Hoy resolvieron que levantarán la ocupación mañana martes por la mañana, pero dormirán en el establecimiento para cerrar la protesta con un abrazo simbólico a la escuela.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ratificó que “no se puede negociar con una medida de fuerza que no busca dialogo” y no tuvo instancias “previas”. “Es un edificio que no está preparado para hacer campamento, son los padres que tienen que hacerse cargo”, dijo acerca de las tomas, en diálogo con Canal 13.

Acerca de causas que llevaron a los estudiantes a tomar la escuela Mariano Acosta, Acuña lo adjudicó a una motivación política y vínculos con “legisladores” del Frente de Todos y de los “sindicatos kirchneristas”. “Están en contra de las capacitaciones docentes de los sábados”, dijo. Además, cuestionó el reclamo por las viandas que llevan adelante los estudiantes, al afirmar que “las situaciones de pobreza se trabajan estructuralmente y “no con un plato de comida en la escuela”.

Al ser consultada por la demanda del Gobierno porteño a los padres de los alumnos que encabezan las protestas, la ministra Acuña aclaró: “Es un proceso que está iniciado y lo tiene que evaluar la Justicia”.

Luego, en diálogo con radio Mitre, la funcionaria criticó la decisión de los estudiantes de continuar durmiendo en la institución porque entiende que, de esa manera, el colegio continuaría tomado. “Nosotros consideramos que un pernocte es lo mismo que una toma, no hay cuidado ni resguardo de los adultos. Además, hay que ver si el edificio está en condiciones para que entren los chicos de nivel inicial y primario”, sostuvo.

Para la ministra Acuña no hay dudas sobre una instigación política de las tomas de los colegios que comenzaron la semana pasada. “Lo vimos la semana pasada con el instructivo para las tomas, lo vemos con las fotos que están circulando de los chicos del Centro de Estudiantes con la Vicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo vimos con legisladores del Frente de Todos que están recorriendo las escuelas para alimentar las tomas, lo vimos con el sindicato kirchnerista fogoneando con esos instructivos; es la política residual de un modelo que se está terminando”, aseguró.

Y por último, comparó: “Es un modelo que toma escuelas, que corta las calles, que hace piquetes y campamentos en la 9 de Julio, que avala que en el sur los mapuches puedan incendiar puestos de seguridad; es el modelo de un kirchnerismo agotado que no tiene otras herramientas más que las medidas de fuerza”.

Distinta es la situación en la Escuela Superior de Educación Artística N°1 de Almagro, donde el estudiantado sigue adelante con la toma. “Nuestra toma es por tiempo indefinido. En estos días vamos a estar definiendo qué vamos a hacer realmente con la fecha de la finalización”, declaró Rocío, alumna del último año del nivel secundario, en diálogo con Crónica.

Hasta el momento, las otras instituciones tomadas son el Lengüitas, el Mariano Moreno, la Federico García Lorca, la Ernesto Padilla y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. Además, otras seis escuelas en las que los chicos pernoctan: el colegio Luis Pasteur, el Julio Cortázar, Lenguas Vivas, Escuela Claudia María Falcone, el Normal 8 Presidente Roca y la Juan Ramón Fernández.

