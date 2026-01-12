El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Buenos Aires presentado por Coca Cola

La Copa del Mundo

La llegada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca Cola, promete transformar a la Ciudad de Buenos Aires durante el 19 y 20 de febrero, cuando los aficionados podrán admirar de cerca el símbolo máximo del fútbol global, unos meses que el país defienda su título en la edición más grande de la historia del certamen, en Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

En palabras de Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA, esta edición implica un doble hito: “No solo celebramos el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos”. Gai destacó que, a lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de las 211 asociaciones que integran la FIFA.

Antes de recalar en Argentina, el Tour pasará por Ciudad de Guatemala (13 de febrero), San Pedro Sula en Honduras (14 de febrero), Bogotá en Colombia (15 y 16 de febrero) y Quito en Ecuador (17 de febrero). Tras su paso por Buenos Aires, el trofeo viajará a Montevideo, Uruguay (22 de febrero) y, entre el 23 y el 25 de febrero, recorrerá tres ciudades en Brasil: San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia. Luego, la gira continuará en el país anfitrión desde el 26 de febrero hasta el 22 de marzo, y se reactivará del 5 al 8 de junio con escalas en diez ciudades mexicanas, hasta el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26.

“Este Tour del Trofeo trasciende un evento; es la celebración de un sueño compartido” (García)

El epicentro del evento para los fanáticos argentinos será el predio de La Rural, donde el 20 de febrero se dispondrán experiencias inmersivas y exclusivas pensadas para renovar el orgullo nacional.

Leonardo García, Gerente General de Coca Cola Argentina, expresó ante la prensa: “Para Coca Cola Argentina, es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de vuelta al país, hoy más que nunca, orgullosamente Campeón del Mundo. Este Tour del Trofeo trasciende un evento; es la celebración de un sueño compartido, nuestra manera de honrar a cada argentino, verdadero protagonista y custodio de esta gloria histórica”.

García subrayó la dimensión colectiva de la cita: “Nos enorgullece ser el puente que acerca la magia del fútbol, permitiendo que los fanáticos se reencuentren con este preciado símbolo de triunfo, unión y pasión. Confiamos en que esta experiencia renueve la profunda alegría que llevó a la cima a Argentina e impulse, con esa misma pasión, a la Selección Argentina hacia la Copa Mundial de la FIFA 26”.

La edición actual del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, que llevará el trofeo original a 30 asociaciones de la FIFA, contempla 75 paradas y más de 150 días de gira.

La FIFA subrayó que el Tour y el propio certamen son los únicos momentos en que el trofeo original sale del Museo de la FIFA en Suiza, lo que aumenta el atractivo para los ciudadanos que podrán contemplarlo en persona. Para Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships de The Coca-Cola Company, la iniciativa tiene como objetivo central acercar a los hinchas “al corazón de la acción”, permitiéndoles “experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”. Vinet invitó a los aficionados a “celebrar con todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA a Argentina”.