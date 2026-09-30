La Argentina logró un récord en exportación de servicios, pero todavía compra más de lo que vende al exterior

Algunos rubros dejaron saldo a favor y otros en contra, pero en líneas generales la cuenta de servicios fue negativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones argentinas de servicios alcanzaron los USD 4.942 millones en el segundo trimestre de 2026, una cifra que el ministro de Economía, Luis Caputo, ubicó como récord histórico para ese período. Las importaciones del rubro, sin embargo, llegaron a USD 7.045 millones, por lo que la cuenta cerró con un saldo negativo de USD 2.102 millones, según el informe de Balanza de Pagos que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En su cuenta de X, Caputo señaló que “se destacó el dinamismo en las exportaciones de Servicios Empresariales, de Telecomunicaciones, Informática e Información, que crecieron 15,3% interanual y representaron el 56% de las ventas externas de servicios”.

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Los datos del Indec respaldan esa lectura. Los servicios empresariales exportaron USD 1.965 millones, frente a los USD 1.671 millones del segundo trimestre de 2025, y los de telecomunicaciones, informática e información sumaron USD 809 millones, contra USD 734 millones un año antes. Juntos pasaron de USD 2.405 millones a USD 2.774 millones, lo que equivale al aumento de 15,3% y a algo más de la mitad del total exportado.

El saldo negativo, en tanto, fue menor al de un año atrás. El déficit de servicios había sido de USD 2.433 millones en el segundo trimestre de 2025, de modo que se redujo en USD 330 millones. Los ingresos por exportaciones crecieron USD 651 millones en la comparación interanual, mientras que los pagos al exterior aumentaron USD 321 millones. Es decir, las ventas subieron a un ritmo mayor que las compras, aunque las importaciones siguieron superando ampliamente a las exportaciones.

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El turismo, detrás de la mejora

Según el organismo, la reducción del déficit se explicó principalmente por el rubro viajes. Su saldo fue negativo en USD 1.229 millones, USD 225 millones menos que en el mismo trimestre de 2025. El cambio vino por el lado de los ingresos: lo que dejaron los visitantes no residentes en el país subió de USD 897 millones a USD 1.123 millones, mientras que los gastos de los residentes argentinos en el exterior prácticamente no se movieron, con USD 2.353 millones contra USD 2.352 millones.

El turismo internacional dejó un saldo negativo de USD 1.229 millones entre abril y junio. (Reuters)

El Indec atribuyó el resultado al “aumento del gasto de los viajeros no residentes que visitaron el país, así como por la disminución de la cantidad de viajeros residentes que realizaron viajes al exterior”. Dentro de los egresos, los viajes personales concentraron USD 2.084 millones y los de negocios, USD 268 millones. En los ingresos, los viajes personales aportaron USD 977 millones y los de negocios, USD 147 millones.

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Por países, Brasil fue el principal destino de los gastos de los argentinos, con USD 453 millones, frente a los USD 226 millones que gastaron los brasileños en la Argentina. Le siguieron Estados Unidos, con USD 281 millones; Chile, con USD 219 millones, y España, con USD 189 millones. La República Dominicana registró egresos por USD 240 millones y apenas USD 3 millones de ingresos, con lo que quedó entre los países con mayor saldo negativo del rubro.

Los rubros que empujan

Los servicios empresariales fueron el mayor generador de divisas dentro del comercio de servicios. Dejaron un superávit de USD 846 millones, USD 151 millones más que un año antes. El Indec explicó que ese incremento respondió a la suba en los créditos de servicios técnicos y otros servicios empresariales. Dentro de la categoría, los servicios profesionales exportaron USD 865 millones, los técnicos y otros, USD 825 millones, y los de investigación y desarrollo, USD 275 millones, con importaciones casi nulas en este último caso.

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En telecomunicaciones, informática e información el superávit fue de USD 70 millones, USD 34 millones menos que en 2025. El organismo indicó que la baja se explicó principalmente por el aumento de los débitos en servicios de informática. La informática es, además, el componente central del rubro: exportó USD 769 millones e importó USD 682 millones.

Transporte y propiedad intelectual siguen en rojo

El transporte tuvo un déficit de USD 883 millones, apenas USD 2 millones por encima del de 2025. Detrás de esa estabilidad hay dos movimientos opuestos: según el Indec, hubo una disminución del déficit del transporte marítimo, que fue compensada por un aumento en el déficit del aéreo. El transporte aéreo registró pagos por USD 772 millones e ingresos por USD 219 millones, mientras que el marítimo mostró egresos por USD 544 millones e ingresos por USD 298 millones.

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El transporte marítimo dejó un saldo negativo de USD 246 millones en el segundo trimestre de este año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos por el uso de la propiedad intelectual cerraron con un déficit de USD 457 millones, USD 21 millones más que un año antes. Casi la mitad de los pagos tuvo como destino Estados Unidos. La categoría “otros”, que incluye seguros, servicios financieros y construcción, tuvo un saldo negativo de USD 449 millones, contra USD 460 millones en 2025.

Estados Unidos, el principal socio

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de servicios, con USD 1.510 millones y una participación de 30,6%. Lo siguieron Brasil, con USD 484 millones; Chile, con USD 294 millones; Uruguay, con USD 229 millones, y el Reino Unido, con USD 219 millones. Entre los cinco concentraron el 55,4% de las ventas. Del monto enviado a Estados Unidos, USD 805 millones correspondieron a servicios empresariales y USD 322 millones a telecomunicaciones e informática.

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Estados Unidos también encabezó las importaciones, con USD 1.910 millones y una participación de 27,1%. Después aparecieron Brasil, España, Chile y Paraguay, y los cinco países reunieron el 53,2% de las compras de servicios de la Argentina. El intercambio total, que suma exportaciones e importaciones, fue de USD 11.987 millones, un aumento de 8,8% frente al segundo trimestre de 2025.