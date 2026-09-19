Curiosidades de un mercado cada vez más cambiante: estas son las versiones más elegidas por quienes compran autos 0 Km

El análisis de los diez autos más vendidos de autos 0 km en Argentina cambia sustancialmente al analizar qué versiones son las preferidas de los compradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado automotor argentino no tiene la lógica del brasileño, donde la mayoría de los autos más vendidos son los más accesibles, ni la de un mercado de un país desarrollado como pueden ser EEUU o Alemania, donde calidad, tecnología y seguridad son mandatos de los usuarios.

En Argentina, si se toman solo los diez modelos más vendidos del mercado, que representan nada menos que el 35% del total de patentamientos, hay cuatro autos de pasajeros de segmento compacto, tres SUV y tres pickups medianas.

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La muestra ofrece una heterogeneidad absoluta y casi proporcional en franjas de precios, ya que los autos cuestan menos de $40 millones, los SUV tienen un techo en los $55 millones y las camionetas llegan a costar hasta $90 millones en sus versiones más equipadas.

Sin embargo, un reciente documento publicado por el economista Lucas Abriatta en X, permitió conocer un detalle más preciso de las preferencias del comprador de autos argentinos 0 km, al menos en el mes de agosto, último mes completo de registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara): las versiones más vendidas de cada modelo.

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Lo curioso de este documento, que muestra las 50 configuraciones de modelos con mayor cantidad de patentamientos, mezcla otra vez segmentos, pero cambia sustancialmente la valoración de algunos de ellos y hace a muy evidente que una de las fortalezas de algunos de los modelos más vendidos, está en la cantidad de versiones distintas que pueden ofrecer.

Gracias al detalle desagregado que ofrece el documento, se puede comprobar que el auto más vendido en agosto en Argentina no fue ninguno de los diez modelos que lideran las ventas, sino uno que en la lista está en la decimocuarta posición.

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El Volkswagen Polo Track fue el modelo con mayores patentamientos por versión en agosto

Las 10 versiones más vendidas

Se trata del Volkswagen Polo Track MSI, del que se vendieron 834 automóviles, a pesar de no ser la versión más accesible de la gama, como sucedió hasta junio pasado. Este auto tiene un precio de $39.282.600, pero es considerablemente más caro que el Robust, el nuevo modelo de acceso del Polo, que está posicionado en la lista oficial de Volkswagen con un precio muy inferior de $30,2 millones.

El segundo vehículo más vendido de agosto sube dos escalones de un solo paso. Se trata de un SUV del segmento C, y es nada menos que la Ford Territory Híbrida. Se vendieron 820 autos con un precio de $52,2 millones, del mismo modo que ocurrió con el auto compacto de Volkswagen, la Territory Híbrida no es la versión más accesible, sino la segunda de la lista, ya que la SEL naftera cuesta $48,86 millones.

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Aquí llega el primer dato curioso del ranking de versiones, porque el tercer modelo es otra versión de Territory, la Titanuim 1.8 naftera, que era la más cara y equipada del modelo hasta el mes pasado, cuando llegó la Platinum para suplantarla y desplazarla a un segundo lugar en ese item. A pesar de eso, las ventas de Titanium siguen siendo sólidas con 679 unidades y un precio de lista de $56,9 millones.

La Ford Territory Híbrida es el segundo modelo más vendido por versiones, incluso a pesar de tener un precio de más de $50.000.000.

El cuarto puesto es para otro vehículo del segmento B, el Fiat Cronos, y nuevamente no es su versión más barata la que lidera la predilección de los clientes, sino la segunda en la línea, la Drive Plus, que tiene caja manual pero es 5 millones de pesos más barata que la automática. El modelo cuesta $37,55 millones, mientras el más barato tiene un precio de $35,1 millones.

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El quinto vehículo con mayor demanda del mes fue otro vehículo que se posiciona en la franja baja de precios incluso a pesar de ser un SUV del segmento B. Se trata del Volkswagen Tera Trend, el más barato de la gama, que tiene un precio de $38,4 millones, del cual se vendieron 544 automóviles.

Sexto en la lista está uno de los modelos más baratos del mercado, pero que no es un auto de pasajeros ni un SUV, sino un utilitario chico. Es el furgón Fiat Fiorino, que se comercializa en Argentina en una sola versión con motor 1.3 litros aspirado y caja manual, y que tiene un precio de $33,18 millones. Este modelo es el segundo Fiat más barato del mercado detrás del Mobi, que no está entre los 50 modelos de mayor demanda.

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El Fiat Fiorino aprovecha su precio y versatilidad y se posiciona como uno de los 10 autos con mayores ventas. Tiene una sola versión, lo que mejora aún más su posicionamiento.

En la séptima posición quedó en agosto el Renault Kwid Bitono, el vehículo naftero más barato del mercado automotor argentino, que además había sido el auto de menor precio desde diciembre de 2024, cuando regresó a las concesionarias luego de dos años ausente. Del Kwid se vendieron 509 autos con un precio de lista de $28,3 millones. Si bien este modelo tiene dos versiones en el mercado, ambas tienen el mismo precio de venta al público.

El octavo auto más vendido fue el Chevrolet Tracker en su versión 1.2 LT Automática, la más accesible de todas configuraciones del B-SUV que se fabrica en la planta santafesina de Alvear. Se vendieron 483 automóviles con un precio de lista de $40,95 millones.

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El noveno modelo y versión de mayor volumen de patentamientos fue el Toyota Yaris XS 1.5 CVT, la versión más económica del hatchback B que se fabrica en Brasil, y que llega a Argentina con un precio de $35,7 millones, cuatro millones de pesos más barato que la versión siguiente denominada XLS+. En agosto se vendieron 482 unidades.

Finalmente, entre las sorpresas se puede remarcar que en el cierre del Top 10 está recién la mejor pickup mediana, que es la Volkswagen Amarok Trendline 4x2 manual, la más barata de la gama, de la que se vendieron 462 unidades con un precio de $52,45 millones.

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Las sorpresas

La pickup Toyota Hilux es el vehículo más vendido de Argentina gracias a sus 15 versiones. Sin embargo, la mejor está en el puesto 22 cuando se analiza cada configuración de modelo.

En cambio, no fue tan bueno el desempeño de las dos pickups que lideran las ventas en Argentina. La Toyota Hilux quedó en el puesto 22 con 353 unidades de la versión DX 4x4 manual, la más accesible de los que tienen tracción integral y doble cabina, y que tiene un precio de $57,77 millones.

Y el otro modelo de camioneta que no aparece entre los primeros 20 es la pickup Ford Ranger, el tercer auto más vendido de Argentina, que tiene su versión de mejor desempeño de ventas en el puesto 34 con 278 unidades de la configuración XLS doble cabina 4x4, motor V6 y caja automática, que se vende en $64,14 millones.

Así, sumando el precio de lista de cada modelo y versión del Top 10 en agosto, el promedio de precio de los diez autos más vendidos de Argentina es de unos $41,5 millones, aunque esta muestra es de casi 6.000 vehículos, que equivalen a tan solo un 14% del total de los patentamientos del mes.