Economía

Semana financiera: el riesgo país volvió a máximos de un mes y cayeron las acciones tras una decisión crucial de la Reserva Federal

Wall Street negoció volátil luego de la esperada decisión de política monetaria en EE.UU. Los bonos perdieron más de 1% y el S&P Merval descontó 2,4% en el balance semanal. El BCRA compró solo USD 80 millones y las reservas cayeron debajo de USD 50.000 millones

La suba de tasas de la Fed fue el dato clave de la semana.
La suba de tasas de la Fed fue el dato clave de la semana.
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En la última semana se produjo una fuerte volatilidad en los bonos soberanos y también bajas para las acciones, debido al impacto sobre las valuaciones en los mercados por la decisión de tasa de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que subió un cuarto de punto, al rango de 3,75%-4%, el primer incremento en tres años.

Los títulos Bonares y Globales -hard dollar- perdieron más de 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, el riesgo país de JP Morgan trepó 37 unidades para la Argentina, en los 524 puntos básicos, su máximo en el último mes -desde el 20 de agosto-, tras cinco subas consecutivas.

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“Los pagos de deuda 2027 no tienen riesgo (USD 21.400 millones si sumamos Globales y Bonares con privados , todo lo que resta de Bopreal y lo neto con FMI), porque incluso siendo pesimistas con los títulos, el Ministerio de Economía ya demostró que puede conseguir algo de recursos con financiamiento alternativo y/o privatizaciones, y en última instancia la deuda se pagará con reservas”, indicó la consultora 1816. En este aspecto, estimó que las reservas “netas son USD 11.300 millones y las reservas ‘usables’, que serían todas las brutas menos el tramo no activado del swap chino, son USD 36.000 millones”.

“La novedad política de la semana fue la presentación del Presupuesto 2027 al Congreso, que tiene de eje el equilibrio fiscal como regla inalterable. En este marco, el Gobierno proyecta para el Sector Público Nacional (SPN) un resultado primario de 1,3% del PIB y un resultado financiero de 0,2% en 2027”, señaló uniforme de IEB.

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En Wall Street el promedio S&P 500 finalizó con ganancia semanal de 0,5%, el panel tecnológico Nasdaq ganó 1,9% y el Dow Jones de Industriales recortó un 2 por ciento.

Las acciones energéticas de Argentina estuvieron negociadas con el condicionamiento del precio del petróleo. YPF cedió un 2,1% semanal, con el ADR en los USD 54,90, y Vista Energy cayó 6,1 por ciento. Grupo Galicia, en USD 41,76, restó 3%, y Mercado Libre se hundió 5,9%, igual que Pampa Energía. Bioceres se desplomó un 17,8 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 3.021.926 puntos, perdió un 2,5% en pesos en el balance de cinco ruedas, y un 3,4% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”.

“El Gobierno presentó el Presupuesto 2027, con supuestos de crecimiento e inflación algo exigentes y una meta de superávit primario de 1,3% del PIB. En el frente externo, la Reserva Federal proyectó una trayectoria de tasas más elevada, presionando a los rendimientos de los Treasuries y a los activos argentinos”, explicó el equipo de Research de Puente.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos mostraron un comportamiento de corrección, desacoplándose parcialmente del optimismo externo. Los bonos soberanos en dólares operaron con sesgo vendedor, empujando al indicador de riesgo país”, resumió Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, advirtió que “los datos macroeconómicos presentados por el INDEC ofrecen un panorama de claroscuros en el frente interno. Por un lado, la economía argentina creció un 2,0% interanual en el segundo trimestre de 2026; aunque desaceleró respecto al 2,3% del trimestre previo (y cayó un -0,6% en términos desestacionalizados trimestrales), la cifra superó las previsiones del mercado que anticipaban un 1,6%, impulsada por el dinamismo de las exportaciones (+13,7%), la pesca (+44,7%), la minería (+16,4%) y el sector agropecuario (+6,9%), contrapesados por caídas en la industria manufacturera (-2,1%) y la inversión (-11,1%). Paralelamente, la tasa de desempleo mostró un ligero incremento al situarse en el 7,9% en el segundo trimestre (frente al 7,8% previo)”.

“Dado que la probabilidad de un nuevo ajuste monetario por parte de la Fed en octubre continúa ganando tracción y las tensiones de suministro en la cuenca del Golfo Pérsico siguen latentes, es previsible mantener un escenario de volatilidad y consolidación en los índices accionarios, donde la sostenibilidad de las altas valoraciones tecnológicas será puesta a prueba por tasas de descuento persistentemente elevadas”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

El dólar terminó la semana con una ganancia moderada y en sus precios máximos nominales, dentro de la sintonía dispuesta por la estrategia oficial, que regula las compras en el mercado -para evitar una presión extra sobre el tipo de cambio-, y dosifica las intervenciones en el mercado secundario -con ventas de títulos dollar linked- y ventas de contratos en el segmento de futuros.

Este viernes el dólar mayorista cerró a $1.514,50, un máximo histórico por encima de los $1.514 del 26 de agosto.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió seis pesos (+0,4%), lejos de la suba de 50 centavos registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. En lo que va del mes la divisa también asciende seis pesos o 0,4%, una mínima ganancia por debajo de la inflación esperada.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.903,51 pesos. El dólar mayorista quedó negociado a 389,01 pesos o 25,7% de ese límite de flotación.

Un reporte de GMA Capital hizo foco en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, cuando “el desafío estará también en el financiamiento: el proyecto contempla cerca de USD 11.000 millones de colocaciones de deuda y USD 2.400 millones de créditos multilaterales”.

El dólar al público terminó a $1.535 para la venta en el Banco Nación. En la semana sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra. El dólar blue, a $1.550, avanzó cinco pesos desde los $1.545 del viernes anterior.

El Banco Central efectuó compras en el mercado por un total de USD 80 millones y las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 671 millones, a USD 49.798 millones, debido a la variación de cotizaciones y el pago de vencimientos con organismos multilaterales.

Desde Puente añadieron que la semana “estuvo marcada por una fuerte desaceleración en las compras de divisas del BCRA, que promediaron apenas USD 11 millones diarios, aunque el viernes logró comprar USD 36 millones. Aun así, el peso se mantuvo firme frente a un dólar global más fuerte”.

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