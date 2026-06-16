Semáforo de las economías regionales: sobre 19 actividades, sólo 4 tienen “luz verde”

La ganadería bovina fue una de las cuatro actividades que el semáforo de Coninagro ubicó en verde en abril de 2026, con precios al productor que crecieron por encima de la inflación. (Inta)

El campo argentino atraviesa un escenario desigual. Mientras algunas cadenas agropecuarias lograron recomponer precios y mejorar márgenes, la mayoría de las economías regionales sigue sin encontrar piso. El último Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro, con datos analizados a abril de 2026, mostró que ocho actividades permanecen en rojo, siete en amarillo y sólo cuatro ostentan la luz verde: bovinos, ovinos, granos y miel.

El relevamiento mensual analiza 19 cadenas productivas a partir de tres componentes. El primero, llamado “negocio”, evalúa la evolución del precio y el costo del productor, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área sembrada o el stock, según corresponda, y los niveles de producción. El tercero pondera la dinámica del comercio exterior —exportaciones e importaciones— y el consumo interno.

PUBLICIDAD

En abril, la única novedad fue el pasaje de la papa del rojo al amarillo, lo que redujo en uno el grupo más crítico respecto del mes anterior. Pero el panorama general no cambió de manera significativa: las ocho economías en rojo son yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, maní, leche y mandioca.

Coninagro explicó el problema de fondo que atraviesa a este grupo: “En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades.”

PUBLICIDAD

Las que están en verde: una foto con matices

Las cuatro actividades en verde comparten un punto en común: sus precios al productor crecieron por encima de la inflación. Los bovinos, ovinos, granos y la miel lograron ese resultado y también mostraron un buen desempeño en el componente de mercado y en los indicadores productivos.

Los granos mostraron un buen desempeño en los primeros cinco meses del año. (Revista Chacra)

Sin embargo, Coninagro encendió una señal de alerta particular para el caso de los granos. El sector, que representa el grueso de las exportaciones agropecuarias del país, enfrenta una amenaza sobre sus márgenes: la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y del gasoil, en parte atribuida al conflicto bélico en Medio Oriente. Ese factor podría erosionar la rentabilidad en la próxima campaña gruesa, aun cuando el complejo granario cerró el primer cuatrimestre del año como el principal motor exportador, con USD 15.573 millones —el 78% del total de las 19 economías relevadas.

PUBLICIDAD

La franja amarilla: señales mixtas

En el medio del semáforo se ubican siete actividades: sector forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y —a partir de este mes— la papa. Coninagro describió la situación que comparten: “Estos sectores presentaron señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación derivó en períodos de recuperación prolongados y en dificultades para consolidar mejoras sostenidas.”

El caso de la papa fue el único movimiento del mes. La mejora se explica fundamentalmente por la recuperación de precios: en abril, el valor al productor se ubicó 65% por encima del registrado un año atrás y mostró una mejora del 10% respecto de marzo. La entidad precisó que “tras una campaña 2024/25 marcada por una fuerte sobreoferta que deprimió los precios de mercado, la campaña actual comenzó con una reducción del 12% en la superficie sembrada, que se ubicó en 33.722 hectáreas”. Esa menor oferta fue el factor que traccionó la recuperación de precios registrada desde comienzos de 2026.

PUBLICIDAD

Las ocho en rojo: un diagnóstico que se repite

Las actividades que permanecen en la zona crítica del semáforo son variadas en su origen geográfico y en sus problemas específicos, pero comparten el mismo denominador: precios que no acompañan los costos. La yerba mate, con fuerte peso en Misiones; el arroz, en el noreste; el algodón, en el Chaco; la mandioca; las hortalizas; el maní y la leche completan junto al vino y mosto un listado que en muchos casos arrastra dificultades estructurales de larga data.

El algodón, por ejemplo, registró en abril un precio al productor de $1.722 por kilogramo, con un incremento interanual del 34%, que apenas superó la inflación del período (32,4%). Pero al mismo tiempo, la superficie sembrada para la campaña 2025/26 cayó un 43%, y la producción proyectada de 795 mil toneladas implica una baja del 28% respecto de la campaña anterior. El arroz, por su parte, recibió $250.000 por tonelada en abril, sin variaciones respecto de marzo y con un incremento interanual de apenas el 9%, muy por debajo de la inflación. Las proyecciones para la campaña 2025/26 estiman una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, un 13% menos que la campaña pasada, con una producción de 1,4 millones de toneladas, también inferior en un 13%.

PUBLICIDAD

La leche y el maní ingresaron al rojo a comienzos de año tras caer desde el amarillo, sumando dos actividades más al grupo crítico. En el caso de la lechería, la producción se mantuvo relativamente estable en 11.302 millones de litros anuales, pero esa estabilidad en los volúmenes no alcanzó para cubrir la pérdida de rentabilidad del sector primario.

El frente exportador: una fortaleza concentrada

En el primer cuatrimestre de 2026, las 19 economías regionales exportaron por USD 19.866 millones, un 36% más que el promedio histórico de la última década para el mismo período —que se ubicó en USD 14.567 millones. Sin embargo, esa cifra refleja ante todo el peso del complejo granario: soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo concentraron USD 15.573 millones, equivalentes al 78% del total. La soja explicó el 45% de ese monto (USD 6.953 millones), seguida por el maíz con el 19% (USD 3.016 millones) y el trigo con USD 2.633 millones. En segundo lugar se ubicó el sector bovino, con exportaciones por USD 1.790 millones. Más atrás aparecieron la lechería con USD 588 millones y el maní con USD 422 millones.

PUBLICIDAD

En el primer cuatrimestre de 2026, las economías regionales exportaron USD 19.866 millones y el complejo granario concentró el 78% de ese total. (Reuters)

En términos de importaciones, el primer cuatrimestre registró compras externas por USD 1.463 millones, lo que arroja una relación de aproximadamente 14 dólares exportados por cada uno importado. El complejo granario lideró también las compras al exterior, con USD 1.205 millones —el 82% del total importado—, seguido por el sector forestal con USD 60 millones y el porcino con USD 57 millones.

La participación del productor en el precio final

El informe incorpora un indicador que permite medir cuánto del precio que paga el consumidor llega efectivamente al productor. El análisis abarca once productos: carnes bovina, porcina, aviar y ovina, trigo —pan—, arroz, yerba mate, vino, papa y hortalizas.

PUBLICIDAD

En abril, la mayoría de las actividades registraron caídas en esa participación respecto a su promedio histórico para el mes, con dos excepciones: las actividades porcina y ovina. La ganadería ovina fue la que mostró la diferencia más marcada: el productor recibió el 27% del precio final, superando en 7 puntos porcentuales el promedio de los últimos cinco años para ese mes.