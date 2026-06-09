Economía

Pulseada en el mercado de neumáticos: tras el cierre de FATE y la crisis de Pirelli, qué marcas eligen hoy los argentinos

Aunque llegaron a la Argentina casi 100 marcas asiáticas, los que más neumáticos importaron entre enero y mayo fueron los fabricantes tradicionales. Cuáles son y cómo compiten por mantener su posición en el mercado

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neumaticos generica
Con más de 3.000.000 de neumáticos ya importados, le mercado cambió con más oferta pero las marcas tradicionales siguen siendo las que lideran la tabla de operaciones (Freepik)

La reciente decisión de Pirelli de reducir la producción local de neumáticos por una menor demanda volvió a poner sobre la mesa de discusión la competitividad de la industria argentina de neumáticos frente a la llegada de productos importados y el impacto real en el mercado.

Las decisiones del Gobierno de eliminar el precio de referencia primero, que le ponía un valor mínimo a cualquier neumático importado, y luego reducir el arancel de importación para estos productos, que pasó del 35% histórico al actual 16% -que rige desde septiembre de 2025-, permitió que los usuarios argentinos tengan una oferta de casi 100 marcas nuevas, que convirtió una situación de sobreprecios y poca disponibilidad que había en 2023 a un mercado casi completamente desregulado.

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La ola de importaciones llegó a su pico máximo en abril, con un total de 841.600 neumáticos, de los cuales casi 700.000 fueron de autos y camionetas y los restantes 140.000 de transporte pesado tipo camión y ómnibus. En mayo, el último mes de registro, la importación bajó un 14% en transporte liviano pero subió un 11% en el rubro de cubiertas para transporte pesado. El total del mes fue un 11% más bajo que en abril, con 743.081 unidades.

Con cinco meses computados, en el año que Fate cerró sus puertas y dejó de producir neumáticos en la Argentina, ya se importaron 3.533.219 cubiertas, de las cuales 2.953.488 son para autos y camionetas y 579.731 son de camiones y buses.

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neumáticos china
Aunque la producción en muchos casos sea en China, las grandes marcas siguen siendo las que más neumáticos importan en 2026

Sin embargo, el cambio del mercado no fue necesariamente favorable para las nuevas marcas, casi todas chinas, que llegaron al país. Los mayores importadores de neumáticos en lo que va del año son los fabricantes globales históricos, que ahora pueden traer más productos y compiten con las nuevas marcas.

Las cifras de mayo

En mayo, el último mes de registro, la marca que lideró las importaciones de neumáticos para autos particulares y vehículos comerciales livianos fue Dunlop con 35.952 unidades, segunda quedó Continental con 34.805, tercera fue Double Coin con 33.282, cuarta Bridgestone con 29.868 y quinta Linglong con 27.798 neumáticos.

Las diez marcas que mayor volumen de neumáticos ingresaron a la Argentina fueron Goodyear (25.653), ZMax (23.551), Yokohama (20.734), Michelín (20.378) y Khumo (20.256). Curiosamente, siete de estas marcas son históricas del mercado y solo tres corresponden a fabricantes chinos que llegaron en los últimos dos años al mercado local.

En los neumáticos para camiones y buses sí se aprecia el cambio del mercado con 4 marcas asiáticas liderando la tabla de importadores. REUTERS/Stringer
En los neumáticos para camiones y buses sí se aprecia el cambio del mercado con 4 marcas asiáticas liderando la tabla de importadores. REUTERS/Stringer

En el rubro de transporte pesado, mayo tuvo en cambio cuatro fabricantes chinos como referencia absoluta. Double Coin importó 20.978 neumáticos, seguido por Corral, Triangle y Onix y recién en quinto puesto quedó Michelín como la mejor marca tradicional del mercado, aunque con apenas 6.043 unidades.

Los números del año

En el total del año, dentro del rubro de neumáticos para autos y pickups, la marca que más neumáticos importó fue Continental con 167.440 unidades, seguida por Goodyear con 149.765 y Dunlop con 144.061. Recién cuarta está Double Coin como la mejor marca china con 136.885, delante de Pirelli, otro productor global occidental, que alcanzó las 122.134 unidades importadas.

Las diez marcas con mayor volumen se completan con Firemax (102.852), Xbri (97.392), Michelín (91.301), Yokohama (89.251) y Khumo (88.049). Nuevamente las mayores importadoras, ahora en la suma de cinco meses de 2026, no son las marcas chinas sino las tradicionales, que suman siete entre las diez de mayor volumen.

En el rubro de transporte pesado, en cambio, sí se nota la penetración de marcas orientales nuevas. En el acumulado del año son cuatro las que lideran la tabla de operaciones con Double Coin arriba de todas con 64.910 unidades, seguida por Aplus con 34.868, Triangle con 30.222, Onyx con 27.898 y Michelín está quinta con 26.222. Entre las diez mayores importadoras, en este caso hay 6 chinas y 4 marcas tradicionales o históricas del mercado de neumáticos.

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