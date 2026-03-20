Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 20 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. Por la mañana del jueves llegó a estar negociado a $1.420, pero no logró sostener la tendencia debido a la estabilización del tipo de cambio mayorista.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,66 para la venta y $1.366,10 para la compra.
La guerra desatada en Irán provocó una gran suba en el precio del petróleo, que está impactando en el valor del combustible en todo el mundo. Pero hubo muchos otros impactos colaterales. La caída de los mercados fue uno de ellos y otro es la debilidad de las monedas de todo el mundo en especial de los países emergentes. Sin embargo, Argentina quedó al margen de ese deterioro.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 52 jornadas seguidas adquiriendo divisas en un contexto de estabilidad en el mercado cambiario. Este jueves, la entidad sumó USD 132 millones, el mayor monto de marzo, y acumula compras por más de USD 3.600 millones de dólares en lo que va del año, pero las reservas internacionales exhibieron su séptima caída consecutiva.
El mercado de cambios doméstico operó este jueves con un importante volumen de USD 590,6 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos respecto del miércoles, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de 2,50 pesos.