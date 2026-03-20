Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 20 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA compró USD 132 millones en el mercado, pero cayeron las reservas

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13:02 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, para reiterar su precio más bajo desde el 25 de febrero. Por la mañana del jueves llegó a estar negociado a $1.420, pero no logró sostener la tendencia debido a la estabilización del tipo de cambio mayorista.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,66 para la venta y $1.366,10 para la compra.

13:02 hsHoy

El peso argentino es una de las pocas monedas emergentes que se apreciaron desde el inicio de la guerra en Irán

La tranquilidad del dólar actúa como ancla contra la inflación y la expectativa oficial es que empiece a bajar en abril. El Central sigue de compras, pero las reservas no suben por la caída del oro

Junto con el peso colombiano,
Junto con el peso colombiano, el peso argentino es la única moneda de países emergentes que se apreció desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guerra desatada en Irán provocó una gran suba en el precio del petróleo, que está impactando en el valor del combustible en todo el mundo. Pero hubo muchos otros impactos colaterales. La caída de los mercados fue uno de ellos y otro es la debilidad de las monedas de todo el mundo en especial de los países emergentes. Sin embargo, Argentina quedó al margen de ese deterioro.

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13:02 hsHoy

El Banco Central compró USD 132 millones, pero las reservas anotaron su séptima caída consecutiva

La autoridad monetaria adquirió más de USD 3.600 millones en el año, pero las tenencias en moneda extranjera perforaron los USD 44.000 millones

El BCRA hilvanó 52 jornadas
El BCRA hilvanó 52 jornadas consecutivas con compras de divisas por más de USD 3.600 millones. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 52 jornadas seguidas adquiriendo divisas en un contexto de estabilidad en el mercado cambiario. Este jueves, la entidad sumó USD 132 millones, el mayor monto de marzo, y acumula compras por más de USD 3.600 millones de dólares en lo que va del año, pero las reservas internacionales exhibieron su séptima caída consecutiva.

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13:02 hsHoy

El dólar se mantuvo estable debajo de $1.400 pese a la extrema volatilidad financiera

La divisa mayorista quedó en $1.394,50 y con fuerte volumen negociado de casi USD 600 millones. La cotización al público cerró a $1.415 en el Banco Nación por cuarta rueda seguida

El dólar en la Argentina
El dólar en la Argentina mantiene una caída nominal de 4,2% en 2026.

El mercado de cambios doméstico operó este jueves con un importante volumen de USD 590,6 millones en el segmento de contado. El dólar mayorista finalizó con un alza marginal de apenas 50 centavos respecto del miércoles, a $1.394,50, para mantener en el recorrido de marzo una baja de 2,50 pesos.

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