Dólar hoy en vivo: a qué precio se operan las principales cotizaciones este lunes 9 de marzo

El viernes, el dólar oficial finalizó a $1.435, el dólar blue a $1.415 y el MEP a $1.434,53. El riesgo país cerró la semana en 572 puntos y subió a 593 en las primeras horas de este lunes. El mercado arranca la jornada atento a la evolución de las cotizaciones y a posibles novedades económicas.
El petróleo abrió en el pre market con un aumento de 17,15% a USD 1087,6 y seguía en alza. Es el valor más alto de los últimos 8 años. Estos precios arrastran la suba de los granos porque el biocombustible será más demandado.
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado de Estados Unidos, superó este domingo los USD 100 el barril, nivel que no alcanzaba desde 2022, debido a la guerra en Medio Oriente.