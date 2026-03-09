Dólar hoy en vivo: a qué precio se operan las principales cotizaciones este lunes 9 de marzo

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) , de referencia en el mercado de Estados Unidos, superó este domingo los USD 100 el barril, nivel que no alcanzaba desde 2022, debido a la guerra en Medio Oriente.

El petróleo abrió en el pre market con un aumento de 17,15% a USD 1087,6 y seguía en alza. Es el valor más alto de los últimos 8 años. Estos precios arrastran la suba de los granos porque el biocombustible será más demandado.

El viernes, el dólar oficial finalizó a $1.435, el dólar blue a $1.415 y el MEP a $1.434,53. El riesgo país cerró la semana en 572 puntos y subió a 593 en las primeras horas de este lunes. El mercado arranca la jornada atento a la evolución de las cotizaciones y a posibles novedades económicas.

Últimas noticias

Europa baja aranceles, pero una nueva regulación podría cerrar un negocio millonario para la Argentina La Comisión Europea incluyó a la soja entre los cultivos de alto riesgo ambiental. Si se aprueba el nuevo reglamento, el biodiésel producido con ese insumo en pocos años dejaría de ingresar al bloque continental

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente El Banco Central uruguayo explicó que el conflicto balanceó el riesgo de que la inflación sea menor al rango de tolerancia, aunque proyecta que estos efectos “no se prolongarían significativamente en el tiempo”

El precio del oro cae en medio de la tensión global por la situación en Medio Oriente La onza baja 1,2% en un contexto de incertidumbre y temores para los mercados globales

Javier Milei: “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan” El Presidente aseguró que el cambio de modelo económico y las reformas que impulsa su gestión obligarán a realizar un cambio de organización productiva que afectará a distintos sectores