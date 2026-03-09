Economía

Dólar hoy en vivo: a qué precio se operan las principales cotizaciones este lunes 9 de marzo

El dólar en Argentina sigue bajo presión en una jornada marcada por la incertidumbre global y la reacción de los mercados locales e internacionales

13:16 hsHoy

Así cerraron las principales cotizaciones el viernes

El viernes, el dólar oficial finalizó a $1.435, el dólar blue a $1.415 y el MEP a $1.434,53. El riesgo país cerró la semana en 572 puntos y subió a 593 en las primeras horas de este lunes. El mercado arranca la jornada atento a la evolución de las cotizaciones y a posibles novedades económicas.

13:14 hsHoy

El petróleo a más de USD 100 agrava el panorama inflacionario de la Argentina

También suben fuerte la soja y el trigo. Hoy puede ser un lunes negro en los mercados mundiales. Las tasas en pesos podrían cambiar su tendencia bajista. El dólar es clave

El petróleo abrió en el pre market con un aumento de 17,15% a USD 1087,6 y seguía en alza. Es el valor más alto de los últimos 8 años. Estos precios arrastran la suba de los granos porque el biocombustible será más demandado.

13:12 hsHoy

Guerra en Medio Oriente: el precio del petróleo ya supera los USD 110 el barril en el mercado de futuros

La continuidad del cierre del Estrecho de Ormuz y la caída en la producción de varios productores importantes del Golfo dieron impulso adicional a las cotizaciones

FOTO DE ARCHIVO: Barriles de petróleo impresos en 3D, un gato de bomba de petróleo y un mapa que muestra el estrecho de Ormuz e Irán aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado de Estados Unidos, superó este domingo los USD 100 el barril, nivel que no alcanzaba desde 2022, debido a la guerra en Medio Oriente.

Europa baja aranceles, pero una nueva regulación podría cerrar un negocio millonario para la Argentina

La Comisión Europea incluyó a la soja entre los cultivos de alto riesgo ambiental. Si se aprueba el nuevo reglamento, el biodiésel producido con ese insumo en pocos años dejaría de ingresar al bloque continental

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

El Banco Central uruguayo explicó que el conflicto balanceó el riesgo de que la inflación sea menor al rango de tolerancia, aunque proyecta que estos efectos “no se prolongarían significativamente en el tiempo”

El precio del oro cae en medio de la tensión global por la situación en Medio Oriente

La onza baja 1,2% en un contexto de incertidumbre y temores para los mercados globales

Javier Milei: “Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan”

El Presidente aseguró que el cambio de modelo económico y las reformas que impulsa su gestión obligarán a realizar un cambio de organización productiva que afectará a distintos sectores

Caputo sale a buscar otros USD 250 millones: cómo impactará la tasa de la primera licitación

Esta semana el equipo económico pondrá otra vez a prueba el BONAR 27. Según los analistas, la tasa de corte de la primera licitación garantizaría que haya demanda en la nueva oferta

