Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 3 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 en el Banco Nación. El blue se sostiene a $1.420. El BCRA compró USD 70 millones

13:15 hs

El dólar, a $1.415 en el Banco Nación

El dólar al público permanece ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber anotado un máximo intradiario de 1.435 pesos el lunes.

13:15 hs

El uso de criptomonedas sigue creciendo: por qué muchos argentinos las utilizan pero no lo saben

Hay cuatro veces más usuarios cripto que en 2021. Se incorporan nuevos usos y herramientas utilizando su soporte tecnológico

Argentina es el país con
Argentina es el país con más usuarios activos de apps de criptomonedas en América Latina

La adopción de las criptomonedas en Argentina es superior a la mayoría de los países de América Latina. Los argentinos lideran la región en términos de usuarios activos mensuales per cápita, totalizando el 12% de su población. Venezuela, el país que lo sigue, no llega al 8%; Brasil no supera el 3 por ciento.

13:15 hs

Compras de dólares: el BCRA suma casi USD 2.800 millones en 2026, pero los pagos de deuda limitan la acumulación

Los compromisos financieros del Tesoro en los primeros dos meses del año acotaron las chances de engrosar las arcas del Banco Central. El cálculo que hacen los analistas privados

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. REUTERS/Matias Baglietto

En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.

13:14 hs

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado

El BCRA compró USD 70 millones en el mercado (19,1% de la oferta), para encadenar 40 ruedas operativas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria.

Las reservas internacionales brutas se incrementaron en USD 957 millones, a USD 46.517 millones, con el regreso a cuentas del Central de depósitos bancarios que, por movimientos técnicos, salen de encajes con el cierre del ejercicio mensual.

13:14 hs

La oferta se impuso y el dólar cerró en baja en la primera rueda de marzo

En el Banco Nación terminó a $1.415, tras haber anotado un máximo en los $1.435 por la mañana. En la plaza mayorista continuó debajo de 1.400 pesos

La plaza cambiaria consiguió escapar
La plaza cambiaria consiguió escapar de la tensión financiera global.

La sesión financiera de este lunes se mostró muy cambiante, con la influencia de los abruptos movimientos en las cotizaciones de los activos en el exterior, pendientes de las novedades respecto del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, para el dólar se volvieron a imponer los fundamentos propios de la plaza local, con una operatoria que se terminó imponiendo con precios a la baja en los distintos segmentos del mercado.

Por la baja en las ventas, las automotrices decidieron no aumentar el precio de los 0 km en marzo

Mientras el Gobierno asegura que las ventas solo cayeron un 5% en febrero, los fabricantes mantienen sus listas de precios sin alteraciones para poder vender más

El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída tras los nuevos ataques en Medio oriente

El precio del barril de petróleo Brent se acerca a los 85 dólares. Las bolsas europeas muestran números en rojo

Cómo va a impactar el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta, según el presidente de YPF

Horacio Marín anticipó qué política seguirá la compañía, en un contexto global marcado por la volatilidad en el valor del petróleo

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

El régimen de Beijing se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó “garantizar un suministro de energía estable y sin problemas”

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados sienten el impacto de los ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que se extendieron a varias naciones árabes y comprometen la provisión de energía por el cierre del estrecho de Ormuz

