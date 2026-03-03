Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 3 de marzo

El dólar al público permanece ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber anotado un máximo intradiario de 1.435 pesos el lunes.
La adopción de las criptomonedas en Argentina es superior a la mayoría de los países de América Latina. Los argentinos lideran la región en términos de usuarios activos mensuales per cápita, totalizando el 12% de su población. Venezuela, el país que lo sigue, no llega al 8%; Brasil no supera el 3 por ciento.
En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.
El BCRA compró USD 70 millones en el mercado (19,1% de la oferta), para encadenar 40 ruedas operativas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria.
Las reservas internacionales brutas se incrementaron en USD 957 millones, a USD 46.517 millones, con el regreso a cuentas del Central de depósitos bancarios que, por movimientos técnicos, salen de encajes con el cierre del ejercicio mensual.
La sesión financiera de este lunes se mostró muy cambiante, con la influencia de los abruptos movimientos en las cotizaciones de los activos en el exterior, pendientes de las novedades respecto del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, para el dólar se volvieron a imponer los fundamentos propios de la plaza local, con una operatoria que se terminó imponiendo con precios a la baja en los distintos segmentos del mercado.