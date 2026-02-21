Economía

Vacaciones, indemnizaciones, banco de horas: una por una, las diez claves para entender la reforma laboral

El texto definitivo busca reducir la carga tributaria sobre las empresas, establece nuevos límites a los aportes sindicales y habilita a los convenios colectivos a implementar fondos de cese laboral como alternativa al esquema tradicional

Guardar
La reforma amplía el período
La reforma amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros, con el objetivo de fomentar la formalización y las nuevas contrataciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo atraviesa instancias decisivas en el Congreso de la Nación. Tras haber obtenido la media sanción inicial en el Senado, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación general. Sin embargo, debido a que el texto sufrió una serie de modificaciones sustanciales durante su tratamiento en la Cámara Baja —incluida la eliminación de artículos conflictivos y cambios en la redacción técnica—, la norma debe regresar ahora al Senado. Los senadores deberán decidir si aceptan las correcciones introducidas por los diputados o si insisten en la versión que habían aprobado originalmente.

A continuación, se detallan los diez puntos fundamentales que estructuran este nuevo marco regulatorio para el sector privado:

1. Modificación en el cálculo de indemnizaciones

El proyecto introduce un cambio estructural en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de esta normativa, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual, lo que excluye explícitamente conceptos de pago no mensual, tales como el aguinaldo o las vacaciones. Se establece que la indemnización será la única reparación por el despido y se fija un nuevo esquema de actualización para los créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

2. Banco de horas y vacaciones

Se habilita la creación de un “banco de horas” mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador para compensar horas extraordinarias, siempre respetando los descansos legales. En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período de otorgamiento entre octubre y abril, pero se permite que las partes pacten disfrutarlas fuera de esa fecha. Además, se habilita el fraccionamiento del período vacacional en segmentos de un mínimo de siete días consecutivos.

3. Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se propone la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir los costos de desvinculación. Este fondo se financiará con una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones, mientras que para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) el aporte será del 2,5%. El Poder Ejecutivo, con aval de la Comisión Bicameral, tendrá la facultad de incrementar estos porcentajes hasta el 1,5% y el 3% respectivamente.

El nuevo esquema indemnizatorio excluye
El nuevo esquema indemnizatorio excluye del cálculo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones, limitando la base a la remuneración mensual normal y habitual. (Agencia Andina)

4. Implementación de fondos de cese por convenio

En sintonía con la modernización del sistema, se habilita la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo acuerden la creación de fondos de cese laboral que funcionen como sistemas de capitalización individual. Bajo esta modalidad, el empleador realiza un aporte mensual y, en caso de desvinculación, el trabajador percibe el monto acumulado en el fondo en lugar de la indemnización tradicional. Esta opción debe ser pactada en paritarias y no podrá representar una quita de derechos adquiridos.

5. Ampliación del período de prueba

Uno de los puntos que genera mayor impacto en la contratación es la extensión del período de prueba. El texto aprobado establece que el plazo general se ampliará a seis meses para la mayoría de los trabajadores. En el caso de empresas que tengan hasta cinco empleados, este período podrá extenderse hasta los ocho meses. Durante este tiempo, la relación laboral puede extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador está obligado a registrar el vínculo y realizar los aportes correspondientes desde el primer día.

6. Eliminación de multas por falta de registro

La reforma suprime las multas establecidas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o registro deficiente. Los impulsores de la medida argumentan que estas sanciones fomentaban la litigiosidad y desalentaban la formalización. En su lugar, se crea un régimen de incentivos para la regularización de trabajadores: los empleadores que blanqueen personal no pagarán las multas, aunque deberán abonar las diferencias salariales y previsionales adeudadas.

La normativa contempla un régimen
La normativa contempla un régimen diferenciado para las pequeñas empresas, con planes de pago de sentencias de hasta 12 cuotas y aportes específicos al FAL.

7. Incentivos a la inversión y reducción de cargas sociales

El proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a fomentar la incorporación de tecnología y la expansión empresarial. Como complemento, se establece una reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social: será de un 1 punto porcentual para las grandes empresas y de 2,5 puntos para las MiPyMEs. Estos beneficios podrían incrementarse hasta el 1,5% y el 3% respectivamente si el Poder Ejecutivo así lo dispone con aprobación legislativa.

8. Pago de sentencias judiciales en cuotas

Para reducir el impacto financiero de los litigios en las empresas, la ley habilita el pago escalonado de las sentencias condenatorias. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. Por su parte, las MiPyMEs y empleadores individuales contarán con un beneficio mayor, pudiendo realizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales.

9. Regulación de aportes sindicales y patronales

El proyecto pone límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser estrictamente voluntarios a partir de enero de 2028. En cuanto a las asociaciones de trabajadores, los aportes para afiliados o no afiliados no podrán superar el 2%. Asimismo, se mantiene el aporte del 6% para las obras sociales y se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa.

10. Registro digital y pago bancarizado

La reforma establece que el registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente, eliminando requisitos adicionales de otras autoridades. Los libros laborales podrán digitalizarse con plena validez legal y deberán conservarse por diez años. En cuanto al pago de salarios, la norma ratifica que deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o institución de ahorro oficial, descartando explícitamente el uso de billeteras virtuales para este fin.

Temas Relacionados

Reforma laboralClavesIndemnizacionesFALMultasVacacionesSentenciasAportesBanco de horasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Después de la misión del FMI: qué va a pasar con las metas incumplidas, próximo desembolso y el objetivo de reservas para marzo

Tras el final de la misión en Argentina, los técnicos del Fondo continúan las conversaciones con el equipo económico. Se espera por conocer el staff report que marque la recalibración de los compromisos

Después de la misión del

Autos, en baja y a ciegas: este mes casi no hay cifras sobre venta de 0 km y preocupa la caída de patentamientos

La situación es inédita y en el sector se especula con una decisión de eliminar un negocio que utiliza los datos para vender servicios a las fábricas y concesionarias. Se sabe que cayeron las operaciones, pero no la magnitud del problema

Autos, en baja y a

Leonardo García, CEO de Coca Cola Argentina: “Siempre buscamos aumentar el liderazgo y el camino del crecimiento está en marcha”

La marca global de bebidas cola y otros productos trajo la Copa del Mundo de la FIFA al país. La fueron a ver más de 6.000 argentinos en un día. Estrategia, inversiones y qué pasará con el consumo

Leonardo García, CEO de Coca

Semana financiera: las acciones repuntaron y el dólar profundizó su caída, con el trasfondo del debate por la reforma laboral

El S&P Merval ganó 2% en pesos y 5% en dólares, para empezar a revertir un febrero muy negativo. El dólar mayorista cedió a $1.376 y el BCRA absorbió más de USD 300 millones en el mercado

Semana financiera: las acciones repuntaron

Aumento del colectivo: cuáles son las diez ciudades con los boletos más caros y más baratos del país

Mientras en el AMBA se pagan $650 de pasaje mínimo, ya hay cinco regiones en las que se abona más de $2.000

Aumento del colectivo: cuáles son
DEPORTES
La impresionante imagen que compartió

La impresionante imagen que compartió Lindsey Vonn tras una nueva operación por su fractura en los Juegos Olímpicos: “He tenido algunas dificultades”

Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing

Revelaron los detalles de la declaración de Gianluca Prestianni ante la UEFA: qué le dijo a Vinicius Jr.

Cómo es el entrenamiento de los atletas para los Juegos de Invierno que previene lesiones

Las imágenes del accidente más escalofriante de los Juegos Olímpicos de Invierno: cortaron su rostro con el filo del patín y será operada

TELESHOW
Florencia Raggi compartió el instante

Florencia Raggi compartió el instante en el que conoció a Timoteo: la conmovedora imagen

De Felipe Fort a Fede Bal y Evelyn Botto: las figuras que asistieron al show de Nicki Nicole en el Teatro Colón

León Gieco visitó a Charly García y mostró el regalo que le llevó: “Coincidencia y sincronicidad absoluta”

Sofía Pachano contó por qué tuvieron que intervenir a su hijo a un mes de su nacimiento: “Para nosotros fue fuerte”

María Becerra sorprendió al contar qué animal sería si fuera una therian

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la afición del Liverpool

Cuando la afición del Liverpool le gritó “¡Muere!” a Margaret Thatcher

Las verdaderas razones por las que el festival de Sundance cambia de sede a partir de 2027

Estados Unidos abatió a tres narcotraficantes en un nuevo “ataque cinético” contra una lancha en el Pacífico oriental

Panamá supera los 7 millones de dosis aplicadas contra el sarampión

Una promesa insólita, un video que se volvió viral y un arrepentimiento inesperado: la historia del hincha del Manchester United que apostó su pelo