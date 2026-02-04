Cuenta DNI: uno por uno, todos los beneficios y descuentos para febrero 2026

La billetera digital del Banco Provincia continúa durante febrero con descuentos y reintegros en distintos rubros.

La billetera digital Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, continúa durante febrero con un conjunto de beneficios y descuentos que abarcan múltiples rubros y sectores comerciales. Las promociones, vigentes en el segundo mes del año en el marco de la temporada de verano, están dirigidas a usuarios de la aplicación y buscan ofrecer reintegros y ahorros en compras cotidianas y de temporada.

Una de las propuestas centrales para el segundo mes del año es la que incluye a marcas de temporada y balnearios adheridos. En esos comercios, los usuarios obtienen un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. En esta promoción se incluyen comercios emblemáticos del verano, como locales gastronómicos, heladerías y otros puntos característicos de la temporada de verano. En el listado de participantes se sumaron al beneficio las marcas Balcarce y Grido, ampliando así el alcance de la promo respecto de meses anteriores.

Comercios de cercanía y gastronomía

Los comercios de cercanía también forman parte del cronograma de descuentos de febrero. Esta categoría incluye locales como carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. En estos establecimientos, el beneficio consiste en un 20% de descuento, con un tope de reintegro semanal de $5.000. Dado que febrero tiene cuatro viernes, el ahorro potencial total en esta categoría puede alcanzar los $20.000 en el mes si se aprovecha cada semana.

Los locales gastronómicos adheridos continúan ofreciendo beneficios durante febrero. En este rubro, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un tope de ahorro de $8.000 por fin de semana. Esta promoción, que se aplica en los fines de semana del mes, está pensada para acompañar la demanda en temporada estival en restaurantes, confiterías y otros establecimientos gastronómicos incluidos en la iniciativa.

Los beneficios de Cuenta DNI alcanzan a marcas de temporada, balnearios, comercios de cercanía y locales gastronómicos.

Ferias y mercados bonaerenses

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen su participación en los beneficios de la billetera digital con un 40% de descuento todos los días. Esta medida, orientada al consumo de productos frescos y regionales, incluye un tope de reintegro semanal, que permite a los usuarios acceder a devoluciones significativas por compras realizadas en estos espacios.

En supermercados adheridos de toda la provincia de Buenos Aires, los beneficios de Cuenta DNI continúan a lo largo de todo el mes. En este caso, los descuentos pueden variar según la cadena y el día de la semana, con rebajas que se aplican durante los siete días y que son parte de la agenda de promociones dispuesta por la entidad bancaria para febrero.

Otros rubros adheridos

Cuenta DNI también mantiene beneficios específicos en rubros vinculados a la lectura y al cuidado personal. En las librerías adheridas, la promoción establece un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Esto permite a quienes utilizan la billetera digital acceder a compras con ahorro en materiales de lectura y estudio.

En cuanto a farmacias y perfumerías adheridas, el descuento es también del 10%, pero se aplica durante los miércoles y jueves, sin límite de reintegro, lo que facilita la adquisición de productos de salud y cuidado personal.

Para acceder a los beneficios es necesario pagar con la aplicación Cuenta DNI en los comercios adheridos.

También los comercios vinculados a universidades bonaerenses forman parte de la lista de beneficios de Cuenta DNI en febrero. En estos casos, los descuentos consisten en un 40% de rebaja todos los días, con topes de reintegro establecidos por semana. Esta medida está orientada a facilitar el acceso a bienes y servicios vinculados al ámbito educativo durante todo el mes.

Funcionamiento de los reintegros

Los descuentos y beneficios de Cuenta DNI se aplican al momento de realizar el pago en los comercios adheridos utilizando la billetera digital. Los montos correspondientes a cada beneficio se reflejan como reintegros en la cuenta del usuario una vez que se completa la operación. Los topes de reintegro se calculan por semana o por marca, dependiendo de la categoría, y se acreditan de acuerdo con las condiciones establecidas por el Banco Provincia.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben efectuar el pago con la aplicación Cuenta DNI en el comercio adherido y cumplir con los requisitos específicos de cada promoción. La agenda completa de descuentos y reintegros disponibles durante febrero fue difundida por las cuentas oficiales del banco desde el comienzo del mes y se mantiene activa a lo largo de las cuatro semanas.

Los beneficios de Cuenta DNI en febrero abarcan desde opciones vinculadas a la temporada de verano y el consumo cotidiano hasta descuentos en rubros educativos, de salud y culturales, con topes de reintegro que varían según el tipo de comercio y la promoción elegida.