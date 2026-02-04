Economía

Cuenta DNI: uno por uno, todos los beneficios y descuentos para febrero 2026

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una amplia agenda de promociones que incluye marcas de temporada, comercios de cercanía, gastronomía, ferias, supermercados, librerías, farmacias y universidades

Guardar
La billetera digital del Banco
La billetera digital del Banco Provincia continúa durante febrero con descuentos y reintegros en distintos rubros.

La billetera digital Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, continúa durante febrero con un conjunto de beneficios y descuentos que abarcan múltiples rubros y sectores comerciales. Las promociones, vigentes en el segundo mes del año en el marco de la temporada de verano, están dirigidas a usuarios de la aplicación y buscan ofrecer reintegros y ahorros en compras cotidianas y de temporada.

Una de las propuestas centrales para el segundo mes del año es la que incluye a marcas de temporada y balnearios adheridos. En esos comercios, los usuarios obtienen un 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana y por marca. En esta promoción se incluyen comercios emblemáticos del verano, como locales gastronómicos, heladerías y otros puntos característicos de la temporada de verano. En el listado de participantes se sumaron al beneficio las marcas Balcarce y Grido, ampliando así el alcance de la promo respecto de meses anteriores.

Comercios de cercanía y gastronomía

Los comercios de cercanía también forman parte del cronograma de descuentos de febrero. Esta categoría incluye locales como carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. En estos establecimientos, el beneficio consiste en un 20% de descuento, con un tope de reintegro semanal de $5.000. Dado que febrero tiene cuatro viernes, el ahorro potencial total en esta categoría puede alcanzar los $20.000 en el mes si se aprovecha cada semana.

Los locales gastronómicos adheridos continúan ofreciendo beneficios durante febrero. En este rubro, los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder a un tope de ahorro de $8.000 por fin de semana. Esta promoción, que se aplica en los fines de semana del mes, está pensada para acompañar la demanda en temporada estival en restaurantes, confiterías y otros establecimientos gastronómicos incluidos en la iniciativa.

Los beneficios de Cuenta DNI
Los beneficios de Cuenta DNI alcanzan a marcas de temporada, balnearios, comercios de cercanía y locales gastronómicos.

Ferias y mercados bonaerenses

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen su participación en los beneficios de la billetera digital con un 40% de descuento todos los días. Esta medida, orientada al consumo de productos frescos y regionales, incluye un tope de reintegro semanal, que permite a los usuarios acceder a devoluciones significativas por compras realizadas en estos espacios.

En supermercados adheridos de toda la provincia de Buenos Aires, los beneficios de Cuenta DNI continúan a lo largo de todo el mes. En este caso, los descuentos pueden variar según la cadena y el día de la semana, con rebajas que se aplican durante los siete días y que son parte de la agenda de promociones dispuesta por la entidad bancaria para febrero.

Otros rubros adheridos

Cuenta DNI también mantiene beneficios específicos en rubros vinculados a la lectura y al cuidado personal. En las librerías adheridas, la promoción establece un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Esto permite a quienes utilizan la billetera digital acceder a compras con ahorro en materiales de lectura y estudio.

En cuanto a farmacias y perfumerías adheridas, el descuento es también del 10%, pero se aplica durante los miércoles y jueves, sin límite de reintegro, lo que facilita la adquisición de productos de salud y cuidado personal.

Para acceder a los beneficios
Para acceder a los beneficios es necesario pagar con la aplicación Cuenta DNI en los comercios adheridos.

También los comercios vinculados a universidades bonaerenses forman parte de la lista de beneficios de Cuenta DNI en febrero. En estos casos, los descuentos consisten en un 40% de rebaja todos los días, con topes de reintegro establecidos por semana. Esta medida está orientada a facilitar el acceso a bienes y servicios vinculados al ámbito educativo durante todo el mes.

Funcionamiento de los reintegros

Los descuentos y beneficios de Cuenta DNI se aplican al momento de realizar el pago en los comercios adheridos utilizando la billetera digital. Los montos correspondientes a cada beneficio se reflejan como reintegros en la cuenta del usuario una vez que se completa la operación. Los topes de reintegro se calculan por semana o por marca, dependiendo de la categoría, y se acreditan de acuerdo con las condiciones establecidas por el Banco Provincia.

Para acceder a estos beneficios, los usuarios deben efectuar el pago con la aplicación Cuenta DNI en el comercio adherido y cumplir con los requisitos específicos de cada promoción. La agenda completa de descuentos y reintegros disponibles durante febrero fue difundida por las cuentas oficiales del banco desde el comienzo del mes y se mantiene activa a lo largo de las cuatro semanas.

Los beneficios de Cuenta DNI en febrero abarcan desde opciones vinculadas a la temporada de verano y el consumo cotidiano hasta descuentos en rubros educativos, de salud y culturales, con topes de reintegro que varían según el tipo de comercio y la promoción elegida.

Temas Relacionados

Cuenta DNIBeneficiosPromocionesBanco ProvinciaDescuentosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jubilados y pensionados ANSES: a cuánto llega el haber mínimo con el bono en febrero 2026

Los beneficiarios ya pueden conocer cuánto y cuándo cobrarán este mes, dado que el organismo previsional ya lo comunicó oficialmente

Jubilados y pensionados ANSES: a

Cuánto cuesta “llenar la mochila” con útiles escolares para el inicio de clases

El comienzo del ciclo escolar implica un gasto extra para las familias, con aumentos importantes en los útiles más imprescindibles

Cuánto cuesta “llenar la mochila”

La yerba mate rompió el récord histórico de exportación en 2025

Las ventas al exterior totalizaron 57.980.912 kilos y alcanzaron el mayor volumen anual desde que existen registros. El mercado interno cerró el año con una importante recuperación

La yerba mate rompió el

Perspectivas laborales: qué sectores generarán más empleo en 2026 y qué puestos buscan las empresas

Con un escenario macro más favorable y mejores perspectivas de inversión, varios rubros empiezan a mover sus búsquedas de talento de cara a este año

Perspectivas laborales: qué sectores generarán

Patentes CABA: la AGIP aclaró qué pasará con quienes ya pagaron las boletas

El organismo explicó qué ocurrirá con los contribuyentes que abonaron un monto superior al que les correspondía. De cuánto será el tope máximo de incremento

Patentes CABA: la AGIP aclaró
DEPORTES
Así es el Gimnasio Gijang,

Así es el Gimnasio Gijang, el escenario de la serie de Copa Davis entre Argentina y Corea del Sur

Con entrenamientos intensos, Argentina se prepara para la serie de Copa Davis frente a Corea del Sur

La escalofriante lesión que sufrió un fisicoculturista mientras levantaba 400 kilos: “El dolor postoperatorio fue peor”

Racing cerró la venta de una de sus figuras al fútbol brasileño en 10 millones de dólares

Francia e Irlanda abrirán el Seis Naciones 2026: las formaciones confirmadas y las bajas clave

TELESHOW
La Joaqui se defendió de

La Joaqui se defendió de las críticas a las letras de sus canciones: “No invito a los pibes a drogarse”

La noche en que La Sole aterrizó en la luna de Cosquín: así se armó el show homenaje por sus 30 años en el festival

Rocío Marengo celebró los dos meses de Isidro con la foto más tierna: “Siento que no puedo amar más”

La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

INFOBAE AMÉRICA

Mensajes de amor, sexo e

Mensajes de amor, sexo e insultos: salen a la luz los grafitis de Pompeya

Empresarios de turismo advierten pérdida de rentabilidad en Uruguay por el dólar bajo: “Es cada vez más difícil”

Aparecieron cientos de peces muertos en una playa de Montevideo: un informe técnico del gobierno encontró la razón

El ministro de Exteriores de Israel se reunió con cancilleres latinoamericanos y funcionarios de EEUU en Washington

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató qué dibujo animado lo inspiró